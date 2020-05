Arnsberg/Sundern: „Neuer“ Alltag kehrt zurück in die Banken

Es kehrt Alltag ein - und doch ist alles anders. Privatkundenberater Benedikt Harmann von der Sparkasse Arnsberg/Sundern sitzt hinter einer Spuckschutz-Wand, um im persönlichen Gespräch ganz nah und doch hygienisch sauber getrennt zu sein. Die beiden großen Geldinstitute der Region - Sparkasse und Volksbank Sauerland - kehren zurück zur „neuen“ Normalität.

Sparkasse Arnsberg-Sundern plant keine Kurzarbeit Im Gegensatz zur Volksbank Sauerland plant die Sparkasse Arnsberg-Sundern keine Kurzarbeit. „Die Volksbank ist mit ihren zahlreichen kleinen Filialen auf der großen Fläche des Hochsauerlandkreises anders aufgestellt als wir. Die Sparkasse kann dies bisher durch ihre gängigen Arbeitszeit-Instrumente kompensieren“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Arnsberg-Sundern, Ernst-Michael Sittig auf Anfrage. Sparkassenchef Sittig betonte aber auch, dass der derzeitige Verzicht auf Kurzarbeit für einen überschaubaren Zeitraum gelte. „Generell müssen wir abwarten, wie sich die Lage in der Corona-Zeit entwickelt“, meinte Sittig im Gespräch mit unserer Zeitung abschließend.

Nähe und Distanz

Und bei der geht es vor allem um Vorsicht. Der Sparkassen-Mitarbeiter nimmt seinen Kunden mit Mundschutz in Empfang, führt ihn in seinen Beratungsraum und hält in der Nähe die Distanz. Eine Scheibe trennt die Gesprächspartner - der Mundschutz kann dann in Absprache abgenommen werden. Vor der Scheibe sitzt der Kunde und hat Blick auf einen eigenen Monitor, so dass er Dokumente, Grafiken und Infos auch gezeigt bekommen kann, ohne dem Berater über die Schulter schauen zu müssen.

Eigentlich alles wie immer. „Nur den Kaffee und die Getränke können wir aus den gebotenen Umständen jetzt nicht anbieten“, sagt Sparkassenvorstand Ernst-Michael Sittig. Auch er steht dabei - wie alle Mitarbeiter/-innen auch - mit Mundschutz in der Schalterhalle.

Sicherheit geht vor

Auch die Volksbank Sauerland öffnet ihre Beratungsbüros in den Kompetenzzentren - also auch in Arnsberg. Hüsten und Neheim - sowie in der Filiale in Hachen wieder ab Dienstag. „Die Sicherheit steht natürlich weiterhin an erster Stelle“, sagt Sprecher Jörg Werdite. Auch hier helfen Schutzscheiben, um persönliche Gespräche möglich zu machen. „Neben den Schutzscheiben stehen natürlich Desinfektionsmittel in allen ausgestatteten Büros zur Verfügung und auch der Mundschutz sollen für die Volksbank-Kunden kein Hindernis sein und bereitstehen, falls keine eigenen Masken vorhanden sind,“ betonen Lars Glindmeyer (Bereichsleiter Privatkundenbank) und Jörg Werdite (Pressesprecher).

Volksbank Sauerland startet wieder mit den Beratungen. Foto: Volksbank

Für die Banken gilt, dass zwar viele Wünsche der Kunden im telefonischen Gespräch oder per digitalen Medien auch beim „Lock Down“ umgesetzt und erfüllt werden konnten, sich gegenseitig in die Augen zu schauen sei aber, sowohl für den Kunden als auch für den Berater, gerade bei Finanzdienstleistungen enorm wichtig. „Es gibt Dinge, da wollen Kunden ihren Berater auch sehen“, so Benedikt Harmann von der Sparkasse.

„Stück Normalität“

„Wir freuen uns, dass somit ein kleines Stück Normalität zurückkehrt, achten aber natürlich mehr denn je auf die notwendigen Sicherheitsvorgaben“, sagt Jörg Werdite. Die wichtige Aufarbeitung der Coronakrise beginne eh erst jetzt. „Wenn Soforthilfen aufgebraucht sind Folgen der Krise sichtbar werden, müssen wir für unsere Kunden da sein“, sagt Ernst-Michael Sittig. Auch welche wirtschaftlichen Folgen die Corona-Pandemie für die Sparkasse am Ende gehabt haben wird, lässt sich erst abschätzen, wenn das Ausmaß der Konsequenzen für die Wirtschaft voll zum Tragen komme.

Aktuell sind die Banken mit der Durchleitung und Vermittlung von Soforthilfen beschäftigt. Bis Ende April hatten Kunden der Volksbank Sauerland 7,6 Millionen Euro Soforthilfe ausgezahlt bekommen. Auch bei der Sparkasse Arnsberg/Sundern waren es über 7 Millionen Euro. In allen Häusern müssen weiter vorliegende Anträge bearbeitet werden.