Arnsberg: Zentrales Anmeldeverfahren zur Kita-Platz-Vergabel

Arnsberg Bis zum 14. Januar sollen Arnsberger Eltern ihre Kinder online für das Kita-Jahr 2021/22 oder die Kindertagespflege anmelden.

In den letzten Jahren hat es in Arnsberg bereits ein zentriertes Anmeldeverfahren für die Kita-Platzvergabe gegeben. Auch für das Kindergartenjahr 2021/22 ist dies so vorgesehen. Daher bittet das Jugendamt alle Eltern, die ihr Kind im Kindergartenjahr 2021/22 in der Kita anmelden wollen, darum, die Anmeldung bis zum 14. Januar 2021 vorzunehmen.

Online-Anmeldung

Die Anmeldungen sind per Online-Anmeldung über https://kita.arnsberg.de vorzunehmen. Im Anschluss sollen sich die Eltern persönlich mit der Kindertageseinrichtung oder der Fachberatung für Kindertagespflege für ein Aufnahmegespräch in Verbindung setzen.

Die Anmeldung kann im Einzelfall nach vorheriger Kontaktaufnahme auch durch die KiTa erfolgen. Eine Übersicht aller Arnsberger Kindertagesstätten findet sich auf der genannten Internetseite.

Eltern können ihre Kinder in maximal zwei KiTas anmelden. Zusätzlich ist eine Anmeldung für die Kindertagespflege möglich. Informationen stehen auf der Homepage der Stadt Arnsberg www.arnsberg.de/kindertagesbetreuung bereit. Eine Rückmeldung erhalten Eltern ab dem 21. Januar 2021.

Für Fragen zum Anmeldeverfahren ist unter der Ruf­nummer 02932 201-2550 die Hotline des Jugendamtes geschaltet. Diese ist zu den regulären Öffnungszeiten der Stadtverwaltung erreichbar. Nur in der Zeit vom 24. bis 31. Dezember ist die Hotline nicht besetzt.



Die Anfrageoption kann auch über das Arnsberger Serviceportal https://portal.arnsberg.de/ genutzt werden. Der Dienst befindet sich hier im Bereich „Kinder, Jugend und Familie“.