Arnsberg: Neue Rollenverteilung in der Kirche

Die Frau und ihre Funktion stehen für den Wandel in der katholischen Kirche. Daniela Lohmann-Pehle ist seit drei Monaten Verwaltungsleiterin im Pastoralen Raum Arnsberg. „Klar wird doch, dass wir Pastöre nicht mehr die alte Rolle übernehmen“, sagt Propst Hubertus Böttcher.

Noch gilt der „leitende Pastor“ als Auftraggeber seiner Verwaltungsleitung. Für Böttcher ist aber auch denkbar, dass es ein Zukunftsmodell sein kann, dass die Verwaltungsleitung die Gesamtleitung hat. Schon jetzt muss sich Daniela Lohmann-Pehle in Arnsberg um Personal, Immobilien und Finanzen kümmern. „Und ich bin froh, mich wieder mehr der Seelsorge zu widmen“, so Böttcher. Eine Herausforderung und Aufgabe, nach der er gerade in und wohl auch nach der Coronakrise mehr Nachfrage sieht. „Kirche kann jetzt nicht die gleiche bleiben“, sagt er, „wir müssen uns wieder mehr auf den Menschen fixieren“.

Rücken frei halten

Dazu will auch Daniela Lohmann-Pehle ihren Beitrag in Arnsberg leisten, in dem sie dem Pfarrer den

Rücken frei hält. Die 48-jährige Soesterin ist eine Fachfrau mit engem Kirchenbezug. Die aus Süddeutschland stammende Frau hat Betriebswirtschaft studiert und ihr Berufsleben stark im Marketingbereich verbracht. „Von Knödel bis Bettwaren war ich mit allem beschäftigt“, erzählt sie. Zuletzt war sie bei Dupont in Hamm-Uentrop tätig. Jetzt kümmert sie sich um 60 Beschäftigte des Pastoralen Raumes, seiner acht Alt-Pfarreien und elf Kirchen.

Sie kann Wirtschaft und sie kann Kirche. In ihrer jetzigen Heimat Soest ist die Mutter zweier elf- und 14-jähriger Kinder ehrenamtlich in der Propsteigemeinde aktiv (hier ist der langjähriger Hüstener Pfarrer Dietmar Röttger als Propst tätig). „Ohne Bezug zur Kirche bewirbt man sich nicht auf eine solche Stelle“, sagt Daniela Lohmann-Pehle. Am Ende setzte sie sich im Auswahlverfahren unter zehn Bewerbern/-innen auf die Stelle durch.

Aus der Wirtschaft zur Kirche

Warum der Wechsel? „Ich verspürte einen Reiz, beruflich noch einmal durchzustarten“, sagt die neue Verwaltungsleiterin. Für eine Frau, die aus der Wirtschaft kommt, ist gerade der Pastorale Raum Arnsberg da eine attraktive Herausforderung. Die Umbauarbeiten des Kloster Wedinghausen (der sechs Millionen Euro schwere erste Bauabschnitt ist gerade abgeschlossen), die 1,6 Millionen Euro teure laufende Turm-, Fassaden- und Dachsanierung der Kirche sowie „die Vision“ weiterer Maßnahmen in und an der Kirche werden keine Langeweile aufkommen lassen.

Das Zusammenspiel mit dem Kirchenvorstand, dem Propst und dem Bistum und das Netzwerken mit Stadt, Bezirksregierung, Landschaftsverband und weiteren gesellschaftlichen Gruppen macht den Job als Verwaltungsleiterin des Pastoralen Raumes spannend, anspruchsvoll und vielseitig.

Büro an der Klosterstraße

Ihr Büro hat sie in der Klosterstraße - quasi Tür an Tür zum Propst Hubertus Böttcher. Der spricht von einem „spannenden Abenteuer für alle Beteiligten“ und schwärmt von der Entlastung für sich und die Bereicherung für die Gemeinde. Der Propst und seine Verwaltungsleiterin sind da im Einvernehmen. „Die Chemie muss passen“, sagen beide. Passt schon...