Arnsberg: Schreibwaren Röhrig schließt Ende Mai 2021

Corona und auch der stark wachsende Online-Handel zwingen zu dieser schweren Entscheidung.

Arnsberg. Keine schöne Nachricht: Das Traditionsgeschäft "Schreibwaren Röhrig" auf dem Gutenbergplatz wird am 30. Mai 2021 schließen. Corona und der zunehmende Online-Handel haben nach reiflicher Überlegung Inhaberin Iris Droste zu dieser bitteren Entscheidung geführt.

"Eine Entscheidung," sagt Iris Droste, "die uns schon sehr weh tut, aber die Entwicklung hat es uns letztlich auch nicht leicht gemacht." Zwar sei das Geschäft - weil Zeitschriftenhandel und Poststelle - vom Lockdown nicht betroffen, dennoch seien deutlich weniger Kunden erschienen. Als weiteres Teilstück in einem schleichenden Prozess.

"Der Wandel auf dem Gutenbergplatz ist nicht von der Hand zu weisen"

Und auch der "unendlich wachsende" Online-Handel habe die Entscheidungsfindung dann nochmals deutlich beschleunigt. Dessen Wachsen konnten und können Iris Droste und ihre Mitarbeiterinnen Britta Grossert und Steffi Drepper hautnah nachvollziehen. "Denn schließlich werden bei uns als Poststelle die vielen Retouren abgegeben."

Ein weiterer Aspekt, der die Geschäftsentwicklung negativ beeinflusst habe, erklärt die 48-Jährige, "ist der Wandel auf dem Gutenbergplatz, der nicht von der Hand zu weisen ist". Denn als sie vor 20 Jahren "Schreibwaren Röhrig" übernommen habe, habe es dort noch Filialen von Volksbank, Sparkasse und Post gegeben.

Die tollen Gespräche mit den Kunden wird das Droste-Team vermissen

"Diese Einrichtungen haben auf dem Gutenbergplatz immer für eine hohe Kundenfrequenz gesorgt. Aber dann ist dies alles Stück für Stück weggebrochen." Daher sei jetzt angesichts einer wohl kaum aufzuhaltenden Entwicklung des Online-Handels als eine Folge auch von Corona der beste Zeitpunkt, das Geschäft aufzugeben. "Auch wenn es schwer fällt."

Schwer falle es vor allem deshalb, weil es in den 20 langen Jahren sehr viele schöne Momente gegeben habe. "Nämlich tolle Gespräche mit den Kunden, von denen meine Kolleginnen und ich viele ins Herz geschlossen haben und die man jetzt wohl kaum noch wiedersehen wird." Eine treue Kundschaft allerdings, die immer älter geworden sei.

Walter und Ursula Röhrig haben das Schreibwarengeschäft 1968 eröffnet

Ein Rückblick: Walter und Ursula Röhrig haben von 1968 bis 2000 in ihrem Geschäft auf dem Gutenbergplatz unzählige Kunden mit Füllfederhaltern, Schreibpapier und Geschenkartikeln versorgt, heute vor 20 Jahren übergaben sie ihren Betrieb an Nachfolgerin Iris Droste.

Walter Röhrig, Jahrgang 1939, ist gelernter Büromaschinenmechaniker, ein Beruf, den es schon lange nicht mehr gibt. Drei Jahre nach der Meisterprüfung kam Walter Röhrig zurück nach Arnsberg und übernahm zusammen mit Ehefrau Ursula das Schreibwarengeschäft von Aenne Muesmann auf dem damals noch „jungen“ Gutenbergplatz.

Nach schwieriger Anfangszeit dann durchgestartet

„Leider musste ich schon sechs Wochen nach der Eröffnung ins Krankenhaus und wurde am Blinddarm operiert“, erinnert sich Walter Röhrig. Ursula Röhrig, zuvor Verkäuferin bei „Tuch Schulte, musste jetzt das Geschäft alleine führen.

Das sei schon ein schwieriger Anfang gewesen, blicken die beiden Geschäftsleute heute auf die Zeit von vor über 50 Jahren zurück. Aber es sollte vorangehen: „Im Sommer 1969 haben wir die komplette Ladeneinrichtung erneuert und die Verkaufsfläche deutlich vergrößert“, so Walter Röhrig.

Auch das gab es: Hefte mit speziellen Aufdrucken für die Schulen

Auch das Sortiment wurde erweitert - Kerzen, Servietten und Geschäftsbücher gehörten jetzt zum Angebot. Und viele Arnsberger erinnern sich noch an die eigens für die Schulen hergestellten Hefte mit den jeweiligen Aufdrucken wie „Staatl. Gymnasium Laurentianum“ oder „Realschule der Stadt Arnsberg/Westf. für Jungen und Mädchen“.

1993 feierte „Schreibwaren Röhrig“ 25-jähriges Jubiläum, jetzt war auch Verkäuferin Britta Grossert, geb. Deitmerg, mit im Boot, die noch heute im Team dabei ist.

Am Silvestertag 2000 übergab die Familie Röhrig an Iris Droste

Am Silvestertag 2000 war Schluss für die Geschäftsgründer, ab da standen für Walter und Ursula Röhrig die Renovierung und der Anbau ihres Hauses sowie Reisen mit dem Wohnmobil durch die nordischen Länder wie Dänemark, Schweden und Norwegen auf dem Programm.

Der Name Röhrig aber blieb in den Köpfen der Arnsberger erhalten: „Geh mal zu Schreibwaren Röhrig, die haben das bestimmt im Sortiment.“ Ein Satz, der heute noch oft in der Stadt zu hören ist.

Mit dem Aus des Geschäftes geht nun wieder ein Stück des alten Arnsberg verloren. Aber in der Erinnerung wird es noch lange leben. Und man wird es vermissen.

Mehr Berichte und Nachrichten aus Arnsberg in unserem www.wp.de/staedte/arnsberg/iframe-newsletter-wp-arnsberg-anmeldemaske-id228253283.html