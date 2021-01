Arnsberg-Oeventrop: Kaufinteressent für Salus-Klinik

Die Salus-Klinik in Oeventrop bröckelt (noch) weiter vor sich hin. Die Schäden am Dachstuhl stammen vom Brand im Juli 2017.

Eigentlich schien ein Abriss alternativlos - doch jetzt gibt es einen potenziellen Käufer für das marode Klinikgebäude in Oeventrop.

Arnsberg/Hürth. Die ­frühere Salus-Klinik in Oeventrop bröckelt weiter vor sich hin - aber wahrscheinlich nicht mehr lange, denn es scheint jetzt einen seriösen Kaufinteressenten für den Gebäudekomplex zu geben. Das hat Alfons Domma auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Der Gesellschafter der Salus Kliniken GmbH, zu der bis 2009 auch der Standort Oeventrop gehörte, rechnet mit einer zeitnahen Entscheidung - und erklärt, er und ein Mitgesellschafter seien bereit, bei der Veräußerung deutliche Abstriche zu machen. Das erscheint angesichts des baulichen Zustands der Immobilie folgerichtig.

Trotzdem kommt die Entwicklung überraschend, denn noch im Sommer 2019 hatte Domma berichtet, Kaufinteressenten für die Immobilie gebe es keine – spätestens seit einem Brand im Gebäude im Jahr 2017 seien alle Initiativen zur Veräußerung gescheitert. Damals schien der Abriss alternativlos - und eine Versicherung sollte die Kosten komplett übernehmen, doch es kam zu keiner Einigung. Inzwischen sei der Versicherungsstreit beendet, so Domma, und im vergangenen Jahr gab es Anfragen einiger potenzieller Käufer; doch ein "Deal" blieb aus. Wohl auch, weil die Stadt Arnsberg mit den Plänen dieser Interessenten für das Gebäude nicht einverstanden war.

Verkauf sofort möglich

"Wir könnten sofort verkaufen", meint der Eigentümer mit Blick auf die aktuelle Lage. Der Bewerber habe ihm gegenüber keine genauen Vorstellungen geäußert, was er mit der Immobilie vorhabe, wohl aber versichert, im jetzigen baulichen Rahmen zu bleiben. Sollte es zu einem Vertragsabschluss kommen, wäre das auch nicht Dommas' Baustelle.

Apropos "Baustelle": Das riesige Gebäude liegt relativ abgelegen und ist durch zahlreiche Schlupflöcher zu betreten. Spätestens seit dem verheerenden Brand im Juli 2017 hat Vandalismus im Gebäude zugenommen. Was die Gebäudesicherung betreffe, habe man als Eigentümer des Komplexes alles nur Mögliche getan, wie der Salus-Gesellschafter erneut betont. Türen und Fenster wurden mehrfach mit Brettern vernagelt, ein Zaun um das gesamte Grundstück gezogen. "Betreten verboten" also; aber letztlich könne man sich vor dem ­immer stärker werdenden Vandalismus nicht schützen: "Wer rein will, kommt auch rein", ärgert sich ­Domma, "trotz des Zauns, der uns jeden Monat Geld kostet..." Eigens einen Wachdienst zu beauftragen, würde den finanziellen Rahmen völlig sprengen, hatte der Eigentümer bereits 2019 erklärt - und ist mit dieser Einschätzung rechtlich auf der sicheren Seite.

Polizei mit wenig Handhabe

Und die Polizei? Weil es sich um Privatgelände handelt, kann diese nur eingreifen, wenn konkrete Hinweise auf unbefugtes Betreten vorliegen, zum Beispiel nach Zeugenhinweisen. Dann würde das Gebäude aufgesucht und wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Gezielt dort Streife zu fahren, ist nicht möglich.

Kein Wunder also, dass nicht nur der Immobilienbesitzer, sondern auch die Oeventroper auf einen zügigen Verkauf hoffen...

