Biotonnen werden in Arnsberg bald von Lobbe gereinigt

Entsorgung Arnsberg: Lobbe bietet Reinigung der Biotonnen an

Arnsberg Im Stadtgebiet Arnsberg bietet der Entsorger Lobbe im Juni die Reinigung von Biotonnen mit einem Spezialfahrzeug an.

Erstmals haben in diesem Jahr die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Arnsberg die

Möglichkeit, die professionelle Reinigung der Biotonnen zu nutzen. Bei Bedarf kommt ab dem 7. Juni das Entsorgungsunternehmen Lobbe mit einer mobilen Waschstraße vorbei und reinigt die Biotonnen direkt bei den Bürgern vor Ort.

Die Gefäße für Bioabfall werden im Stadtgebiet Arnsberg alle zwei Wochen entleert. Die Biotonne selbst zu reinigen ist weder einfach, noch besonders angenehm. Für den Waschvorgang setzt das Entsorgungsunternehmen Lobbe ein Reinigungsfahrzeug ein, das einem Müllwagen ähnelt.

Spezialfahrzeug im Einsatz

Dabei reinigt das Spezialfahrzeug die Biotonne nahezu vollautomatisch mit bis zu 70 Grad heißem Wasser. Bei der Reinigung spielt auch der Umweltaspekt eine wichtige Rolle. Im Fahrzeug wird das Waschwasser wiederaufbereitet, um mit möglichst wenig Wasser möglichst viele Tonnen waschen zu können. Dazu ist das Fahrzeug auch mit einem geschlossenen Waschraum ausgestattet. Die fahrbare Anlage hebt die leeren Gefäße auf die Waschanlage und fährt diese in den Waschraum. Ein hydraulisch angetriebener Waschkopf mit Düsen reinigt per Wasserkraft den Innenraum der Biotonne. Die Reinigung an der Außenseite erfolgt zeitgleich mit fahrbaren Düsen – das Prinzip ähnelt einer Autowaschanlage.

Abrechnung direkt mit Lobbe

Das Reinigungsmobil ist vom 7. bis zum 18. Juni 2021 in der Stadt Arnsberg unterwegs. Die Kosten von 18 Euro pro Reinigung werden direkt zwischen dem jeweiligen Haushalt und der Firma Lobbe abgerechnet. Die Beantragung der Reinigung ist einfach, entweder per E-Mail: reinigung@lobbe.de oder per Telefon: 02931 / 5261-0. Hier bekommen die Bürgerinnen und Bürger auch weitere Informationen zur Reinigung. Der Anmeldeschluss

für die Reinigung bei der Firma Lobbe ist Freitag, der 28. Mai 2021.

