Arnsberg/Sundern: Schwangerschaftsberatung jetzt auch online

Arnsberg/Sundern. donum vitae hat die Rechtmäßigkeit des digitalen Formats in diesem Bereich zuvor durch ein Gutachten prüfen lassen.

Die Schwangerschafts(konflikt-)beratung von donum vitae e.V. bleibt auch weiterhin für alle ratsuchenden Frauen und Paare erreichbar. „Die Verlängerung des bundesweiten Lockdowns mit den strikten Kontaktbeschränkungen hat gravierende Auswirkungen auf den Arbeitsalltag in unserer psychosozialen Beratung“, erklärt Dr. Olaf Tyllack, Bundesvorsitzender von donum vitae.

„Wir sind sehr froh, dass wir frühzeitig unsere Beratungsangebote und auch die Schwangerschaftskonfliktberatung datensicher und Klientinnen orientiert in den digitalen Raum verlegen konnten, wenn dies aufgrund von Erkrankungen, Risiken und Kontaktbeschränkungen notwendig war“.

Gutachten bestätigt: Dem digitalen Format stehts nichts entgegen

donum vitae habe im Rahmen eines Projektes die Frage der Rechtmäßigkeit verschiedener digitaler Beratungsformate unter Berücksichtigung der verfassungs-, beratungs- und strafrechtlichen Vorgaben für die Schwangerschafts(konflikt-)beratung durch ein Rechtsgutachten prüfen lassen.

Das Gutachten von Prof. Michael Kubiciel, Direktor des Instituts für Strafrechtswissenschaften der Universität Augsburg, bestätige, dass das Schwangerschaftskonfliktgesetz und das Strafgesetzbuch digitalen Formaten der Schwangerschafts(konflikt-)beratung nicht entgegenstehen würden. Hierbei seien allerdings hohe datenschutzrechtliche Vorgaben bei der Übermittlung gesundheitsrelevanter Daten zu beachten.

Die digitalen Beratungsangebote „Allgemeine Schwangerschaftsberatung“ und „Schwangerschaftskonfliktberatung inklusive Beratungsnachweis“ von donum vitae würden jedoch den im Gutachten genannten rechtlichen Anforderungen entsprechen.

Die Konfliktberatung bei donum vitae ist ergebnisoffen und kostenlos

donum vitae bietet bundesweit an mehr als 200 Orten Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung an. Gegründet 1999, ist donum vitae ein staatlich anerkannter Verband und berät auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes.

Die Konfliktberatung dient, wie es der Gesetzgeber vorsieht, dem Schutz des ungeborenen Lebens, ist ergebnisoffen und auf Wunsch anonym.

Neben Beratung in allen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft bietet donum vitae Sexualpädagogik und Präventionsarbeit, Online-Beratung, psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik sowie bei unerfülltem Kinderwunsch an und vermittelt konkrete Hilfe und Unterstützung.

Die Beratungsstellen und Nebenstellen im Hochsauerlandkreis

Die Beratung ist kostenlos und steht allen Ratsuchenden offen. Beratungsstellen im HSK gibt es in Meschede (0291-9086960), Kolpingstr. 2, mit Nebenstellen in Winterberg, Olsberg, Schmallenberg, Bad Fredeburg sowie in Arnsberg (02932-896932), Drostenfeld 10, mit Nebenstelle in Sundern.

Wichtig: Beratungsgespräche in den Nebenstellen können derzeit Corona bedingt nicht stattfinden.

Weitere Informationen unter www.donumvitae.org

