Arnsberg: Neuer Schriftzug für Historischen Weinberg

Der Eingangsbereich des Historischen Weinberges unterhalb der Schlossruine ist durch den Arnsberger Raimund Haasler aufgewertet worden. Rechts neben dem Tor zum Aufgang hat der Hobby-Künstler, der seit einiger Zeit in der Altstadt wohnt, den Schriftzug „Weinberg Arnsberg“ angebracht – angefertigt als Kaltschmiedearbeit aus Stahl mit einem stilisierten Glockenturm.

„Den Glockenturm als ‚Arnsberg A‘ so zu formen, dass er auch gut zu erkennen ist, war die schwierigste Arbeit“, so Raimund Haasler. Über eine Woche habe er an dem Kunstwerk gearbeitet, denn wichtig sei gewesen, alles von Hand zu gestalten.

Arbeiten während der Coronakrise? „Damit hatte ich kein Problem, denn ich bin ja in meinem Schuppen alleine, nur die Werkzeuge wie Handsäge Schraubstock sind dabei“, lacht Haasler.

Mit dem nächsten Projekt auf den Plastikmüll in den Meeren aufmerksam machen

Auch Rolf Dietz, Chef-Winzer des Weinbergs und Mitglied im Vorstand des Vereins „Freunde der Altstadt“ ist begeistert von dem neuen Hinweisschild und hofft, bald wieder Besucher bei den Rebstöcken begrüßen zu können.

„Ich freue mich jetzt schon, wenn die Kindergartenkinder aus Arnsberg und Sundern sowie die Neue-Arbeit-Arnsberg und die Weinberg AG des Laurentianums wieder zum Helfen kommen“.

Raimund Haasler hat indessen sein nächstes Projekt im Visier, die Zeichnungen hierzu liegen schon fix und fertig in der Schublade. „Geplant ist ein so genannter ‚Müll-Fisch‘ in einem Netz aus Plastikmüll“, so Haasler, der hiermit auf den immens steigenden Plastikmüll in den Meeren aufmerksam machen will.