Arnsberg: Mediziner macht Ärger über Impf-Stopp Luft

Arnsberg. Der ärztliche Direktor der Arnsberger Standorte des Klinikums Hochsauerland hat kein Verständnis für den landesweiten Impf-Stopp.

Nach dem plötzlichen Stopp der Impfungen äußert Dr. Norbert Peters Wut und Unverständnis. Der ärztliche Direktor der Arnsberger Standorte des Klinikums Hochsauerland ist sauer.

Er hatte sich zu Beginn der Woche noch gefreut, dass das Impfzentrum des Klinikums starten konnte und hatte die Bedeutung der Impfung sowie einer möglichst hohen Bereitschaft in der gesamten Bevölkerung betont. Dann plötzlich stoppten die bereits angekündigten Lieferungen des BioNTech-Impfstoffs. „Es geht nicht um den Frust unter den Mitarbeitern, die froh waren, dass es endlich losgeht mit den Impfungen“, sagt er. „Das Schlimme ist, dass die Pandemie so verlängert wird.“

Schreiben an die Redaktion

In einem Schreiben an die Redaktion macht der Mediziner seinem Ärger Luft. Hier Auszüge aus der Mail: „Der Impfstoff Tozinameran, in Deutschland entwickelt von BioNTech/Pfizer, wurde nach umfangreichen Testungen am 2. Dezember in Großbritannien, am 9. Dezember in Kanada und am 11. Dezember in den USA zugelassen. Dass sich die Bürokraten der EU damit grundlos bis zum 21. Dezember Zeit ließen, ist alleine für sich schon ein Skandal.

In der weltweiten Rangliste liegt Deutschland, Stand 20. Januar, mit einer Impfquote von 1 % seiner Bevölkerung abgeschlagen auf Platz 27, weit hinter Ländern wie Israel, Bahrain, nahezu sämtlichen Ostblockstaaten und nur knapp vor Griechenland.

Dass die Mitarbeiter*innen des Gesundheitswesen, die tagtäglich in den Kliniken und Praxen, in den Notaufnahmen, bei den Krankentransporten, auf den Intensivstationen, im OP und im Kreissaal ein extrem hohes Expositionsrisiko aufweisen, erst ab Mitte Januar, also sechs Wochen (!) nach Zulassung im Vereinigten Königreich, mit Impfstoff versorgt werden sollten, muss ebenfalls als skandalös bezeichnet werden.

Die sofortige, plötzliche Aussetzung der Lieferungen, ohne Angabe von Gründen und ohne Nennung der Verantwortlichen, setzt der Inkompetenz der Entscheider allerdings die Krone, lat. corona, auf. Über 600 Mitarbeiter*innen des Klinikums, die mitten in der zweiten Infektionswelle diszipliniert und fleißig die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten versorgen, müssen nun, gleichermaßen enttäuscht wie frustriert, mindestens weitere zwei Wochen auf die schriftlich (!) zugesagte Impfung warten. (…)

Kein wie immer gearteter Lockdown, egal wo auf der Welt, war bisher erfolgreich. Das Einzige, was diese Pandemie aufhalten kann, ist die Impfung! Verzögerungen sind ein Desaster und schlichtweg unentschuldbar.“

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++