Arnsberg und Sundern: Mit Abstand zurück in die Kita

Corona verändert den Alltag: Vor der Kita Franz Stock in Neheim malen Soraia, Hugo und Jonas (von links) mit Kreide Abstandsmarkierungen auf, an die sich alle Familien halten sollen.

Arnsberg/Sundern. Alle Kinder dürfen ab dem 8. Juni zurück in die Kitas. In den Einrichtungen in Arnsberg und Sundern laufen Vorbereitungen für den neuen Alltag.

In den Kitas sollen ab kommender Woche wieder alle angemeldeten Kinder betreut werden. Eine Rückkehr in den gewohnten Alltag bedeutet das allerdings nicht: „Hände waschen und Abstand halten!“ erklärt Vorschulkind Soraia zwei der wichtigsten neuen Regeln. Mit bunter Kreide malt sie gemeinsam mit Hugo und Jonas Abstandslinien vor den Eingang zur katholischen Kita Franz Stock in Neheim. Daran sollen sich alle Eltern ab Montagmorgen halten, wenn sie ihre Kinder bringen und abholen.

Ab dem 8. Juni dürfen alle Kita-Kinder in Nordrhein-Westfalen zurück in ihre Einrichtungen, aber mit zehn Stunden Betreuungszeit weniger pro Woche und unter neuen Hygiene-Auflagen. „Wir freuen uns, dass die Kinder wiederkommen können, aber wir wissen auch, dass mit dem Stichtag keine Normalität einkehren wird“, sagt Kita-Leiterin Sonja Kern.

Die vier Gruppen der Einrichtung sollen voneinander getrennt bleiben, gemeinsames Spielen auf dem Flur wird vorerst nicht möglich sein. Außerdem wird häufiger gereinigt und desinfiziert werden müssen. Zwei der Erzieherinnen werden morgens und mittags am Eingang die Kinder begrüßen und verabschieden, und darauf achten, dass alle Familien Abstand zueinander halten.

Elternbeiträge halbiert 10 Betreuungsstunden weniger als gewohnt wird jede Familie pro Kind und Woche in Anspruch nehmen können – aus 45 werden 35 Wochenstunden und so weiter. Die Einschränkung gilt auch für Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und vorher die Notbetreuung in Anspruch genommen haben. 50 Prozent weniger an Beiträgen müssen Eltern im Juni und Juli zahlen. Im März und April mussten in Nordrhein-Westfalen keine Kita-Gebühren gezahlt werden. 12 Wochen (bis 31. August) soll der eingeschränkte Betrieb voraussichtlich gelten.

Aber die Regeln, die unter Erwachsenen gelten, haben in der Kita ihre Grenzen. „Man kann von den Kindern nicht erwarten, dass sie im Spiel Abstand zueinander halten“, sagt Kern. „Und die Kinder fordern auch Nähe von uns Erzieherinnen ein, die wir ihnen natürlich weiterhin geben. Genauso wenig ist es denkbar, mit Maske vor dem Wickeltisch zu stehen.“ Zwei der Erzieherinnen werden allerdings tatsächlich mit einer FFP2-Maske in den Gruppen sitzen, denn sie gehören zur Risikogruppe, erklärt Kern. In ihrem Kollegium gehe man dennoch ohne Angst und optimistisch zurück in die Betreuung, sie wisse aber von anderen Erzieherinnen und auch von Eltern, dass sie durchaus besorgt seien.

Jugendämter klären Weiteres

Die Einschränkung der Wochenstunden soll im gesamten Land voraussichtlich bis Ende August andauern. „Ich persönlich gehe davon aus, dass dies die Familien vor erhebliche Probleme stellen wird, da viele Mütter und Väter große Teile ihres Jahresurlaubs bereits wegen der fehlenden Kinderbetreuung von März bis Mai 2020 aufgebraucht haben, und auch ihre Arbeitgeber wieder eine zeitnahe Rückkehr an die Arbeitsplätze verlangen“, meint Martin Hustadt, Fachbereichsleiter für Bildung, Jugend und Familie in Sundern. „Daher könnte ein erheblicher Druck auf die Kita-Träger und auf das Land entstehen, die Regelbetreuungen auch schon vor Ende August wieder aufzunehmen.“ In dieser Lage seien tatsächlich viele Familien, berichtet die Neheimer Kita-Leiterin Kern.

Und auch inwiefern alle Kitas Sommerferien einlegen werden und wie eine Ferienbetreuung aussehen könnte, dazu sollen noch Vorschläge entwickelt werden. „Da gibt es noch Klärungsbedarf zwischen dem Jugendamt und den Trägern“, erklärt Arnsbergs Jugendamtsleiter Michael John. „Absprachen dazu werden kurzfristig erfolgen.“