Arnsberg: Viel Unbekanntes auf der Speisekarte

Mit den Lockerungen der Corona-Schutzbestimmungen durch das Land NRW dürfen auch die Speisegaststätten im Land wieder ihre Türen für Gäste öffnen. Während sich einige Betriebe mit Außer-Haus-Verkauf wochenlang über Wasser gehalten haben, ist woanders schon seit Wochen die Küche kalt. Viele Unbekannte begleiten den Neustart und längst kann und will nicht jeder Gastronom aus Arnsberg dabei sein.

Gasthof und Speiselokal Der Gasthof „Zum Grünen Haus“, schon seit über 100 Jahren in Familienbesitz, ist vor allem bei Stammtischen und für Familienfeiern beliebt. Das „Arena“ ist auch ein Speiselokal für Gäste aus der Industrie, die gerade aber deutlich weniger unterwegs sind.

Stefan Schuster und seine Mutter Waltraud vom Gasthof „Zum Grünen Haus“ an der Arnsberger Grimmestraße sind schon ungeduldig: Seit dem 18. April läuft an der Eingangstür unter Beachtung aller Hygienebestimmungen der Außer-Haus-Verkauf, wenn die Speisegastronomie wieder öffnen darf, wollen auch sie dabei sein. „Wir hatten seit Mitte März nur für vier Wochen komplett geschlossen“, erinnert sich der junge Koch Stefan Schuster. Seit sieben Jahren hat er die Führung des alt eingesessenen Arnsberger Familienbetriebes übernommen, so etwas wie die Coronakrise natürlich noch nicht erlebt.

Die Schließung bedeutete zunächst einen Einbruch auch in der Stimmung, aber das Angebot außer Haus habe sich als sinnvoll erwiesen. „Wir haben die Auswahl auf der Karte verkleinert“, erklärt Schuster, „und dann weiter gemacht.“ Mutter und Sohn konnten die Anfragen in der Woche bislang gut abarbeiten, vor allem an Wochenenden war das Angebot des Hauses sehr gut gefragt. Die vierwöchige Schließung habe man für Renovierungsarbeiten genutzt, denn die Familie glaubt an einen Neubeginn in der eigenen Gastronomie. „Zum Verkauf der Speisen außer Haus haben wir viele positive Rückmeldungen von unseren Stammkunden erhalten“, freut sich Waltraud Schuster, das habe beiden Mut gemacht.

Ist noch skeptisch: Franz Mand, Inhaber des Restaurants „Arena“ in Neheim. Foto: Frank Albrecht / WP

Den brauchen sie auch für die Wiederöffnung, die es nun am kommenden Mittwoch im „Grünen Haus“ geben soll. Die baulichen Voraussetzungen im Gastronomiebetrieb, der schon vor dem Ersten Weltkrieg an den Start gehen konnte, sind passend: Mehrere geräumige Gastzimmer, ein großer Saal und der Garten. Wie überall hat Stefan Schuster mit dem Zollstock die Abstände zwischen den Tischen ausgemessen. „Normalerweise können wir gut 60 Plätze besetzen“, so Schuster. Wegen der Corona-Bestimmungen werden es weniger sein. Desinfektionsmittel habe man schon besorgt, die Küche ist startklar. „Was jetzt noch fehlt, sind die genauen Hinweise zur Umsetzung. Von der DEHOGA fühlt sich Stefan Schuster gut informiert, und doch blickt er immer wieder gespannt auf das Handy, um keine Neuigkeiten zu verpassen.

Die Informationen des Hotel- und Gaststättenverbandes sind auch für Franz Mand, den Inhaber des Restaurants „Arena“ in Neheim, wegweisend. Doch statt der Vorbereitungen für eine Öffnung ist es im Haus noch ruhig. „Es gibt so viele Unklarheiten, da kann ich noch nicht verlässlich mit arbeiten“, sagt der Gastronom. Das „Haus Mand“ in Arnsberg wurde einst von seinen Eltern betrieben, mit der Gastronomie sei er groß geworden – und jetzt schon seit 37 Jahren selbstständiger Gastronom.

Doch die Corona-Krise hat seinem Betrieb in Neheim zugesetzt. Acht Wochen lang war jetzt komplett geschlossen, seine vier Mitarbeiter und Aushilfen mussten zu Hause bleiben. Und auch jetzt ist noch nicht klar, wie es weitergeht.„Wir rechnen in der Gastronomie mit Umsatzeinbußen bis zu 70 Prozent“, sagt Mand, die Preise zu verdoppeln, sei bestimmt keine Lösung. Tische könnten ja nur mit zwei Personen besetzt werden, nur ein kleiner Teil der sonst üblichen Gästezahl könne damit einen Platz in seinem Restaurant finden. Das, was er schon zu den notwendigen Hygienebestimmungen gehört habe, mache ihm wenig Mut: Einmal-Papiertischdecken und -Servietten, Einweg-Speisekarten oder Schutzmasken für das Personal beim Servieren. „Unsere Dienstleistung ist ja nicht nur der Verkauf von Speisen, Gemütlichkeit ist auch wichtig“, so der Gastronom. Und die, befürchtet Franz Mand, werde auf der Strecke bleiben.

Die Corona-Krise werde seinen Berufszweig wohl nachhaltig beeinflussen.„Ich rechne mit einem großen Wandel in der Gastronomie“, erklärt Mand. Persönlich habe er die Zeit der Schließung gut überstanden und für viele Dinge genutzt, die beruflich bedingt liegen geblieben seien. „Ich hatte selten eine so ruhige Zeit“, lacht der Gastronom. Dass Corona für die Gastronomie eine große finanzielle Katastrophe sei, die lange nachhängt, sei aber keine Frage. So bleibe es fraglich ob sich getätigte Investitionen in Betrieben noch amortisierten. „Das Geld, was in den vergangenen Wochen nicht gekommen ist, kommt auch später nicht wieder“, so Mand. Aber: Es gehe immer irgendwie weiter, und die Gastronomie sei eine kreative Branche. „Wir sind Kämpfer an sieben Tagen in der Woche, um die Gäste zufrieden zu stellen“, sagt er. Der Blick geht nach vorne, die Krise sei auch eine große Chance für die Gastronomie. Einzig Planungssicherheit vermisst er noch.