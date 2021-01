Arnsberg: Marco Johann folgt Wolfram Blanke als Revierleiter

Arnsberg. Appell an die Waldbesucherinnen und -besucher, der Natur mit Respekt zu begegnen.

Wolfram Blanke war über 41 Jahre im Forstdienst tätig, davon 33 Jahre als Revierleiter für Staats- und Privatwaldbewirtschaftung im Raum Rumbeck-Oeventrop. Zum Jahreswechsel ist der 65-jährige Natur- und Heimatfreund in den Ruhestand verabschiedet worden, Nachfolger ist Marco Johann (45).

Ruhestand? Wolfram Blanke lacht: „Den gibt es für mich nicht, ich bin den ganzen Tag unterwegs“, sagt der rührige Förster beim Treffen an der Schutzhütte entlang der „Thiergarten-Route“ unterhalb von Kapune. Prasselnder Schlagregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt machen diesen Termin nicht gerade zum Zuckerschlecken. Aber man ist mit zwei Naturburschen unterwegs, also nichts anmerken lassen und mutig den durchnässten Schreibblock vollkritzeln.

Wolfram Blanke kam 1979 nach Arnsberg

Rückblick: Wolfram Blanke wurde in Detmold geboren und studierte in Göttingen mit dem Abschluss Diplom-Forstingenieur. 1979 kam er nach Arnsberg und absolvierte beim Landwirtschaftskammer-Forstamt den Vorbereitungsdienst mit abschließender Inspektorenprüfung.

Von 1980 bis 1988 war Wolfram Blanke an der Waldarbeitsschule in Neheim als Arbeitslehrer, Internatsleiter und Organisator tätig. 1988 übernahm er dann als Revierleiter die Staats- und Privatwaldbewirtschaftung im Raum Rumbeck-Oeventrop.

Wolfram Blanke: „Vielfalt in der Natur ist die Voraussetzung für ökologische Stabilität“

„Mein Anliegen waren immer, die Vielschichtigkeit und Vielfalt des Waldes zu erhalten und zu verbessern“, erzählt Wolfram Blanke. Viele verschiedene Arten nebeneinander seien optimal, von groß und klein, dick und dünn sowie hoch und niedrig.

Denn: „Vielfalt in der Natur ist die Voraussetzung für ökologische Stabilität“. Dazu gehöre, so Blanke, die Bewirtschaftung von Laubholz und Mischbeständen und die Langfristigkeit der Nutzungsmöglichkeiten im Sinne von Dauerwald.

Nach Kyrill „liefen uns die Tränen die Backe runter“

Einen herben Rückschlag habe es beim „Kyrill-Orkan“ gegeben. „Uns liefen die Tränen die Backe runter“, erinnert sich der ehemalige Revierleiter an diese schlimmen Tage im Januar 2007. Was in Jahrhunderten aufgebaut wurde, sei innerhalb von zwölf Stunden vernichtet worden: „Das tat uns allen sehr weh“.

Aber es sei wieder voran gegangen. Mit Neuaufforstung, Umbau von Fichtenbeständen, Auswahl und Förderung von Zukunfts-Stämmen sowie Streben nach größtmöglichem Nutzen des Waldes für Enkel und Finanzminister. Finanzminister? Wolfram Blanke hat die Antwort spontan parat: „Der Staatswald gehört den Bürgerinnen und Bürgern und somit letztendlich auch den Steuerzahlern“.

Sorgen bereiten der Borkenkäferbefall und die Rücksichtslosigkeit mancher Waldbesucher

Apropos Bürger: Wichtig sei ihm in den 33 Jahren als Revierleiter immer der Kontakt zur Bevölkerung gewesen: „Ich habe mich immer den Fragen und Anregungen der Waldbesucher gestellt“, betont Wolfram Blanke, denn nur so könne man die eigene Arbeit reflektieren und auch korrigieren.

Sorgen bereiten dem pensionierten Förster der Borkenkäferbefall an den Nadelbäumen und die vermehrten, so genannten Trocknisschäden an Laubhölzern, die riesige Holzeinschläge verursachen würden.

Aber auch die Rücksichtslosigkeit einiger Waldbesucher und Waldanwohner gegenüber der Natur mache den Forstleuten immer mehr zu schaffen. So sei es nicht zu verstehen, wenn Mountainbiker durch den Wald rasen und damit Wanderer und Wild stören oder Mitmenschen ihren Hausmüll im Wald entsorgen würden.

Wolfram Blanke will historische Spuren im Wald sichtbar machen

Wer Wolfram Blanke kennt, der weiß, dass die Pensionierung nur Ansporn für neue Ideen ist. So befasst er sich seit langem mit der Beziehung zwischen Mensch und Wald in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, „dies ist besonders faszinierend“.

Ein großes Anliegen sei ihm die Suche und Sichtbarmachung von historischen Spuren im Wald, wie der „Kurfürstliche Thiergarten“ oder der „Klosterwald Rumbeck“, aber auch die Förderung des Walderlebens auf dem Rumbecker Poesiepfad im Mühlbachtal.

Marco Johann, der neue Chef im Forstrevier, war 15 Jahre bei der Bundeswehr

Der neue Chef im Forstrevier Rumbeck ist Marco Johann (45). Nach einer Ausbildung zum Dachdecker war er 15 Jahre bei der Bundeswehr tätig und hat in dieser Zeit auch an Auslandseinsätzen teilgenommen.

2011 erfolgte das Studium für Forstwirtschaft in Erfurt, nach dem Anwärterdienst kam Marco Johann vor vier Jahren zum Forstlichen Bildungszentrum (FBZ) nach Neheim. Seit 1. Januar 2021 ist er nun Leiter des Lehr- und Versuchsreviers Rumbeck im Regionalforstamt Arnsberger Wald.

Das Revier von Marco Johann umfasst den Bereich Rumbeck, Eichholz, Waldreservat Obereimer, Herrenholz, Stemeler Holz und Holzen.

