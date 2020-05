Arnsberg und Sundern: Immer Ärger mit der Sauberkeit

Die Sauberkeit in der Stadt, ein immer wiederkehrendes Thema. Aber ein Thema, das den Bürgerinnen und Bürgern in Arnsberg und Sundern sowie den angeschlossenen Ortsteilen von jeher sehr am Herzen liegt. Was sich in den vielen Antworten auf unsere Frage im Heimat-Check „Wie beurteilen Sie die Sauberkeit in Ihrem Ort?“ eindrucksvoll widerspiegelt. Darunter - wie auch anders zu erwarten - viele kritische Stimmen. Aber immerhin: Arnsberg kommt noch mit einer Note von 3,11 - also einer 3 plus davon, in Sundern wird die Sauberkeit für die Gesamtstadt etwas besser benotet - mit einer 2,95. Damit liegen beide Kommunen recht nah beinander, fallen aber dennoch gegenüber den meisten Vergleichskommunen in unserer Verbreitungsgebiet etwas ab.

Heimatcheck Arnsberg: Sauberkeit Karte (nach Schulnoten). Foto: Sascha Kertzscher / WP

Mangelnde Kontrolle wird moniert

Doch was regt die Bürgerinnen und Bürger auf? Wo sehen sie in Sachen Sauberkeit dringenden Nachholbedarf? In Arnsberg ganz klar vorne - im negativen Sinne: fehlende Abfalleimer allerorten. Dies nicht nur an innerörtlichen Straßen, Plätzen und auch Bushaltestellen, sondern auch an den beliebten Spazierwegen, wie es beispielsweise Simone Wagner aus Arnsberg moniert.

Immer wieder ist es aber auch das undisziplinierte Verhalten mancher Mitbürger, die ihren Unrat überall stehen und liegen lassen, das nervt: „Zigarettenkippen und Speichelplacken vermehrt an den Bushaltestellen, einfach eklig,“ bringt es Cornelia Knops auf den Punkt. Davon kann auch Ines Linke ein trauriges Lied singen: „Ich arbeite in einem Büro an der Clemens-August-Str. 63. Direkt vor dem Haus befindet sich eine Bushaltestelle Richtung Innenstadt. Das Haus hat einen kleinen Vorgarten mit einer kleinen Mauer, die Bushaltestelle keinen Abfallbehälter. Und die Menschen, die auf den Bus warten, werfen netterweise ihren Müll lieber in den Vorgarten anstatt ihn mit nach Hause zu nehmen.“

Doch zumindest dieses Problem ist behoben, denn die Stadt hat via Melde-App inzwischen einen Mülleimer installiert.

Viele sehen in ihren Antworten auf den Heimat-Check aber auch ein anderes Problem - die ihrer Ansicht mangelhafte Kontrolle: „In Bereichen wie Sauberkeit und Verkehr fehlt einfach die Überwachung und Präsenz von Ordnungskräften. Warum gibt es sonst einen rauchfreien Bahnhof, an dem an jeder Ecke ganz offen geraucht wird? Müll, der einfach weggeworfen wird, ohne dass es interessiert, ob das einer sieht?,“ fragt Raimund Schüttler. Nur einige der Kritikpunkte, bei denen übrigens der „Dauerbrenner“ Hundekot im öffentlichen Raum nicht fehlt. Aber schauen wir auf die Notenverteilung für Arnsberg: 3,9 Prozent der Teilnehmer gaben ihrer Stadt immerhin eine 1, 33,5 % eine 2, 29, % eine 3. Die weitere Verteilung: Note 4 - 18,2 %, Note 5 - 9,6 % und Note 6 - 5,1 %. Wie wichtig das Thema Sauberkeit ist, zeigt die geringe Zahl der Menschen, die keine Angaben dazu machten: 0,3 Prozent - ein Spitzenwert. Wenn man so will.

Und wie ist es es im Stadtgebiet Sundern um die Sauberkeit bestellt? Die bewerten deren Bürgerinnen und Bürger mit einer noch knappen 2 - mit der Note 2,95. Die angeführte Kritik ist jedoch ähnlich gelagert wie in der Nachbarstadt Arnsberg - Müll an Straßen- und Wegrändern, illegal in der Natur entsorgter Unrat, ein vermüllter Großraumparkplatz direkt an der Sunderner Fußgängerzone und überquellende Papierkörbe. Da müsste der Müll, findet Atie Loojenga, öfter abgeholt, die Straßen und Parkplätze öfter gereinigt werden.

