Arnsberg: „ProBe“ ist ein absolutes Erfolgsmodell

Das Gemeinschaftsprojekt „ProBe“ - Pro Berufserfahrung - hat schon eine Geschichte, und zwar eine gute: Seit Jahren läuft die besondere Form der Qualifikation für Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen, um ihnen bei verschiedenen Bildungsträgern einen ersten brauchbaren Eindruck vom Berufsleben zu vermitteln.

„ProBe“ ist dabei auch immer das Trainieren von weiteren wichtigen Eigenschaften wie Ausdauer, Motivation und Kreativität. 93 Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Arnsberg haben nach der Teilnahme an ihrem Projekt im letzten Jahr jetzt die Zertifikate im Berufsbildungszentrum (bbz) der Handwerkskammer bekommen. Natürlich mit dem dringenden Rat, diese auch ihren künftigen Bewerbungen beizulegen.

„ProBe“: Ein Erfolgsmodell, bei dem es darum geht, die eigenen Stärken auszuprobieren

„ProBe ist ein Erfolgsmodell, bei dem es darum geht, die eigenen Stärken auszuprobieren“, lobte Michael Neuhaus, Vizepräsident der Handwerkskammer Südwestfalen, bei der Übergabe. Im Beisein von Bürgermeister Ralf Paul Bittner, dem Leiter des bbz, Christoph Dolle, einiger Lehrer beteiligter Schüler sowie deren Eltern sagte Neuhaus, dass von dem Projekt „ProBe“ alle Beteiligten nur profitieren könnten.

„Das Zertifikat für ProBe ist zugleich aber auch eine Ermunterung für alle Teilnehmer, jetzt in der Erfolgsspur zu bleiben und diese nicht zu verlassen“, so Vizepräsident Neuhaus.

Er rief die Absolventen ferner dazu auf, sich einen Beruf zu suchen, der den Teilnehmern liegt und vor allem den schon jetzt erreichten Startplatz in der ersten Reihe nicht mehr zu verlassen.

Ralf Paul Bittner: „Ganz wichtig ist das Durchhaltevermögen“

Lars Stein, Kevin Leon Schneider und Sören Lange mit ihrem Ausbilder Meinolf Preuß-König: In der Gemeinschaftslehrwerkstatt bauten sie Bluetooth-Boxen aus Holz. Foto: Frank Albrecht

In seinem Grußwort verglich Bürgermeister Ralf Paul Bittner die Anforderungen an die „ProBe“-Teilnehmer mit denen im Sport. „Ganz wichtig ist das Durchhaltevermögen, das ist ein großer Wert, den viele von euch schon bewiesen haben.“

„ProBe“ habe es nun vielen Teilnehmern ermöglicht, schon einmal aktiv und praktisch in das Berufsleben zu schauen und Anreize für die spätere Berufswahl zu bekommen. Zudem stelle das Projekt auch eine wichtige Erfahrung in der Persönlichkeitsentwicklung dar.

Auch Vertrauen ist wichtig

Bittner wies alle Anwesenden darauf hin, dass Menschen in der Nähe vom Berufsleben auch ein wichtiges Vertrauen für die spätere Berufstätigkeit anbieten könnten.

Er riet zudem, bei Unsicherheiten und schlechten Erfahrungen in der später folgenden Ausbildung schnell das Gespräch mit Eltern und Lehrern zu suchen und um Rat zu bitten.

Auch Kolping-Bildungszentrum Südwestfalen macht aktiv mit

Kathrin Sölken vom Kolping-Bildungszentrum Südwestfalen stellte in der Moderation einige Erfahrungsberichte aus dem Projekt vor.

So habe es am Berufskolleg am Berliner Platz vor allem die Möglichkeit zu Erfahrungen in den Bereichen Holz und Elektronik gegeben, und auch im kaufmännischen Bereich konnten die Teilnehmer Einblicke bekommen. Das Kolping-Bildungszentrum habe zum Schwerpunkt Gastronomie und Hotellerie informiert, beim bbz in Arnsberg habe der Heizungsbau im Vordergrund gestanden.

„Hier gab es gute Teamarbeit und wertvolle Hinweise für die Ausbildung“

Lars Stein, Kevin Leon Schneider und Sören Lange von der Grimmeschule Neheim und der Sekundarschule in Arnsberg nutzten in der Gemeinschaftslehrwerkstatt Arnsberg die Chance, zusammen mit ihrem Ausbilder Meinolf Preis-König eine Bluetooth-Box aus Holz zu bauen. „Hier gab es gute Teamarbeit und wertvolle Hinweise für die Ausbildung“, lobten die Teilnehmer des Projektes.

Mit Stolz werden sie – wie die anderen Ausgezeichneten auch – neben dem Zertifikat auch eine persönliche Dokumentation mit Fotos über ihre Arbeit zu den Bewerbungsunterlagen legen können.

Kathrin Sölken schloss ihre Moderation mit dem Dank an alle Ausbilder, die auch 2019 wieder dafür gesorgt hätten, spannende Projekte für die Schüler anzubieten.

„ProBe“ hat sehr viele kompetente Unterstützer

„ProBe“ wird vom Hochsauerlandkreis, der Stadt Arnsberg, der Bundesagentur für Arbeit, Kolping, der Handwerkskammer Südwestfalen, der Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg, Sauerland, der Gemeinschaftslehrwerkstatt und der BürgerStiftung Arnsberg unterstützt.