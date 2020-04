Arnsberg: Lichtkonzept steht unmittelbar vor Fertigstellung

Arnsberg. Noch in dieser Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen und vor allem der Glockenturm neu ins „Licht“ gesetzt werden.

Der Arnsberger Glockenturm, Wahrzeichen der Stadt, wird derzeit - wie mehrfach berichtet - mit einem neuen Lichtkonzept in Szene gesetzt. Nun steht die Programmierung vor der Fertigstellung.

Das Konzept sieht vor, Glockenturm und Stadtkapelle in ihrer Silhouette zu betonen und in ein sanftes Licht zu tauchen. Die inszenierte Turmspitze kann dabei in ihren einzelnen Segmenten unterschiedlich betont werden, so dass über ein dosierbares Lichtspiel eine hohe Fernwirkung entsteht, so die Stadt Arnsberg in einer Mitteilung. Historische Architekturelemente in der Umgebung würden im Nachtbild fein abgestimmt akzentuiert.

Die letzten Arbeiten erfolgen am Mittwoch und Donnerstag

Nachdem im August 2019 die Beleuchtung der St.-Georg-Kapelle und des Vorplatzes erfolgt war, wurde gegen Ende 2019 schließlich die Beleuchtung am Glockenturm installiert. Nun steht ein weiterer Baustein des Projektes kurz vor dem Abschluss:

Ab morgigen Mittwoch, 22. April, wird Herbert Cybulska vom beauftragten Büro „Cybulska + Partner Lighting Solutions“ aus Frankfurt die Justierung der Leuchten und am Donnerstag, 23. April, schließlich die Programmierung vornehmen.

Wegen Corona: Geplante Infoveranstaltung fällt aus

Ursprünglich war zu diesem Anlass - wie auch zur ersten Programmierungsfolge im vergangenen Sommer – eine öffentliche Infoveranstaltung geplant. Auf diese Weise sollten die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar an der Umsetzung des Lichtkonzeptes teilhaben können.

Doch aufgrund der aktuellen, durch die Corona-Pandemie bedingten Situation mit den entsprechenden Sicherheitsregelungen „kann eine solche Veranstaltung leider nicht durchgeführt werden“, heißt es weiter.

Stadt: Bürgerwerkstätten spielten beim Thema Licht und der Umsetzung wichtige Rolle

Auch der Glockenturm wird neu in Szene gesetzt. Foto: Wolfgang Becker

Zum Hintergrund: Bereits in den Bürgerwerkstätten 2012 bis 2014 spielten das Thema Licht und die Umsetzung des Lichtkonzeptes eine wichtige Rolle. Im Rahmen der Städtebauförderung wurden dann in 2013 Fördermittel für die Umsetzung von Lichtprojekten für die Altstadt Arnsberg akquiriert.

Verwaltungsintern wurde überlegt, welches städtische Gebäude mit den vorhandenen Mitteln inszeniert werden sollte. In 2017 wurden dann im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung verschiedene Lichtplaner angefragt, einen Vorschlag für die Beleuchtung des Glockenturms zu erarbeiten.

Fachjury hat das beste Konzept ausgewählt

Eine Fachjury befand über das beste Konzept, welches nun zur Ausführung kommt. Das Büro „Cybulska + Partner Lighting Solutions“ erhielt den Zuschlag.

Zentral war hier die Idee, den Charakter des Glockenturmes durch eine geschickte digitale Lichtinszenierung hervorzuheben und diesen so lebendig erscheinen zu lassen.

Turmhelm mit vermeintlicher Drehbewegung

Der Clou: Der damals noch im nächtlichen Schatten verschwindende Turmhelm wird durch einen exakt abgestimmten dynamischen Hell-dunkel-Wechsel in eine vermeintliche Drehbewegung versetzt und so durch diese optische Täuschung ganz besonders hervorgehoben. Zu sehen sein wird dies erst nach Abschluss der Arbeiten.

Auch der Treppenaufgang zur Stadtkapelle und der dortige Brunnen werden sehr dezent in Szene gesetzt. Die Stadtkapelle wird von innen ausgeleuchtet, so dass sie wie eine Laterne erscheint.