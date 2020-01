Arnsberg: Sauerland-Museum legt Ausstellungskatalog vor

Arnsberg. Am 1. März wird die Tourismus-Ausstellung „Das Paradies vor der Haustür“ eröffnet. Der hochwertige Katalog ist jetzt schon erhältlich.

Warum ausgerechnet das Sauerland als „Wasserturm“ des Ruhrgebiets bezeichnet wird und was den Unterschied zwischen einem „Sommerfrischler“ und einem Touristen ausmacht, darüber informiert ein hochwertiger Ausstellungskatalog unter dem Titel „Das Paradies vor der Haustür“.

Die gleichnamige Ausstellung wird vom 1. März an für ein halbes Jahr im Sauerland-Museum zu sehen sein, nach der erfolgreichen Ausstellung „August Macke - ganz nah“-Ausstellung für das Team um Dr. Jürgen Schulte Hobein eine Herausforderung.

„Nach August Macke mit 31.000 Besuchern liegt die Messlatte für uns natürlich jetzt enorm hoch, da haben wir eine steile Vorgabe“, ist der Museumsleiter trotzdem zuversichtlich, mit der neuen Präsentation wieder zahlreiche Gäste, auch aus dem Ruhrgebiet, zu begeistern.

Landrat Dr. Karl Schneider dankte allen Autoren, die sich mit hochwissenschaftlicher Kompetenz an dem Buchprojekt beteiligt hätten, für ihre geleistete Arbeit zum Gelingen dieses hervorragenden Ausstellungskataloges.

Ausstellungskatalog neben den Texten bewusst reich bebildert

Das Museumsteam und die Autoren mit Landrat Dr. Karl Schneider (Mitte). Foto: Wolfgang Becker

Gut vier Wochen vor der Eröffnung von „Das Paradies vor der Haustür“ gibt das Buch einen umfangreichen Eindruck von der Geschichte des Tourismus in der Region und darüber hinaus wieder.

„Wir haben den Ausstellungskatalog neben den Texten bewusst reich bebildert, denn der Käufer soll das Buch nicht sofort ins Regal stellen, sondern Spaß am Lesen der Artikel und Betrachten der Fotos haben“, erklärt Dr. Schulte-Hobein.

Wechselvolle Tourismus-Geschichte

Der Tourismus entlang von Ruhr und Möhne und dessen wechselvolle Geschichte zieht sich wie ein roter Faden durch das 240 Seiten starke, auf holzfreiem weißen Naturpapier gedruckte Werk.

Aber nicht nur Themen wie Wintersport oder Campingkultur werden behandelt, auch ein Blick ins Ruhrgebiet als „industrieller Moloch und sozialer Schmelztiegel“ oder die Talsperren als Naherholungsgebiet sowie die Geschichte der Jugendherbergen finden in dem Buch einen breiten Platz.

Der Tourismus macht das Sauerländer Bier bekannt

Ulrich Biene von der Veltins Brauerei als Sponsor erzählt in seinem Beitrag, wie frisch gezapftes Pils die Herzen der Sauerländer Urlaubsgäste erobert hat, wohl anfangs gar nicht so einfach bei den damals in der Region beliebten Dortmunder Biersorten.

„Ohne den Tourismus hätte das heimische Bier nie den Stellenwert erreicht, den es heute hat“, ist sich Biene sicher.

Katalog „Das Paradies vor der Haustür“ ist im Sauerland-Museum erhältlich

Der Ausstellungskatalog ist ab sofort für 19,90 Euro im Museums-Shop des Sauerland-Museums erhältlich. Ein Nachdruck ist natürlich möglich. Der Preis sei extra so moderat gehalten, so Dr. Jürgen Schulte-Hobein, damit jeder Interessierte die Möglichkeit habe, das Buch zu erwerben.