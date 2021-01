Arnsberg: Prozess gegen 46-Jährigen nach Brandstiftungen

Arnsberg. Den Rewe-Markt in Hüsten und eine ehemalige Pizzeria in Arnsberg soll der Angeklagte versucht haben niederzubrennen.

Nach mehreren Brandstiftungen muss sich ein 46-Jähriger am Donnerstag vor Gericht verantworten. Der mutmaßliche Täter sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, am 28. April gegen 1 Uhr nachts versucht zu haben, den Rewe-Markt in Hüsten in Brand zu setzen.

Dazu soll er in einem neben dem Gebäude stehenden Zinkcontainer Feuer gelegt haben. Das Feuer soll auf die daneben stehende Plastikmülltonne und eine weitere Tonne übergangen sein, wobei erstere vollständig und die zweite zum Teil verbrannt sein soll. Der Brand konnte in der Nacht nach einem Zeugenhinweis von der Feuerwehr gelöscht werden. Laut Anklage soll der mutmaßliche Täter von schlimmeren Folgen ausgegangen sein, weil er damit rechnen konnte, dass sich die Flammen über mehrere Mülltonnen auf den gesamten Supermarkt ausbreiten und einen hohen Schaden anrichten würden.

Weitere Tat in Arnsberg

Am 29. Juni gegen 20.30 Uhr soll der Angeklagte in den Räumen einer leerstehenden ehemaligen Pizzeria in Arnsberg ein Sitzmöbelstück im ursprünglichen Speiseraum im Erdgeschoss in Brand gesetzt haben. Der Brand dehnte sich aus, beschädigte die Decke des Erdgeschosses und verursachte einen Schaden von ungefähr 50.000 Euro. Nun startet der Prozess im Landgericht Arnsberg.

