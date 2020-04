Arnsberg/Sundern: Mehr Betreuungsangebote in Seniorenhäusern

Das Besuchsverbot in Seniorenhäusern trifft Bewohner und Angehörige hart.

Auch wenn Kinder und Enkel der Altenheimbewohner durchaus rational nachvollziehen können, dass es in Corona-Zeiten zu gefährlich ist, bei einem Besuch möglicherweise unbewusst eine Infektion ins Seniorenhaus zu tragen, so ist es emotional oft sehr schwierig, mit der Situation umzugehen - und das gerade zum Osterfest, an dem sich ansonsten traditionell alle Generationen einer Familie gern treffen.

Unsere Zeitung fragte beim Caritas-Verband Arnsberg/Sundern nach, wie die sechs Caritas-Seniorenhäuser in Arnsberg, Sundern und Wickede auf die neue Situation reagieren, damit Senioren möglichst nicht unter Einsamkeit leiden.

Getrennte Wohnebenen sollen vor Infektionen schützen

„Die Betreuungsprogramme für die Bewohner wurden verstärkt. Dies gilt für Gruppenangebote in den einzelnen Wohnküchen und und auch für Einzelangebote in den Zimmern“, sagt Christian Stockmann, Vorstandsvorsitzender des Caritas-Verbandes Arnsberg/Sundern. In diesem Zusammenhang ergänzt die Leiterin des Hüstener Seniorenhauses Klostereichen, Andrea Bertram:

„Zum Schutz vor Corona haben wir die einzelnen Wohnebenen voneinander getrennt, das heißt: Die Bewohner bewegen sich ausschließlich auf ihrer Wohnebene.“

Die Bewohner selbst tragen keine Atemschutzmaske, die Pflege- und Betreuungskräfte allerdings schon, denn sie verlassen ja nach Dienstschluss das Haus und kehren später wieder in die Einrichtung zurück. „Bisher gab es in unserem Haus noch keine Corona-Infektion“, berichtet Andrea Bertram Mitte dieser Woche am Telefon.

Der Kontakt zu den Angehörigen wird über digitale Wege aufrecht erhalten

Persönlicher physischer Kontakt wie Umarmungen sind wegen des Besuchsverbots nun zwischen Bewohnern und Angehörigen zwar nicht mehr möglich, aber in allen Seniorenhäusern wurden auch digitale Wege beschritten, um den Kontakt zwischen Bewohnern und Angehörigen aufrechtzuerhalten. Die Seniorenhäuser können neben den üblichen Telefonkontakten auch FaceTime, WhatsApp oder Skype anbieten.

Sollte es aus gesundheitlichen Gründen den Bewohnern nicht möglich sein, über diesen Weg mit den Angehörigen zu kommunizieren, geschieht dies über das Pflegepersonal. Ebenso gibt es zum Beispiel die Möglichkeit für die Angehörigen einen USB-Stick abzugeben, der dann bei dem betreffenden Bewohner über ein Qwiek.up-Gerät abgespielt werden kann.

Qwiek.up ist ein mobiles Gerät, mit dem Bilder an die Decke oder an die Wand projiziert und mit entsprechenden Klängen hinterlegt werden können.

Gegenständliche Kontaktaufnahme ist auch möglich. „Beispielsweise werden während der Verwaltungsöffnungszeiten Päckchen von Angehörigen angenommen, die an die Bewohner weitergereicht werden“, berichtet Christian Stockmann.

Kinder zeigen Mitgefühl und malen Bilder

Der Vorstandsvorsitzende des Caritas-Verbandes freut sich besonders über das Mitgefühl vieler Kinder, die an die Senioren in ihrer schwierigen Lage ohne Angehörigenbesuche denken.

So erhalten die Bewohner der Seniorenhäuser viele Geschenke wie gemalte Bilder, bemalte Steine, Briefe von Kindern oder Aufnahmen von Liedern, die von Kindern aus dem Kindergarten gesungen und dann per USB-Stick an Seniorenhäuser zugesandt wurden. „Das sorgt für viel Gesprächsstoff unter den Bewohnern“, berichtet Stockmann und dankt den engagierten Kindern.

Einen hohen Stellenwert hat auch die seelsorgliche Begleitung

Einen hohen Stellenwert in den Einrichtungen habe zudem auch die seelsorgliche Begleitung. „Dadurch, dass wir in den Einrichtungen auch seelsorgliche Begleiterinnen haben, die auch die Beauftragung zur Wortgottesdienstleiterin haben, lässt sich in diesem Bereich viel umsetzen“, so Stockmann weiter.

Mit den Kirchengemeinden seien „Open-Air-Gottesdienste“ in Planung, an denen die Bewohner über ihre Balkone oder Fenster teilnehme könnten.