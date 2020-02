Arnsberger Gastronomen schaffen lebendigen Treffpunkt

Die Tische sind voll besetzt, junge sowie alte Leute unterhalten sich und lachen. Und das bei italienischer Pasta, Pizza und Cappuccino. Das „La Vita“ am Arnsberger Kreisverkehr Bömer-/Ruhrstraße: Ein wichtiger Treffpunkt für alle Generationen. Vor allem die Jugendlichen der Stadt schätzen das Lokal. Mit der neuen Lounge und dem Plan ab Februar auch Frühstück zu servieren, entwickelt sich das „La Vita“ weiter.

Das Kennenlernen

Seit 2015, als das „La Vita“ von Peter Beckmann (49) und seinem Partner Pino Ruggiero (54) eröffnet wurde, wird das italienische Restaurant täglich gut besucht. Mitte der 80er Jahre lernten sich die beiden in einer Minipizzeria kennen, in der Pino, nachdem er von Cosenza in Kalabrien nach Deutschland kam, arbeitete, und wurden Freunde. Wenig später fand auch Peter, der eigentlich den Beruf des Elektrikers gelernt hatte, seinen Weg in die Gastronomie und eröffnete seine erste Kneipe.

Entschluss ein Restaurant zu eröffnen

Nach einigen Jahren und einigen Lokalen, entschloss Peter Beckmann sich 2012 dazu, ein italienisches Restaurant in seiner Heimatstadt Arnsberg zu eröffnen.

Arnsberg Aus „Café Chocolat“ wird „La Vita“ Bis 2015 war im Gebäude an der Ruhrstraße 3 in Arnsberg das „Café Chocolat“ zu finden. Im „Café Chocolat“ fanden an Sonntagen von 19 bis 23 Uhr oft Tangoabende statt. Im September 2015 haben Peter Beckmann und Pino Ruggiero das „La Vita“ eröffnet, nachdem sie es zehn Monate lang renovierten. Kontakt und Informationen zu Angebot und Öffnungszeiten unter www.lavita-arnsberg.de oder 02931-5328803.

„Ein italienisches Lokal hat gefehlt. Ich war noch nicht sicher, wie ich das machen wollte, aber das ich es mache war für mich sicher. Ich habe immer etwas gesucht, was ich selber gut finde. Ich konnte nur einen Laden machen, den ich selber gut finde.“, erinnert sich Beckmann. „Ich überlegte, ob ich mir einen Partner suche oder mir einen italienischen Koch einstelle.“ Und so sprach Pino Ruggiero an, der sich kurz darauf meldete.

Eine Idee wird zur Realität

Alles kam ins Rollen. Und wenn der Start vielleicht auch etwas holprig war, konnten die zwei mit Hilfe der Volksbank das Projekt „La Vita“ umsetzen und begannen mit dem Umbau des ehemaligen „Café Chocolat“. Zehn Monate lang trafen sich die beiden täglich von früh morgens bis spät abends und renovierten den Laden. Unter verputzten Pfeilern von 1955 entdeckten sie ein Muster, eine Art Mosaik aus roten, grünen und beigen Quadraten, auf das Pino die Gestaltung des Lokals anpasste. Den Steinofen baute Pino selbst und verwendete dafür alte Ziegelsteine.

„La Vita“ am frühen Abend. Der Treffpunkt am Kreisverkehr Bömerstraße/Ruhrstraße erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Martin Haselhorst

So verwandelten sie das alte Café in ein Restaurant mit modernem Ambiente, kombiniert mit italienischem Flair. „Einzigartig“, lautet Beckmanns Beschreibung. „Ich persönlich finde das Schöne am La Vita, dass es eigentlich ein offener Raum ist, der viele verschiedene Bereiche hat. Wir haben den Stehtischbereich, den Bereich am Fenster, einen abgegrenzten Teil und die offene Ladenküche. Jeder Gast kann sehen, wie gekocht wird.“

Pläne für 2020

Einen weiteren Bereich schafften sie Ende letzten Jahres mit einer Lounge für private Feiern im Nebengebäude, das sie ebenfalls selbst renoviert haben. Pläne für das Jahr 2020 sind zum Beispiel das Frühstück, das ab Februar serviert werden soll, die dafür selbstkreierte Frühstückskarte, die zwar traditionell von außen, aber aufregend und modern von innen sein soll und auch der Eisverkauf soll dieses Jahr wieder mit neuen selbst gemachten Eissorten anfangen und verbessert werden.

Eine authentische Mischung

„La Vita“, übersetzt wird es mit „das Leben“, ist ein Name, den sich Pino Ruggiero für sein Restaurant immer gewünscht hat und der laut Beckmann auch wirklich zutrifft: „Weil Leben auch Bewegung ist und das passt ja. Hier ist immer Leben in der Bude“. Auch auf die Frage, warum „immer Leben in der Bude“ ist, hat Beckmann eine Antwort: „Pino und ich sind authentisch. Die Mischung zwischen ihm und mir ist so gut. Pino ist der Küchenchef und ich bin eher der Ideengeber“.

Die Arnsberger Jugend im „La Vita“

Viele junge Menschen der Stadt schätzen den Treffpunkt in ihrer Nähe. „Wir haben aber keine Zielgruppe in dem Laden“, sagt Peter Beckmann, „und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ein Geschäft, das nur eine Zielgruppe hat, ist von dieser auch abhängig. Das La Vita ist für alle da.“ Der persönliche Kontakt zu den Kunden ist ihm wichtig. Peter Beckmann erklärt: „Ich kann die Menschen für meine Sache begeistern“.

Die Beziehung zu den Gästen ist locker und alle werden eigentlich geduzt. Vor allem den Jugendlichen gefällt diese Lockerheit und das „Schüler-Special“, das Schüler freitags von 11 bis 16 Uhr zum kleinen Preis speisen lässt, zahlt sich aus: Die Arnsberger Jugendlichen und Schüler aus umliegenden Orten, sind vom La Vita begeistert: „Die Preise sind fair“, sagt Isabell Schüttler. „Die Speisekarte bietet eine große Auswahl italienischer Gerichte und das Essen ist super frisch und schmeckt mega gut“, fährt Christiane Kirchberg fort. „Die Bedienung ist super freundlich und ich weiß, dass ich in guten Händen bin“, ergänzt Jessica Erb.

Teamfähigkeit ist Teil des Erfolgs

Und damit sich die Gäste so wohl fühlen, weiß Peter Beckmann auch das richtige Personal einzustellen. „Mir ist das Team sehr wichtig und wenn man freundlich begrüßt wird, dann geht auch jeder gerne in so einen Laden rein“, erklärt er. Auch, dass die Kunden merken, mit wie viel Spaß und Leidenschaft Peter Beckmann und sein Team arbeiten, ist Teil des Erfolgskonzepts im La Vita.

„Ich empfinde meine Arbeit als Hobby“, sagt Peter Beckmann, „und, um das zu erreichen, musste ich hart arbeiten“. Und so lockt das La Vita viele Arnsberger an. Ob es wegen dem Essen, dem Ambiente, den Mitarbeitern, den Inhabern oder einem Zusammenspiel aus allem ist, das La Vita ist erfolgreich, beliebt und der Treffpunkt der Arnsberger.