Arnsberg: Leser können wieder in der Stadtbibliothek stöbern

Ein neues Buch aufschlagen und in andere Welten eintauchen: Diese Strategie nutzen passionierte Leser in Corona-Zeiten umso häufiger zur Ablenkung und Entspannung. Seit einer Woche können sie auch wieder Bücher vor Ort in der Stadtbibliothek aussuchen – zwar nur in begrenzter Personenzahl und mit Mund-Nase-Schutz, aber das Team ist trotzdem froh die Nutzer wieder persönlich begrüßen zu dürfen.

Eine Trendwende vom gedruckten Buch zu digitalen Angeboten hat Corona hier bisher nicht ausgelöst. „Wir verzeichnen einige neue Anmeldungen zur Onleihe, aber der Schwerpunkt liegt immer noch auf den analogen Medien“, sagt Jutta Ludwig, Leiterin der Stadtbibliothek mit den drei Standorten Alt-Arnsberg, Neheim und Hüsten. Viele erwachsene Leser schätzten die Vorzüge eines gedruckten Buches und die Nachfrage sei auch bei Medien für Kinder besonders hoch.

Eingeschränkte Öffnungszeiten an allen drei Standorten Aktuell gelten folgende eingeschränkte Öffnungszeiten an den drei Standorten der Stadtbibliothek Arnsberg: Standort Alt-Arnsberg am Gymnasium Laurentianum: Dienstag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr; Kontakt per Mail an bibliothek.arnsberg@arnsberg.de oder unter 02931/1781. Standort Neheim in der ehemaligen Realschule: Dienstag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr und 16 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr; Kontakt: bibliothek.neheim@arnsberg.de oder 02932/29680. Standort Hüsten: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr; Kontakt: bibliothek.huesten@arnsberg.de oder 02932/33491.

In der Corona-Zwangspause hat sich in den Regalen zudem einiges verändert: Es sind viele Neuanschaffungen hinzugekommen, sogar Sachbücher über das Virus sind bereits im Angebot. „Wir haben viele neue Titel eingekauft“, sagt Bibliotheksassistentin Martina Klemm. „Einerseits hatten wir Zeit, die neuen Bücher ins System einzupflegen, andererseits konnten wir so auch die Buchhandlungen in der schwierigen Zeit unterstützen.“

Kontaktlose Ausleihe

Die neuen Bücher können die Nutzer zu eingeschränkten Öffnungszeiten und unter Einhaltung der Hygienevorschriften jetzt ausleihen. In Arnsberg dürfen maximal zehn Personen gleichzeitig in die Bibliothek, sie müssen ihre persönlichen Daten angeben, eine Maske tragen und die Hände desinfizieren.

Außerdem sind die Lese-Ecken noch abgesperrt. „Eine Bücherei ist eigentlich auch ein Aufenthaltsort, das soll sie bald wieder werden“, sagt Klemm. Sowohl die Mitarbeiter als auch die Nutzer seien dennoch froh über diesen ersten Schritt in Richtung Normalität.

Und für diejenigen, die lieber weiterhin kontaktlos Bücher ausleihen möchten oder aufgrund von Risikofaktoren sogar darauf angewiesen sind, gibt es auch nach der Wiedereröffnung noch das Angebot der „Medien to go“. Leser können bis zu zehn Titel per Mail oder Telefon reservieren und dann entweder kontaktlos zu einer vereinbarten Zeit abholen oder sich nach Hause bringen lassen. „Das Angebot wurde direkt sehr gut angenommen“, sagt Ludwig. „Wir hatten das Gefühl, die Leute haben auf so etwas gewartet.“ Die Ausleihe der „Medien to go“ erfolgt vorerst bis zum 30. Juni.