Die Müllkörbe öfter leeren

„Die Stadt tut einfach zu wenig für das Ortsbild,“ fasst ein Heimatcheck-Teilnehmer zusammen. Zum Beispiel dauere es ewig, bis zum Beispiel im Herbst das Laub in der Fußgängerzone beseitigt werde. Immer wieder in den Fokus geraten dabei auch die Hinterlassenschaften, mit denen die Kunden eines örtlichen Fast Food-Anbieters das Stadtbild „dekorieren“, wie unter anderen Stefanie Blome moniert.

Und nicht ganz fair behandelt sieht Franz Clute die kleineren Orte: „Es werden nur in der Kernstadt die Gehwege gereinigt, in den umliegenden Orten müssen die Anlieger ran. Kosten für die Straßenreinigung werden aber behoben.“

Viel Plastik rund um den Sorpesee

Pflege- beziehungsweise Reinigungsbedarf wird aber auch rund um Sunderns touristischem Aushängeschild, dem Sorpesee, gesehen. Da heißt es zum Beispiel bei Hans Schlecht: „Rund um den Sorpesee direkt am Ufer liegt eine Menge Plastikmüll. Hier müssten Schilder stehen, dass man den Müll wieder mit nach Hause nimmt. Auch sollte man den Plastikmüll aus dem Sorpesee holen. Am besten im Herbst wenn der Wasserstand niedrig ist.“ Und er hat auch gleich einen Lösungsvorschlag parat: „Vielleicht können örtliche Vereine gegen eine finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit dabei mithelfen.“

Und wie sehen die Noten auf der Schul-Skala von sehr gut bis ungenügend aus? So: Eine 1 verteilten beachtliche 7,9 Prozent der Teilnehmer, eine 2 34,6 %, eine 3 28,3 % und eine 4 16,7 %. Unter dem Strich finden sich 9,1 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder, die der Stadt bei Sauberkeit die Note 5 gaben, und 3,5 %, die für Sundern die Note 6 notierten. Die Zahl derer, die zu diesem Thema keine Angaben machten, liegt bei 3,5 Prozent. Deutlich höher als in Arnsberg.

„Leute werfen achtlos weg“

Unsere Zeitung sprach mit Uli Recha vom Forum Wennigloh über die Vermüllung der Stadt.

Hat der „wilde Müll“ in diesem Jahr zugenommen und worin sehen sie die Ursachen?

Wer einmal an der „Aktion Arnsberg putz(t) munter“ teilgenommen hat, merkt, wie sensibel er auf jedes noch so kleines weggeworfene Schnitzel Papier reagiert. Mitunter werden ganze Kofferraumladungen in die Umwelt geworfen oder am Straßenrand entsorgt. Leere Wodka-, Bier-, Wein- und Schnapsflaschen werden achtlos aus dem Fenster “entsorgt“. In den vergangenen Jahren wurden ganze Anhängerladungen rund um Wennigloh vom Forum eingesammelt und der Entsorgung zugeführt. Eine Trendwende scheint nicht der Fall zu sein, da die ersten Anzeichen im Frühjahr bereits zu sehen waren. Das Ausmaß der Schandtaten wird im Herbst, wenn das satte Grün, das jetzt alles überdeckt, vorbei ist, wieder sichtbar sein.

Uli Recha, Vorsitzender des "Forum Wennigloh". Foto: Wolfgang Becker



Was bedeuten unzählige Dosen und Flaschen im Wald und auf Wegen sowie achtlos weggeworfener Verpackungsmüll an Zufahrtsstraßen für die Wohnqualität eines Dorfes?

Wie man sich fühlt, wenn man säckeweise benutzte Babywindeln am Wegesrand einsammelt oder sich an den zerbrochenen Glasflaschen die Finger aufschneidet, die man aus der Böschung aufhebt, kann sich jeder vorstellen. Wie sich ein Tier fühlt, das Plastik gefressen oder sich an Scherben die Flanken aufgeschnitten hat, kann man nicht feststellen, aber man findet es später – qualvoll verendet. Ein Eindruck, der prägt!



Die Aktion „Arnsberg putz(t) munter“ ist wegen der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen. Ist seitens Ihres Vereins eine alternative Veranstaltung geplant?

Nein, dass ist vom Forum nicht geplant. Wir werden uns in diesem Jahr den innerörtlichen Grünflächen wie Central-Park, Bücherzelle, Alte Schule und den Ruhebänken rund ums Dorf widmen. Außerdem wird sich das Forum mit den bereits angekündigten Projekten Insektenhotel und Obstbaumallee mit Panoramafenster intensiv beschäftigen, und, wenn es die derzeitige Lage zulässt, diese Maßnahmen zügig fertigstellen.