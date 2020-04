Arnsberg: Urteil nach Messerstecherei im „Herr Nilsson“

Nach der gefährlichen Messerstecherei im „Herr Nilsson“ ist das Urteil gefallen: Den 21-jährigen Täter aus Sundern erwartet eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten. Zuvor hatte seine Familie bereits insgesamt rund 25.000 Euro an die drei Opfer der Tat gezahlt.

Der 21-jährige Sunderner hatte im August 2019 bei einer Party im Arnsberger Club „Herr Nilsson“ mehrere Menschen verletzt. Seine Taten zeichneten die Videokameras im Untergeschoss des Brückencenters auf. Wieder und wieder waren sie im Verlauf des Prozesses gezeigt worden.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie nachts gegen 2.15 Uhr eine Prügelei auf der Tanzfläche entsteht. Der später angeklagte Sunderner und seine Freunde waren zunächst gar nicht in die Auseinandersetzung verwickelt. Genau das bestätigten auch alle Beteiligten im Laufe des Prozesses am Arnsberger Landgericht. Vielmehr ergab in der für Opfer und Täter verhängnisvollen Nacht eine Auseinandersetzung die nächste, mehrere Beteiligte meinten, Fremden „helfen“ und sich einmischen zu müssen. So auch der 21-jährige Täter aus Sundern.

Arnsberg Corona hat Einfluss auf Gerichtsprozess Das Urteil im „Herr Nilsson“-Prozess hätte eigentlich schon viel früher fallen sollen. Wegen der Coronakrise verzögerte sich die Verhandlung jedoch, denn der Verteidiger des Angeklagten hatte sich in Quarantäne begeben müssen. Der Angeklagte, der bereits mehr als sieben Monaten in Untersuchungshaft sitzt, musste für den Transport Schutzmaske und Handschuhe tragen. Der Prozess war zwar weiter öffentlich, Besucher des Gerichts werden jedoch gebeten, sich zur Rückverfolgung im Falle einer Infektion in Listen einzutragen.

Er zog ein Klappmesser aus der Hosentasche und hielt es in der Faust, die Klinge zeigte nach unten. Mit Messer in der Faust schlug er auf sein erstes Opfer, den 25-jährigen Neheimer A., ein. Dabei verletzte er ihn am Hals, es entstand eine zwölf Zentimeter lange Wunde gefährlich nahe an der Halsschlagader. Mehr Menschen mischten sich ein, beim Gerangel wollte der Täter eine weitere Person treffen, erwischte aber aus Versehen den Fotografen des Abends. Der trug eine Wunde oberhalb des Schlüsselbeins davon.

Auf den Videoaufzeichnungen folgt ein Szenenwechsel: Im Flurbereich des Clubs ist der Täter zu sehen, der nach der Tat flüchten wollte. Er bewegte sich rückwärts in Richtung Treppenaufgang, als Freunde des ersten, bereits stark blutenden Opfers ihn aufhalten wollten. Daraufhin stach der Sunderner auf sein drittes Opfer ein, zwei Stiche in den Schulterbereich ließen einen Lungenflügel des jungen Mannes zusammenfallen. Genau wie sein Freund wurde er lebensgefährlich verletzt und durch eine Not-Operation gerettet.

Staatsanwalt sieht Tötungsabsicht

Schon am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte über seinen Anwalt einräumen lassen, dass er für die Taten verantwortlich ist. Zu klären hatten die Juristen an den Verhandlungstagen den Ablauf und die Schwere der Tat. Nach eigener Aussage waren große Mengen Alkohol im Spiel, zusätzlich Cannabis und Kokain. Eine Haarprobe ergab später keine Spuren von regelmäßigem Drogenkonsum über lange Zeit. Ein einmaliger Konsum eventuell geringerer Mengen aber war dadurch nicht auszuschließen.

Während der Verteidiger eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit seines Mandanten sah und im dritten Angriff eine Notwehr-Situation, plädierte Staatsanwalt Klaus Neulken auf zweifachen versuchten Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung. Der einschlägig wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestrafte 21-Jährige sei „super brutal, rücksichtslos und ganz besonders grob und gefühllos“ vorgegangen.

Entsprechend weit lag seine Forderung einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten mit der des Verteidigers auseinander. Dieser plädierte auf lediglich drei Jahre und sechs Monate, forderte sogar den Haftbefehl gegen seinen Mandanten aufzuheben.

Die Entscheidung der Kammer lag dann dazwischen. Zugunsten des Angeklagten werteten die Richter und Schöffen im Schwurgericht die Tatsache, dass die Familie des Täters per Täter-Opfer-Ausgleich bereits jeweils 10.000 Euro an die beiden lebensgefährlich verletzten Opfer und etwas mehr als 5000 Euro an den verletzten Fotografen gezahlt hatte.