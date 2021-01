Arnsberg/Sundern: Corona wird einige Betriebe ruinieren

Arnsberg / Sundern Noch sind Prognosen schwierig: Aber Experten der IHK in Arnsberg fürchten, dass Corona einige Betriebe der Region zur Aufgabe zwingt.

Den Corona-bedingten Lockdown werden wohl einige heimische Unternehmen wirtschaftlich nicht überstehen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Arnsberg, zuständig für den Hochsauerlandkreis und den Kreis Soest, befürchtet einen Anstieg der Firmeninsolvenzen im 2. Quartal 2021. "Wie stark die Zahl an Firmeninsolvenzen gegenüber den Vorjahren ansteigen könnte, kann man heute allerdings schwerlich prognostizieren", meint auf Anfrage der Westfalenpost Michael Ramrath, Referent für Staatshilfen und Unternehmensförderung bei der IHK Arnsberg.

Nur 31 Insolvenzen in 2020

Die staatlichen Überbrückungshilfen für Firmen sowie die gesetzliche Regelung, dass aus Pandemiegründen kriselnde Unternehmen bis 31. Januar 2021 nicht verpflichtet sind, ihre Zahlungsunfähigkeit per Insolvenzantrag beim Amtsgericht anzuzeigen, hätten wesentlich dazu beigetragen, dass nicht schon im Corona-Jahr 2020 die Zahl der eröffneten Insolvenzverfahren im IHK-Bezirk nach oben geschnellt sei. "2020 gab es trotz des Konjunktureinbruchs ,nur' 31 Firmeninsolvenzen im IHK-Bezirk Arnsberg. In konjunkturell besseren Jahren gab es 44 Insolvenzen in 2019 und 57 Insolvenzen in 2018 im Bezirk", berichtet Michael Ramrath. Sollten also im Jahr 2021 im IHK-Bezirk Arnsberg die Insolvenzen deutlich zunehmen, so könnten darunter auch Insolvenzverfahren vertreten sein, die eventuell schon 2020 fällig gewesen sein könnten, wenn es nicht die Überbrückungshilfen gegeben hätte und die Insolvenz-Anzeigepflicht nicht ausgesetzt gewesen wäre.

Prognosen schwierig

IHK-Referent Michael Ramrath möchte die düstere Prognose des Inkassounternehmens Creditreform, wonach es 2021 bundesweit in Deutschland 50 Prozent mehr Insolvenzen gegenüber 2020 geben könnte (Anstieg von 16.000 auf 24.000 Insolvenzen), nicht in der Anstiegsrate auf den Arnsberger Kammerbezirk übertragen. „Heute kann man das nicht seriös prognostizieren“, so Ramrath. Mit 31 Insolvenzen im Jahr 2020 im Kammerbezirk sei man noch weit weg von den 150 Insolvenzen, die es im Finanzkrisenjahr 2009 im Arnsberger Kammerbezirk gegeben habe.

Hilfe dringend benötigt

Die unter dem Lockdown besonders leidenden Betriebe aus Gastronomie, Hotellerie, und Veranstaltungsbranche seien auf zügige Auszahlung der Überbrückungshilfen angewiesen. Bei der Auszahlung der Hilfen gebe es aktuell kein einheitliches Bild. Einige Betriebe haben staatliche Hilfszahlungen erhalten, andere noch nicht. „Die zügige Auszahlung solcher Hilfen kann sicherlich dazu beitragen, dass einige Betriebe keine Insolvenz beantragen müssen“, meinte Michael Ramrath abschließend.

