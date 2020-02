Arnsberg. Den Caritas-Konferenzen in Arnsberg brechen die aktiven Helferinnen weg. Die Verantwortlichen gehen mit Zuversicht an die Problemlösung.

Arnsberg: Mitarbeiter in Caritas-Konferenzen schwinden

Der demografische Wandel trifft auch viele ehrenamtliche Organisationen, die sich mit der Übernahme wichtiger Aufgaben für die Gesamtgesellschaft einbringen. Wie die Caritas-Konferenzen vor Ort in den Arnsberger Gemeinden. Auch deren aktive Mitglieder werden immer älter - und damit immer weniger. Aber die Verantwortlichen sind überzeugt, dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Arnsberg Konferenzen tragen zu intaktem Gemeindeleben bei Zu den selbstgestellten Aufgaben der Caritas-Konferenzen zählen unter anderen Besuche bei Gemeindemitgliedern aus Anlass von runden Geburtstagen ab dem 80. Lebensjahr sowie Kranken- und Trauerbesuche. Diese Aufgaben tragen nicht unwesentlich zu einem intakten Gemeindeleben bei. Die Caritas-Konferenzen im Stadtgebiet Arnsberg verteilen sich wie folgt: 8 im Stadtteil Arnsberg (und umliegenden Orten), 2 im Stadtteil Neheim (St. Franziskus 7 St. Michael) sowie 2 im Stadtteil Hüsten (Herdringen / Müschede). Insgesamt verfügen die 12 Caritas-Konferenzen über rund 300 Mitglieder, von denen aber nicht alle aktiv sind.

„Die Frage ist nur,“ sagt Martina Gerdes als Regionalleiterin der Caritas-Konferenzen im Stadtgebiet, „wie machen wir das?“ Zwar gebe es durchaus noch viele junge Mitglieder in einzelnen, wenn auch nicht in allen Konferenzen, aber diese seien leider nicht mehr bereit, „die Aufgaben zu übernehmen, die die Frauen vor zehn Jahren noch mit großer Selbstverständlichkeit übernommen haben“.

Neue Wege eingeschlagen

Zu diesen Aufgaben zählen unter anderen verschiedene Besuchsdienste für Gemeindemitgliedern, Sammlungen für wohltätige Zwecke oder auch Willkommensbesuche bei neu Zugezogenen (Infobox). Besuche, die nicht für wenige Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen, manchmal sogar den einzigen Kontakt zu anderen Menschen über die Familie hinaus bedeuten und so vor Vereinsamung schützen.

Das Dilemma, fasst Martina Gerdes mit wenigen Worten zusammen: „Es gibt in unserer Stadt immer mehr ältere Menschen und damit natürlich auch in den Konferenzen. Das spiegelt sich in der Zahl der Aktiven wieder.“ In anderen Worten: Die Zahl der Menschen, die zu besuchen sind, wächst, aber die Besuchsdienste müssten teils - wie beispielsweise in der Caritas-Konferenz Oeventrop - anders organisiert und damit reduziert werden.

„Aber gerade diese Aufgaben“, unterstreicht Johanna Schlinkmann-Weber, zuständige Koordinatorin im Caritasverband Arnsberg-Sundern, „haben einen großen Wert für das funktionierende Miteinander einer Gesellschaft, was man in der Öffentlichkeit jedoch so nicht wahrnimmt.“ Denn schließlich, ergänzt Peter Radischewski vom Pilotprojekt „Caritas - Pastoraler Raum“, würden die Konferenzen „auch unkomplizierte Hilfe leisten, wo Hilfe erforderlich ist. Und das in allen Lebenslagen“.

Doch trotz dieser Probleme überwiegt bei den Verantwortlichen die Zuversicht. „Weil es noch immer viele Menschen gibt, die sich engagieren wollen,“ weiß Sozialpädagoge Radischewski auch aus seiner früheren Tätigkeit als Leiter des Jugendzentrums Liebfrauen. „Man muss nur neue Wege gehen.“

Mehr projektorientiert arbeiten

Und genau das, neue Wege beschreiten, haben sich Martina Gerdes und Johanna Schlinkmann-Weber sowie ihre Mitstreiterinnen auf die Fahnen geschrieben. Und sie sind überzeugt, dass dieses Bemühen Früchte tragen wird. Wenn vielleicht auch nicht sofort, aber die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit sei durchaus vorhanden:

„Denn es ist zum Beispiel überhaupt kein Problem, Helferinnen für einen Seniorennachmittag oder für die Begleitung von Behinderten bei Gottesdienstbesuchen zu finden. Doch viele jüngere Mitglieder, vor allem die etwa 30- bis 50-jährigen, möchten sich nicht mehr mit Haut und Haaren an langfristige Aufgaben binden,“ benennt Gerdes das Kernproblem. „Sie möchten lieber selbst entscheiden, wann, wo und wie man sich einbringt.“

Und genau an diesem Punkt will man ansetzen: durch projektorientierte und damit zeitlich überschaubare Aufgabenorganisation und mit u. a. mehr Eigenverantwortlichkeit für die Helferinnen, die diesen ein eigenständiges Zeitmanagement erlaubt. „Aber auch die Organisatorinnen selbst müssen flexibler werden, damit sich etwas Neues entwickeln kann,“ rät Peter Radischewski.

Wenige Männer in den Caritas-Konferenzen

Diese Aufgabe, die Caritas-Konferenzen besser aufzustellen, sagt Martina Gerdes, wolle man nun beherzt angehen. „Natürlich sind wir traurig, weil im Moment manches wegbricht, aber wir sind zugleich überzeugt, dass wir das auch hinbekommen werden.“

Ganz wichtig sei dabei, sich die Freude an dieser Aufgabe und an dem Einsatz für andere Menschen zu bewahren und vor allem diese Freude weiterzugeben. „Denn wer nur jammert, der findet meist auch keine Lösung.“

Übrigens: Männer sind in den Caritas-Konferenzen traditionell eine exotische Minderheit. „Caritas und Ehrenamt sind weiblich,“ stellt Jutta Schlinkmann-Weber klipp und klar fest. Was aber nicht unbedingt so bleiben müsse, erhofft sie sich auch von dieser Seite Unterstützung.

Doch trotz aller Probleme ist eine Sache für die Ewigkeit in Stein gemeißelt: „Das Motto der Caritas-Konferenzen ,Not sehen und handeln’ wird immer Bestand haben.“ Da macht Martina Gerdes aus ihrem Herzen keine Mördergrube.