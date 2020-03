Arnsberg: Rückerstattungen von Kita-Beiträgen „in Pipeline“

Gähnende Leere herrscht derzeit in den städtischen Kindertageseinrichtungen – hier der Spielplatz des Kindergartens „Krähennest“ in Herdringen.

Arnsberg/Hochsauerlandkreis. Stadt Arnsberg und HSK planen Beitragsanpassungen für Kindertagesbetreuung, Musikschule und Volkshochschulen.

Die „Corona-Hotlines“ der Städte Arnsberg und Sundern sowie der HSK-Kreisverwaltung sind eine sehr gute Sache – allerdings nur, wenn die Anrufer ihre Fragen auf medizinische Aspekte rund um das Virus beschränken. Doch viele Nutzer der Hotline fragen auch nach Beitragsrückerstattungen der Kindertagesbetreuung, der Musikschule oder der Volkshochschulen.

„Entscheidungen darüber sollen kurzfristig, spätestens aber im April, getroffen werden“, erklärt Martin Reuther. Die Kreisverwaltung habe dazu auch eine Empfehlung des Landes NRW erbeten, so der Pressesprecher des HSK weiter.

Arnsberg Derzeit nur ca. 100 Plätze für Kinder belegt Angebote in Kitas/Tagespflegestellen sind beitragspflichtig. Von den 2500 Kita-Plätzen in Arnsberg sind durch die Anordnung des Betretungsverbotes derzeit nur ca. 100 Plätze für Kinder, deren Eltern in „Schlüsselpositionen“ arbeiten, belegt. Für die nicht belegten Plätze sind derzeit Beiträge zu zahlen, obwohl die Eltern keine Möglichkeit haben, diese Betreuungsangebote zu nutzen. Die Zahlungsverpflichtung soll nun per Dringlichkeitsbeschluss für die Zeit, in der die Betreuungsangebote nicht genutzt werden können, ausgesetzt werden. Per Dringlichkeitsbeschluss können „notwendige, unaufschiebbare Entscheidungen gemäß § 60 Gemeindeordnung NRW getroffen werden. Hierzu kommen der Bürgermeister und ein Ratsmitglied zusammen und entscheiden. Entscheidungen sind dem Rat der Kommune in dessen nächster Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

Der Krisenstab bitte aber dringend darum, die Hotline nicht mit Anrufen zu Beitragsrückerstattungen zu blockieren. „Sie ist nur für gesundheitliche Fragen zuständig“, betont Reuther.

Die Stadt Arnsberg hat sich bereits ganz konkret Gedanken zum Thema Rückerstattung gemacht. Um das bis zum 19. April 2020 geltende Betretungsverbot in Kindertages-Einrichtungen und Pflegestellen finanziell zu kompensieren, möchte die Verwaltung Erziehungsberechtigte für diesen Zeitraum von der Zahlungspflicht entlasten. Die Politik muss diesem Vorhaben jedoch zustimmen. Weil die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch wegen des Infektionsrisikos abgesagt wurde, wird nun ein sogenannter „Dringlichkeitsbeschluss“ (siehe Infobox) zum Thema vorbereitet.

Dessen Inhalt sieht Folgendes vor: Bereits gezahlte Elternbeiträge und künftige Zahlungen sollen erstattet oder per Zahlungsaussetzung aufgefangen werden. Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Verfahren zu prüfen und umzusetzen. Sollte zur Aussetzung der Zahlung keine geeignete Lösung gefunden werden, müssten die gezahlten Beiträge rückerstattet werden. Sollte es notwendig sein, das festgelegte Betretungsverbot über den 19. April 2020 hinaus zu verlängern, sieht der Beschluss vor, die Verwaltung zu ermächtigen, weitere Beitragserstattungen/-aussetzungen vorzunehmen.

Ausnahme von der Befreiung

Aber aufgepasst: Die Befreiung gilt nicht, wenn Eltern eine Notfallbetreuung (z.B. für Schlüsselpersonen) in Anspruch nehmen. Das gleiche Verfahren findet Anwendung für Eltern, die Betreuungsangebote in den Offenen Ganztagsschulen (OGS) in Anspruch nehmen. „Es ist wichtig, in dieser Zeit der Krise die Belastungen zu verteilen bzw. die Menschen in so schwierigen Zeiten soweit wie möglich zu entlasten“, sagt Ralf Bittner. Er sei sehr froh, dass hierüber ein breiter politischer Konsens bestehe, so der Bürgermeister, Arnsberg stehe zusammen.