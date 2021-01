Arnsberg: Stadt will mehr Gleichberechtigung

Arnsberg. Bis 2023 sollen mehr Frauen Führungspositionen und Jobs in männerdominierten Branchen besetzen. AfD-Mitglied spricht von „Gender-Gaga“.

Die Arbeit in der Stadtverwaltung soll gleichberechtigter werden – zwar arbeiten prozentual gesehen sogar etwas mehr Frauen als Männer bei der Stadt (am Stichtag 30. Juni 2020 waren es rund 56 Prozent), in höheren Positionen und Gehaltsstufen aber dominieren immer noch die Männer. Ebenso in den technischen Zweigen. Das zeigt ein Zwischenbericht der Gleichstellungsbeauftragten.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg“, meint Bürgermeister Ralf Paul Bittner. „Wir müssen noch einiges tun, aber wir haben auch schon viel erreicht.“ Zum Beispiel gebe es mittlerweile mit Kirsten Heckmann (Bürgermeisteramt), Birgitta Plass und Michaela Röbke (Planen, Bauen, Wohnen) drei Fachbereichsleiterinnen, letztere zudem in einem ansonsten eher männerdominierten Fachbereich. 2019 hatte die Stadt einen Gleichstellungsplan aufgesetzt, der bis 2023 weiterlaufen soll. Eine gewisse Zeit sei einfach nötig, erklärt Bittner, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, frei werdende oder neu geschaffene Stellen mit Frauen zu besetzen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Der Rat hat nun die Weiterführung des Gleichstellungsplanes beschlossen. Vor allem in der technischen Verwaltung und im feuerwehrtechnischen Dienst soll die Gleichstellung weiter vorangetrieben werden. In ihrem Bericht legt die Gleichstellungsbeauftragte Petra Blesel dar, dass es bisher nicht gelungen sei, Brandmeisteranwärterinnen zu gewinnen. Das hänge unter anderem mit den hohen körperlichen Anforderungen bei der Eignungsfeststellung zusammen, daher sollen sie mit Unterstützung der Sporthochschule Köln überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Zudem soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter verbessert werden – unter anderem über die Möglichkeit des mobilen Arbeitens. Dabei hat die Corona-Pandemie bereits einiges verändert: Während es vorher 45 Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten gegeben habe, seien es nun mehr als 400, heißt es im Bericht. Hinzu kommen Maßnahmen wie Trainings für Führungskräfte und spezielle Mentoring-Programme für Frauen sowie die Möglichkeit der Ausbildung in Teilzeit.

Streit über Rolle der Frau im Rat

„Alle demokratisch denkenden Menschen sind sich einig, dass eine paritätische Besetzung nötig ist“, sagt Margit Hieronymus (SPD). Damit spielt sie auf die gegenteilige Position der AfD an. Deren Ratsmitglied Otto Strauß stellt sich offen gegen das Ziel der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung und stimmte auch als einziges Ratsmitglied gegen die Fortführung des Plans. „Das mit Gewalt herbeiführen zu wollen, ist für mich einfach krank. Quotenfrauen tut man damit auch keinen Gefallen“, sagt er. Frauen und Männer unterschieden sich von Natur aus und das sei auch gut so, erklärt er auf Nachfrage.

Mit ähnlichen Äußerungen hatte er bereits im Rat provoziert. Frauen seien für gewisse Aufgaben weniger geeignet und er sei strikt dagegen, die sportlichen Anforderungen bei der Aufnahme in die Feuerwehr für Frauen herunterzusetzen. „Ich bin auch gegen Gender-Gaga und die Verhunzung unserer Sprache“, so Strauß. Damit meint er den Leitfaden zur gendergerechten Verwaltungssprache, er ist ebenfalls Teil des Gleichstellungsplans.

Corona-Pandemie und alte Rollenbilder

Unterdessen will die große Mehrheit der Arnsberger Ratsmitglieder sich weiter für die Gleichstellungsziele einsetzen. Nicole Jerusalem (CDU) brachte in der Diskussion die Frage nach den Rollenverteilungen in Familien ein – damit auch sie gleichberechtigter würden, sei unter anderem die Betreuung von Kindern wichtig, auch im Offenen Ganztag der Schulen.

Die Gleichstellungsbeauftragte warnt in ihrem Bericht vor einer Retradierung der Rollenbilder in der Corona-Pandemie und betont ebenfalls die Notwendigkeit, eine gerechte Aufteilung der Familienarbeit unter Frauen und Männern zu unterstützen.

