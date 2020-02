Arnsberg: Modellflieger stellen Rekord in der Halle auf

Die Turnhalle am Gymnasium Laurentianum kommt den Modellfliegern vom Modellsegelflugverein Spreiberg (MSF) in der kalten Jahreszeit wie gerufen, samstags zwischen 17 und 19 Uhr ist ein Pflichttermin. In den Wintermonaten zieht es die Hobbyflieger mit ihren Maschinen in die Sporthalle nach Arnsberg, draußen ist derzeit nichts zu machen.

Uwe Bettsteller nutzt Lithium-Ionen-Akkus zur Stromversorgung. Foto: Frank Albrecht

Schon seit September 2018 können die Vereinsmitglieder ihre Flieger nicht mehr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz steigen lassen, der Naturschutz hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Seit September 2019 haben sie nun eine Ausweichfläche in Wennigloh, die für den Sommer gut geeignet ist. Zwischen Ende Herbst und den Osterferien zieht es die Modellflieger aus der Stadt in die Halle. „Eine zu lange Pause ist nicht gut für die Jugendarbeit des Vereins“, erklärt Mitglied Uwe Bettsteller.

20 aktive Mitglieder

Und obwohl das Outdoor-Fliegen für die Modelle im Prinzip kein Problem sei, nutze man die Möglichkeiten in der Sporthalle, für deren Bereitstellung man der Stadt Arnsberg sehr dankbar ist. Der MSF hat in der Stadt schon eine lange Tradition, seit den 1980er Jahren sind die Flieger hier aktiv. „Wir sind sagt Uwe Bettsteller, was sich auch im Mitgliedsbeitrag widerspiegele. Jugendliche zahlen fünf Euro im Jahr, Erwachsene sind mit 20 Euro dabei.

Arnsberg Null-Promille-Grenze Die Flugmodelle des Vereins sind aus EPP-Kunststoff, einer Art elastischem Styropor, hergestellt. Wer das Modellfliegen kennen lernen will, kann derzeit s amstags zwischen 17 und 19 Uhr zur großen Sporthalle am Laurentianum kommen. Für alle Modellflieger gibt es eine Verpflichtung zu 0,0 Promille beim Ausüben des Hobbys.

72 Mitglieder zählt der Verein in seinem 37. Jahr, 20 davon treffen sich regelmäßig zum aktiven Modellfliegen. Auch die Modelle, die hier im Verein geflogen werden, sind schon für wenig Geld zu bekommen. „Ein bisschen Flugspaß für den Anfang ist schon für unter 100 Euro zu bekommen“, erklärt Bettsteller. Von einem Mitglied im Verein, das die Flugzeuge in Kleinserie herstellt, erwerben viele Flieger ihre Maschinen. Den Kindern und Jugendlichen werden die Modellflugzeuge zunächst kostenlos zur Verfügung gestellt.

Justin Poßluschny ist mit neun Jahren eines der jüngsten Mitglieder im Verein, kann aber schon eine fünfjährige Flugerfahrung vorweisen, die man auch an seinen Fähigkeiten erkennt. „Das ist einfach ein cooler Sport, den manchen nicht alle“, sagt Justin, während er seinen Flieger wieder in die hintersten Ecke der Sporthalle jagt. Mit den anderen Mitgliedern gebe es stets viel Spaß, und den Altersunterschied lasse man ihn hier überhaupt nicht spüren. Er fliegt mit seinen Modellen schon in mehreren Vereinen und will später auch mal an Wettkämpfen teilnehmen.

Die leichten Modelle draußen fliegen zu lassen sie die eine Seite, sie in durch die Halle zu steuern, eine andere. „Das Fliegen in der Halle ist durchaus eine Herausforderung“, sagt Bettsteller. Draußen könne man immer noch oben hin ausweichen, hier ist das Hallendach die „natürliche“ Grenze.

Bei nur 220 Gramm Gewicht haben die Modelle eine Spannweite von 90 Zentimetern und bringen es auch eine Geschwindigkeit von 15 Knoten in der Stunde. Da könne es in der Halle schon einmal eng werden. Schon mal hat man 17 Modelle gleichzeitig in der Halle starten lassen. Und wenn es zu einem Zusammenstoß komme, der bei den Fliegern übrigens „kuscheln“ genannt wird, könne auch nicht so viel passieren: Heißkleber und ein Ersatzpropeller sei bei den Flugtreffen immer im Vorrat und schnell vorhanden.

Meldung beim Verband

Die Stromversorgung der Elektroflieger ist durch den Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien erheblich verbessert worden. Das, so Bettsteller, mache auch mehr möglich. Einen eigenen Rekord hat der Modellflieger aus Arnsberg mit einer reinen Motorlaufzeit von 2:02:40 Stunden aufgestellt und dabei rund 700 Runden am Stück in der Halle gedreht. „Wir haben diese Leistung jetzt als Rekord beim Deutschen Modellflug-Verband angemeldet“, so Bettsteller. Wettbewerbe werden bei den Modellfliegern vom Spreiberg zwar nicht geflogen, aber etwas Ehrgeiz müsse doch schon sein.