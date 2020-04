Arnsberg: Verärgerung über neue Ruhrstraßen-Baustelle

Westnetz hat Dienstag in der Ruhrstraße mit der Erneuerung von Versorgungsleitungen begonnen. Die neuerliche Baustelle dort stößt allerdings bei manchen Bürgern auf Unverständnis, ist es doch noch nicht so lange her, dass der Abschnitt von Kreisverkehr „Europablume“ bis Abzweig Grimmestraße von Grund auf saniert worden ist.

Auch die Betreiber des ohnehin schon durch Corona stark beeinträchtigten Gastronomiebetriebes „La Vita“ befürchten so weitere Nachteile in dieser ohnehin schon schwierigen Zeit.

Peter Beckmann: „Erst Corona und jetzt das“

„La Vita“-Chef Peter Beckmann jedenfalls ist sauer: „In den vergangenen fünf Jahren wurde die Straße allein dreimal aufgerissen. Und nun wird die Straße schon jetzt vor unserer Eingangstür abgesperrt, obwohl die Baustelle das ,La Vita’ erst in etwa drei Wochen erreichen wird.“

Das, schimpft Beckmann, sei nicht nachzuvollziehen. Vor allem, weil man durch den gerade eingerichteten Liefer- und Abholservice die durch die Corona bedingte Schließung entstehenden Verluste kompensieren wolle. „Erst Corona und jetzt das.“

Westnetz: „Wir knüpfen nun an dem damaligen Ausbauende der Ruhrstraße neu an“

Doch warum erfolgten die Leitungsarbeiten nicht im Zuge der bereits umgesetzten Straßensanierung? Dazu Westnetz-Sprecherin Julia Snelinski: „Alle Versorgungsleitungen der Westnetz wurden im gesamten Verlauf des Straßenvollausbaus der Ruhrstraße erneuert. Wir knüpfen nun an dem damaligen Ausbauende der Ruhrstraße neu an.“

Die letzte Baumaßnahme in diesem Gehweg-Bereich liege einige Jahre zurück. „Wir betonen aber nochmal, dass ausschließlich der Gehweg in den genannten Bereichen geöffnet wird – nicht die Verkehrsstraße.“

Die Einschränkungen sollen auf ein Minimum reduziert werden

Die Regelungen rund um den Straßenverkehr, so Snelinski weiter, seien zudem bei einem Vororttermin mit dem Ordnungsamt der Stadt Arnsberg, der RLG, der Polizei, den Stadtwerken, der ausführenden Firma und Westnetz ausführlich abgestimmt worden. Mit auf ein Minimum reduzierten Einschränkungen, um eben Probleme möglichst gering zu halten.

Westnetz: Die beengten Platzverhältnisse lassen keine andere Regelung zu

Doch aufgrund der engen Platzverhältnisse - u. a. durch die Verkehrsinsel auf der Bömerstraße und dem starken Busverkehr in diesem Bereich - gebe es zu dem jetzigen Vorgehen auch keine Alternative, „da die Arbeitssicherheit bei Westnetz höchste Priorität hat“. Die angrenzende Gastronomie sei zudem persönlich von Westnetz über die Baumaßnahme informiert worden.

Doch eben auf Grund der Platzverhältnisse müsse eine Fahrbahnseite der Ruhrstraße - ab Altstadttunnel bis zum Kreisverkehr „Europablume“ - als Sackgasse ausgewiesen werden. Die Gegenfahrbahn bleibe weiterhin durchgängig befahrbar. „Wir bitten nochmals um Geduld und Verständnis für die Lärm- und Verkehrsbeeinträchtigungen im Baustellenbereich.“