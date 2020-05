Arnsberg: „Masterplan Sport“ formuliert Prioritätenliste

Der „Masterplan Sport“ steht. Die Planungsgruppe der groß angelegten Beteiligungsverfahren zur zukunftsfähigen Gestaltung der Arnsberger Sportlandschaft hat im Abschlussbericht eine Prioritäten- und Dringlichkeitsliste von nötigen Maßnahmen vorgelegt.

Bäderkonzept gefordert

Oberste Wichtig- und Dringlichkeit habe demnach die Ermittlung der Sanierungskosten der Lehrschwimmbecken und eine Erstellung eines Bäderkonzeptes für die Stadt Arnsberg (3,0 Dringlichkeit/2,9 Wichtigkeit).

Modernisierung der Hallen

Hohe Bedeutung misst die Planungsgruppe der Optimierung der Nutzung von Hallen und Räumen für den Sport zu (2,9/2,9). An dritter Stelle der Prioritätenliste steht der Ausbau der Möglichkeiten des Schwimmenlernens (2,9/2,6) noch vor der Erstellung eines Konzeptes zur Sanierung und Modernisierung der Sporthalle (2,8/2,6). Die Förderung der aktiven Mobilität von Kindern (2,7/2,6) wird ebenfalls als wichtig erachtet.

Kita-Bewegungsförderung

Auf die To-do-Liste gesetzt wurde eine Prüfung der Nutzung von Hallen und Sportstätten an Wochenenden und in Ferien (2,7/2,7). Die Verbesserung der Zusammenarbeit der Sportvereine war ein Wunsch fast aller Beteiligten (2,6/2,5). Zudem wurde ein Ausbau der Bewegungsförderung in Kindertagesstätten (2,6/2,4) gefordert.