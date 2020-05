Arnsberg und Sundern: Abi-Prüfung im Ausnahmezustand

Arnsberg/Sundern. Spezielles Abitur: So starten 453 junge Menschen an Gymnasien in Arnsberg und Sundern in Reifeprüfung. Die „Zeit ihres Lebens“ wird es nicht sein.

Eine Reifeprüfung in sehr speziellen Zeiten: 453 Jugendliche von den Gymnasien in Arnsberg und Sundern starten in dieser Woche mit ihren Abiturprüfungen. Hinzu kommen die Abiturienten der Berufskollegs. Auf alle wartet eine Prüfungssituation im Corona-Ausnahmezustand. Die Gymnasien sind vorbereitet.

Eigene Etage in Sundern freigeräumt

Am Städtischen Gymnasium in Sundern wurde eine komplette Etage freigeräumt, um dort die schriftlichen Abiturprüfungen der nächsten Tage unter den Vorgaben durch die Corona-Pandemie durchführen zu können. 90 junge Menschen sind hier zu den Abi-Prüfungen zugelassen. Große Kurse werden geteilt werden müssen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Ansonsten sind während der Abi-Prüfüungstage nur die Q1-Schüler am SGS präsent.

Schulleiterin Beate Nordmann vom Laurentianum Arnsberg. Foto: Frank Albrecht

Mit großen Kursen müssen sie auch am Gymnasium Laurentianum in Arnsberg umgehen. „Noch nicht am Dienstag, wenn die Klausuren in Biologie, Chemie und Physik geschrieben werden“, sieht Schulleiterin Beate Nordmann dem ersten Prüfungstag noch recht entspannt entgegen. Die ganz großen Zahlen der Prüflinge kommen bei den Englischklausuren (60) und bei Mathe (64) zusammen. „Wichtig ist uns, dass die Schüler keine Masken tragen müssen“, sagt Beate Nordmann. Deshalb wurden im A-Gebäude (dem vorderen Altbau) viele Prüfungsräume für jeweils maximal fünf Schüler vorbereitet. „Das ganze Kollegium ist in die Aufsicht eingebunden“, so Konrektorin Verena Verspohl. Die Abiturienten sollen absolut ungestört sein, während die Q1 - also die Abiturienten des kommenden Jahres - im E-Gebäude normalen Unterricht haben werden. Insgesamt wurden beim Laurentianum alle 99 Jugendliche der Q2 zu den Abi-Prüfungen zugelassen.

Mariengymnasium bestuhlt Turnhallen

Das benachbarte Mariengymnasium in Arnsberg sucht andere Lösungen für seine 83 zugelassenen Abiturienten. „Wir haben beide Turnhallen bestuhlt“, sagt Schulleiter Herbert Loos, „so haben wir ausreichend Platz auch für die dicksten Klausuren“. Kurse müssten für die Prüfungen nicht getrennt werden und würden trotzdem den geforderten Abstand halten können.

„Die Prüfungen sollen sich für die Abiturienten noch irgendwie normal anfühlen“, sagt Dr. Andreas Pallack als Schulleiter des Franz-Stock-Gymnasiums in Hüsten. Auch hier werden sich 99 Jugendliche der Reifeprüfung stellen. Das FSG kann beim Aufstellen eines Corona-Raumkonzepts von seinen zwei räumlich stark getrennten Gebäuden am Berliner Platz und am alten Graf-Gottfried-Gymnasium profitieren. Vorgesehen ist, dass in keinem Raum - außer der Mensa - mehr als vier Prüfungsplätze eingerichtet werden. „Das geht nur mit ganz viel men power“, sagt Dr. Andreas Pallack, „wir brauchen sehr viele Aufsichten“.

Zeitversetztes Ankommen der Schüler

Ein Stockwerk für sich haben die 82 zugelassenen Abiturienten des St. Ursula Gymnasiums in Neheim - alle gleichzeitig werden auch hier wegen der unterschiedlichen Fächerwahl nie da sein. „Wir werden die Schülerinnen und Schüler bei den Prüfungen auf mehr Räume als sonst üblich verteilen“, erklärt Schulleiter Bertin Kotthoff. Damit es nicht zum „großen Hallo“ vor den Prüfungen kommt und unnötige Kontakte vermieden werden, wurde ein zeitversetztes Ankommen der Abiturienten zu den Prüfungen vereinbart.

Schriftliche Prüfungen bis zum 25. Mai Die zentralen schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien und Berufskollegs beginnen am Dienstag, 12. Mai, mit den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre,Informatik, Physik und Technik. Letzter regulärer schriftlicher Termin ist 25. Mai. Deutsch (13. Mai) , Englisch (19. Mai) und Mathe (22. Mai) werden in Grund- und Leistungskursen jeweils exklusiv an einem Tag geprüft. Bis zum 27. Juni sollen die Zeugnisse verteilt werden.

Direkt soll es auch in den Prüfungsraum an den jeweiligen Platz gehen. An der Schule herrscht bis dahin Schutzmaskenpflicht. „Bei der Prüfung können die natürlich abgenommen werden“, so Bertin Kotthoff. Es habe sich aber schon beim Unterricht für die Q2 nach den Osterferien gezeigt, „dass sich da alle Schüler wirklich sehr diszipliniert an die Hygiene- und Abstandsregeln halten“. Da hätten die künftigen Abiturienten bereits Reife bewiesen.

„Da ist etwas kaputt gegangen“

Dieser Abitur-Jahrgang lässt die heimischen Schulleiter nicht kalt. „Es ist ein betrübliches Abitur“, sagt Bertin Kotthoff vom St. Ursula-Gymnasium Neheim leise. Ihn und seine Kollegen beschäftige es sehr, dass den Jugendlichen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie so viel der einmaligen Momente der Abi-Zeit unwiederbringlich verloren gehe. Alle Schulen suchen nun nach Wegen, den Abiturienten nach den Prüfungen zumindest noch einen würdigen Abgang bei der Zeugnisübergabe zu organisieren.

„Time of your life“ ist geplatzt

Abitur - „Time of your life“. Mottowochen, Anspannung des Lernens, Prüfungen, Partyzeit, Abschiednehmen und Abiball. Viel bleibt davon für den Abi-Jahrgang 2020 nicht mehr übrig. „Da ist bei den Schülern etwas kaputt gegangen“, bedauert die stellvertretende Schulleiterin Verena Verspohl vom Gymnasium Laurentianum Arnsberg, „die Power muss da jetzt von uns kommen“. Die Frage nach dem würdigen Ende der Schullaufbahn des Jahrgangs treibe das Kollegium schon länger um. Es gibt auch schon eine konkrete Idee, die noch letzter Abstimmungen bedarf. „Es wird ein ganz anderer feierlicher Rahmen an einer besonderen Location“, verrät die Schulleitung.

Schulleiter Herbert Loos vom Mariengymnasium Arnsberg erlebt die Seelenlage der Abiturienten in Doppelrolle. Seine Tochter macht in diesem Jahr auch Abi. „Ich möchte, dass wir die Zeugnisausgabe so persönlich wie möglich machen können“, sagt er. Schwierig bei der Planung sei, dass ja niemand wisse, wie die Corona-Situation in vier Wochen aussehen werde.

Livestream von Zeugnisübergabe ohne Eltern?

Eine gemeinsame Zeugnisübergabe an die Schüler wollen alle. Daran, dass Eltern vor Ort dabei sein können, glaubt niemand mehr. „Aber das kriegen wir im Livestream hin“, sagt Schulleiter Dr. Andreas Pallack vom Franz-Stock-Gymnasium. Videoübertragungen haben alle Schulen auf dem Schirm.