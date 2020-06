Arnsberg: Neustart im Freizeitbad Nass in geregelten Bahnen

Der Mensch passt sich an. Undenkbar noch vor drei Monaten, jetzt betrete ich mit meinem selbst genähten Mundschutz das Foyer des Freizeitbades Nass. Man weiß ja nie. Tragen aber muss ich ihn hier nicht. Ich will spüren, wie sich das Schwimmen unter Corona-Auflagen nach der Wiedereröffnung des Bades am Freitag anfühlt. Eine vergebliche Suche nach Normalität.

Stammgäste kommen

Seit 6 Uhr am Morgen hat das Bad geöffnet. Das Bad? Nein, nur das Sportbecken. Bis 11 Uhr am Vormittag haben hier rund 60 Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bahnen gezogen. „Es kommen die Stammgäste“, sagt Schwimmmeisterin Anna-Lena Liesener, die in der Startschicht die Aufsicht hat. Klassische Frühschwimmer sind froh, wieder ins Wasser zu dürfen. „Ist aber nur ein Behelf“, erzählt mir Josef Austermann aus Hüsten. Der 80-Jährige geht eigentlich lieber in die Sauna. Die aber hat noch zu.

Anmeldezettel ausfüllen

Der Weg ins Wasser ist nicht wie sonst – nicht störend beschränkend, aber anders. An der Kasse muss ich mich auf einem Zettel mit Name, Adresse und Telefonkontakt anmelden. So sollen Infektions­ketten verfolgt werden können, sollte bekannt werden, dass ein Infizierter im Bad war. Soll mir recht sein.

Nass-Schwimmleiterin: Barbara Klappert. Foto: Martin Haselhorst

Den Mundschutz kann ich nun abnehmen. Den trägt jetzt nur noch das Personal, je nach Einsatzbereich. „Mit Mundschutz kann man ja auch nicht schwimmen“, sagt Bernd Löhr, Geschäftsführer des Freizeitbades. Das Hygienekonzept greift aber spätestens in den Umkleiden richtig. In der Kabine darf man sich nur einzeln umziehen. Okay, nix Neues: Seit meine inzwischen erwachsenen Kinder alleine in ihre Badehosen hüpfen können, genieße ich es, auf dem einen Qua­dratmeter im „Schrank“ meinen seit Seepferdchen-Erwerb 1970 währenden Kampf mit dem Kleiderbügel unbeobachtet zu führen.

Zwei Personen im Duschraum

Duschen darf und muss ich vor dem Sprung ins Wasser natürlich weiterhin, jedoch nur in dem Trakt mit Zugang zum Sportbecken. Maximal zwei Personen sollen in den Duschraum – und direkt neben­einander zu duschen, ist verboten. Ein Schild weist darauf hin.

Redaktionsleiter Martin Haselhorst testet den Nass-Neustart. Foto: WP

Und rein ins Wasser! Maximal 48 Schwimmer dürfen ins Becken. Aber wohin nur? Neben der schon lange im Nass installierten Schwimmautobahn, auf der „one way“ im Kreis geschwommen wird, sind jetzt zwei weitere Bahnen abgesperrt. Für schnelle, mittelschnelle und langsame Schwimmer. Warum die „Langsamen“ auf die alte „Autobahn“ müssen, weiß ich nicht. Egal. Wie schnell bin ich eigentlich?

Schwimmen auf der Autobahn?

Ich, der auf dem Höhepunkt seiner Sportlerlaufbahn von einem Triathleten als „Blei-Ente“ beschimpft worden war. „Tatsächlich ist das für die meisten offenbar das größte Problem, für sich die richtigen Bahnen auszuwählen“, sagt Barbara Klappert. Die Fachangestellte Bäderbetriebe hat die Schwimmleitung im Bad. Sie hat in den vergangenen Tagen viel zu tun gehabt, das Bad nach Vorgaben der Deutschen Bädergesellschaft und des Landes auf den Neustart vorzubereiten. „Da müssen wir jetzt viel kommunizieren mit den Gästen“, so Barbara Klappert, „aber alle werden schnell wissen, wie das jetzt hier läuft.“

Die Schwimmer sind dankbar. „Super, dass es wieder läuft“, sagt Norbert Albersmeier. Der 69-Jährige schwimmt sonst nahezu täglich seine 1000 Meter. Eigentlich geht er zwar lieber ins Freibad, doch das Nass sei nun auch okay. Seit drei Monaten saß auch er auf dem Trockenen. „Das gibt morgen sicher einen Muskelkater“, fürchtet er. Und das Virus? „Angst habe ich da nicht“, sagt er, „man muss sich halt an die Abstände halten.“ Das tue auch ich – und ziehe nebenan meine Bahnen. Fühlt sich gut an.