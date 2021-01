Arnsberg: Randalierer demolieren 18 Autos

Die Polizei fahndet nach Randalierern, die in Arnsberg zahlreiche Fahrzeuge beschädigt haben.

Arnsberg. Unbekannte treten und schlagen auf Schlossstraße und Alter Soestweg die Außenspiegel ab.

Am vergangenen Freitag, 22. Januar, haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 22.45 Uhr insgesamt 18 geparkte Autos in der Schlossstraße und der Straße Alter Soestweg in Arnsberg beschädigt. Die Täterinnen oder Täter haben die Außenspiegel der Fahrzeuge entweder abschlagen oder abgetreten.

Sollten weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein, sollen sich deren BesitzerInnen sowie auch Zeugen, die die Randalierer beobachtet haben könnten, unter 02932-90203211 in der Polizeiwache Arnsberg melden.

