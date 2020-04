Arnsberg und Sundern: Volkshochschule startet Online-Kurse

Das Kontaktverbot trifft auch Kursteilnehmer und Dozenten der Volkshochschule. Jetzt soll deshalb ein Online-Kursangebot starten. Im extra neu eingerichteten Studio im Bildungszentrum Sorpesee oder auch von zuhause aus können Dozenten nun Videokonferenzen starten und ihre Schüler weiter unterrichten. Dazu sind sie in den vergangenen Tagen und Wochen von VHS-Team geschult worden.

Arnsberg Angebot wird noch ausgeweitet Das Online-Angebot der Volkshochschule Arnsberg/Sundern soll in den kommenden Wochen kontinuierlich ausgebaut werden. Die aktuellen Veranstaltungen sowie Hinweise zur Teilnahme finden Interessierte auf der Website www.vhs-arnsberg-sundern.de

„Wir haben überlegt, wie wir aus der Not eine Tugend machen können“, sagt VHS-Leiter Klaus-Rainer Willeke. Allein in den ersten fünf Wochen der Kontaktbeschränkungen konnten 165 Kurse und Vorträge nicht beginnen, 792 Teilnehmern musste abgesagt werden. Hunderte von Kursen wurden unterbrochen.

Nun soll zumindest ein Teil des Angebots digital weiterlaufen. Per Videokonferenz werden sich Dozenten und Kursteilnehmer virtuell treffen, zunächst vor allem zu Sprach- und Computerkursen.

Resilienz-Training ist geplant

„Digitalisierung ist kein Begriff, der plötzlich auftaucht“, erklärt Fachbereichsleiterin Irene Gallerani. Innerhalb des VHS-Teams habe man sich bereits mit Online-Angeboten auseinandergesetzt. Doch nun gibt Corona den Projekten einen Schub. Einige bereits bestehende Kurse sind bereits online weitergeführt worden.

Viele der Teilnehmer, gerade ältere Menschen, die von den Kontakteinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen besonders betroffen seien, freuten sich sehr über die wöchentliche Ablenkung, berichten die Mitarbeiter. Ab dem 9. Mai soll es online ein sogenanntes Resilienz-Training zur psychischen Widerstandskraft geben. „Darin geht es um Wege aus Krisen, wie auch der derzeitigen“, erklärt Fachbereichsleiter Norbert Deitelhoff.

Ergänzt werden die Angebote der örtlichen Volkshochschule durch das Programm „VHS live“. Es bietet die Möglichkeit, Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft von zuhause aus zu verfolgen und anschließend live mit ihnen zu diskutieren.

Live aus der Pinakothek der Moderne stellt am 21. April ab 16 Uhr Dr. Corinna Thierolf, Hauptkonservatorin in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München, Andy Warhols Bild „Aids/Jeep/Bicycle“ vor. Nach Fakten, Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz fragt ein Vortrag von Wissenschaftsjournalistin Dr. Manuela Lenzen am 22. April ab 19.30 Uhr. Über die „Biologie der glücklichen Liebe“ spricht Prof. Dr. Thomas Junker, der an der Uni Tübingen die Geschichte der Biowissenschaften lehrt, am 23. April.

Entscheidung nach aktueller Lage

Wie und wann es ansonsten im Programm der Volkshochschule vor Ort weitergeht, ist laut Willeke noch nicht abzusehen. Im Gegensatz zu einigen anderen Volkshochschulen will man für Arnsberg und Sundern aber die aktuellen Entwicklungen abwarten und nicht bereits das gesamte Sommersemester streichen. Denn für viele Menschen sei das Angebot sehr wichtig, gerade um nach der Krise wieder soziale Kontakte zu pflegen und sich abzulenken.

Fest steht aber bereits jetzt, dass der Digitalisierungsschub in Zukunft genutzt werden soll. Online-Kurse sind als Ergänzung zu den Präsenzveranstaltungen geplant und auch bei Schneelage im Winter eine Option.