Arnsberg: Sommerschule auch für zukünftige Fünftklässler

Arnsberg Corona bedingt plant das Gymnasium Laurentianum auch für die neuen Fünftklässler das Angebot einer "Sommerschule".

"Dieses Schuljahr ist erneut für viele Kinder sehr schwierig", so die Schulleitung des Gymnasiums Laurentianum im Stadtteil Arnsberg. Corona zwinge in ganz neue, teilweise verunsichernde Situationen. "Deswegen bieten wir im kommenden Sommer (natürlich je nach Situation der Pandemie) unsere traditionelle Sommerschule auch für die neuen Kinder an, die in der fünften Klasse zu uns kommen werden. Wer mag, kann dann freiwillig und spielerisch auf den Unterricht am Gymnasium vorbereitet werden", so Schulleiterin Beate Nordmann.

"Wir wissen, dass die dritte und vierte Klasse dieses Mal unter ganz besonderen Herausforderungen unterrichtet werden mussten. Deswegen stellen wir uns darauf ein und werden die Kinder bestmöglich unterstützen. Niemand darf einen Nachteil daraus haben, im Mittelpunkt muss jedes einzelne Kind stehen", ergänzt ihre Stellvertreterin Verena Verspohl.

Die genauen Kurse werden vor den Sommerferien bekannt gegeben, eine Anmeldung ist schon ab dem 17. Februar 2021 möglich, wenn die Kinder am Laurentianum angemeldet werden.

„Besondere Zeiten benötigen besondere Wege. Vor allem brauchen wir ganz unterschiedliche Angebote, weil die Situationen in den verschiedenen Schulen so unterschiedlich sind. Deswegen sind frei wählbare Möglichkeiten für uns ein wichtiger Baustein, den wir anbieten wollen. Viele Kinder stehen unter Leistungsdruck. Diesen Druck müssen wir ihnen mit Zuversicht und Unterstützung nehmen“, erklären Nordmann und Verspohl.