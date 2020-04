Arnsberg: Seniorenzentrum eröffnet im Sommer dieses Jahres

Der Neubau auf dem Gelände Clemens-August-Straße 95 - 107, nahe des Bahnhofs im Ortsteil Arnsberg, nimmt mehr und mehr Gestalt an. In wenigen Monaten soll die Seniorenresidenz „Ruhrblick“ ihren Betrieb aufnehmen, ungeachtet der aktuellen Coronakrise.

„Wir werden den vorgesehenen Eröffnungstermin – Sommer 2020 – einhalten“, erklärt Bernhard Rössler auf Nachfrage dieser Zeitung.

Kaum Probleme wegen Coronakrise

Die Coronakrise habe bisher für keine nennenswerten Probleme gesorgt, so der Pressesprecher des Investors „Orpea Deutschland“ (siehe Infokasten unten) mit Blick auf den Baufortschritt. Gebaut wird, wie berichtet, an einer weitläufigen Pflege- und Wohneinrichtung. Die Anlage ist als Campus geplant: Wie ein kleiner Wohnpark präsentieren sich die Gebäude auf dem weitläufigen Grundstück: Ein Pflege­zentrum – 80 Pflegeplätze (21 Quadratmeter pro Zimmer, behindertengerecht sind sogar bis zu 35 Quadratmeter vorgesehen), weitere 20 Plätze in einem Tagespflegeangebot und drei Besucherzimmer – erstreckt sich auf einer Fläche von insgesamt 4850 Quadratmetern. Hinzu kommen 47 seniorengerechte Wohnungen auf weiteren 3050 Quadratmetern Gesamtfläche, die nach Fertigstellung vermietet werden. Ein Gemeinschaftsraum rundet dieses Betreute Wohnen ab.

Arnsberg Investor, Betreiber, Architekten Als Teil der eu­ro­päi­schen Or­pea-Grup­pe ist Orpea Deutsch­land ein großer pri­va­ter An­bie­ter von ­Seniorenhäusern mit sta­tio­nä­rer Pfle­ge in Deutsch­land. Die Co­mu­ni­ta-Grup­pe mit Sitz in Dort­mund wurde 2001 ge­grün­det, be­treibt heute mit ca. 600 Mit­ar­bei­tern sechs Se­nio­ren­häu­ser (rund 560 Pfle­ge­plät­ze) in Dort­mund und im Kreis Unna. „Wel­lie Ar­chi­tek­ten Part­ner“ wurde 1985 in Ne­heim ge­grün­det: http://welliearchitekten.de/

„Die Vermarktung der Wohnungen hat begonnen“, so Orpea-Sprecher Rössler. Es seien aber noch freie Kapazitäten vorhanden, wer Interesse hat, wendet sich an Ronny Kockel vom Unternehmen Comunita Seniorenhäuser (0173-94 58 059).

Die „Comunita“ mit Hauptsitz in Dortmund ist eine Tochter der Orpea und fungiert als Betreiberin der neuen Arnsberger Einrichtung.

„Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind uns ebenfalls noch jederzeit willkommen“, meint Bernhard Rössler mit Blick auf das künftige (Pflege-)Personal.

100 neue Arbeitsplätze

Etwa 100 neue Arbeitsplätze entstehen in dem Komplex an der Ruhr. Explizit suche man für das neue Haus in Arnsberg derzeit noch Pflegekräfte, hauswirtschaftliche Kräfte sowie eine Küchenleitung. „Wir müssen zwar nicht händeringend suchen, aber gutes Pflegepersonal ist schwer zu bekommen“, so der Orpea-Pressesprecher, und die Coronakrise habe die Situation auf dem Markt noch verschärft. Bewerber für einen Job in der „Comunita Seniorenresidenz Ruhrblick“ (so der offizielle Name des Hauses) dürften sich allerdings auf einen sehr attraktiven Arbeitsplatz freuen; soll heißen: „Bewerbt Euch!“

Bewerber können sich per Mail an den Betreiber wenden: info@comunita-seniorenhaeuser.de

„Wir haben das auch auf das Bauschild an der Clemens-August-Straße geschrieben, so Bernhard Rössler. Wer dort vorbei geht, kann sich also zunächst den Neubau anschauen; und anschließend über eine Bewerbung nachdenken. Bleibt noch die Frage nach den Finanzen für die neue Seniorenresidenz: Eine fixe Bausumme nennt die Orpea nicht, zwischen zehn und 20 Millionen Euro investiere man in Arnsberg, hieß es zuletzt im August 2019.