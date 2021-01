Markus Ebert macht sich für eine ganzheitliche Herangehensweise an die Gestaltung der Ruhrschleife in Arnsberg stark.

Stadtentwicklung Arnsberg: SPD will Antworten auf Ruhrschleifen-Konzept

Arnsberg. Die Partei sieht in einer ganzheitlichen und attraktiven Gestaltung eine große Chance für die Bürgerschaft und den Tourismus.

Die Corona-Pandemie hat zwar die politische Ausschussarbeit weitgehend lahmgelegt, denn in den Sitzungen, so die denn stattfinden, werden nur noch absolut drängende Themen behandelt.

Was aber nicht heißt, dass die Politik die Hände in den Schoss legt. So fordert die SPD im nächsten „normalen“ Bezirksausschuss Arnsberg von der Verwaltung einen Sachstandsbericht zu ihrem Antrag, die gesamte Ruhrschleife als gestalterische Einheit zu entwickeln.

Aus der attraktiven Zone den größten Nutzen für Stadt und Tourismus ziehen

„Denn nur das allein macht Sinn, will man für Stadt und Tourismus den größtmöglichen Nutzen aus dieser attraktiven und chancenreichen Zone ziehen,“ findet Markus Ebert. Sein Vorschlag lautet daher (wie berichtet), die Ruhrschleife von den Ruhrterrassen bis zur Jägerbrücke als naturnahe und Generationen übergreifende Freizeit-, Erholungs-, Kultur- und Gesundheitslandschaft zu gestalten.

Ein Thema, das am Donnerstag, 21. Januar, im Ausschuss behandelt werden sollte, dann aber Corona zum Opfer fiel.

Markus Ebert: "Es wäre schön, wenn wir einen Sachstandsbericht dazu hätten"

„Verständlich, aber auch sehr bedauerlich,“ sagt Ebert. Immerhin laufe das Ganze bereits seit Mai 2019, als der entsprechende Antrag an das Bürgermeisteramt gesendet worden sei.

Zwar habe der Bezirksausschuss Arnsberg das Thema noch in 2019 durchaus quer durch die Parteien wohlwollend als „gute Idee“ zur Kenntnis genommen, so der Konzeptentwickler, „doch schön wäre es, wenn wir einen Sachstandsbericht dazu hätten, wie und ob dieses Konzept zu realisieren ist.“ Diese Informationen sollten aber nun unbedingt in der nächsten regulären Ausschusssitzung auf den Tisch kommen.

„Was zeigt, dass unsere Idee nicht ganz so schlecht sein kann"

Allerdings, erklärt Markus Ebert, fänden sich manche Dinge aus dem SPD-Entwurf bereits im Handlungskonzept Altstadt und in der Campus-Planung am Feauxweg sowie im Wohnmobil-Stellplatz im Alten Feld wieder. „Was zeigt, dass unsere Idee nicht ganz so schlecht sein kann.“

Und dass es mit einer für das ehemalige Segelfluggelände im Alten Feld wohl „eng werde“, das gehe aus dem der Stadt inzwischen vorliegenden Artenschutzgutachten sowie einer FFH-Verträglichkeitsprüfung hervor (wir berichteten).

Die SPD fordert auch die Beteiligung der Bürger

Dennoch sei es jetzt dringend an der Zeit, findet Markus Ebert, dass konkret darüber gesprochen werde, wie ein Zusammenführen des Ruhrschleifen-Areals am sinnvollsten möglich sei, wie der ganzheitliche Anspruch konkret entwickelt werden könnte. „Und auch die Fragen, ob dafür Fördermittel akquiriert werden können und wie es um die von uns geforderte Bürgerbeteiligung steht, sollten beantwortet werden.“

Eine Kombination aus Erholung, Freizeitvergnügen und sportlicher Betätigung

Wie berichtet, sieht das für weitere Ideen beziehungsweise Mosaiksteinchen offene Konzept „als Anstoß für die Entwicklung dieser landschaftlichen Perle“ unter anderem vor:

- die Verknüpfung der Ruhrschleife mit aktuellen Ideen zur Aufwertung der Achse Schlossberg, Altstadt und Kloster Wedinghausen;

- die Schaffung einer dezentralen naturnahen und Generationen übergreifenden Freizeit-, Erholungs- und Gesundheitslandschaft;

- einen attraktiven Wohnmobil-Stellplatz im Bereich des Ruhrwehrs;

- Naturpfade, generationsgerechte Fitnesspfade sowie einen Kulturpfad – auch in Zusammenarbeit mit Forsteinrichtungen:

- ein Kulturcafé mit wechselnden Ausstellungen im Foyer sowie im Außenbereich des Sauerland-Theaters;

- digitale Hotspots und freies WLAN als mediales Angebot;

- mit regenerativer Energie betriebene Ladestationen für E-Mobilität auf dem Parkplatz Sauerland-Theater und an anderer Stelle;

- generationsübergreifende und frei zu nutzende Sportangebote;

- Natur- oder eine normale Bühne an der Festhalle Promenade, auf der Schützenwiese oder anderer Stelle für unterschiedliche Aktivitäten und zur Belebung des gesamten Bereichs und

- die Vermarktung der Ruhrschleife als symbolisches, aber werbewirksames Objekt.

