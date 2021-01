Arnsberg und Sundern: Hier wird zum neuen Jahr geblitzt

Arnsberg/Sundern. In der ersten Januarwoche misst der Hochsauerlandkreis die Geschwindigkeit an mehreren Stellen in Arnsberg und Sundern.

Für die erste Januarwoche gibt der Hochsauerlandkreis diese Blitzerstandorte bekannt:

Am Montag, 4. Januar, wird an der Casparistraße in Uentrop geblitzt, am 6. Januar an der Grimmestraße B229 und am 7. Januar in Sundern-Hagen an der L687.

Es muss darüber hinaus auch an allen weiteren Standorten, die im Internet unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) aufgeführt sind, mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen, gibt der Hochsauerlandkreis bekannt.

Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg und Sundern erhalten Sie hier über unseren Newsletter. +++