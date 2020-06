Arnsberg und Sundern: Erfahrungen der Abschlussschüler

Für die Abschlussschüler 2020 kommt vieles anders als geplant. Während für sämtliche Jahrgänge vor ihnen Mottowochen mit großen Partys, festliche Abschlussbälle, Jahrgangsfotos als Erinnerung und anschließende Gruppenreisen ans Mittelmeer geradezu selbstverständlich dazu gehörten, müssen die Absolventen in diesem Sommer angesichts der Corona-Pandemie auf vieles verzichten.

Das Ende ihrer Schulzeit war von unerwarteten Schulschließungen und Abschlussprüfungen unter besonderen Hygieneregeln geprägt. Viele Abschlussschüler sind enttäuscht, dass ihre lang geplanten Abschlussbälle nicht in der Form stattfinden können, wie sie es sich während ihrer Schulzeit oft ausgemalt haben.

Rauschende Partys, bei denen man sich noch einmal in die Arme fällt, bevor der Sommer der gefühlt unbegrenzten Möglichkeiten anbricht – das gibt es in diesem Jahr nicht. Doch die Schulen lassen sich für ihre Schüler vieles einfallen, um ihnen trotzdem feierliche Zeugnisvergaben zu bescheren.

