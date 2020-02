Arnsberg. Der Platz an der Lasmecke-Quelle in Arnsberg ist bei Wanderern beliebt – und er verfällt. Freiwillige planen deshalb einen Arbeitseinsatz.

Arnsberger Helfer wollen Max-Löcke-Rast renovieren

Die „Max-Löcke-Rast“ im Hasenwinkel ist seit längerer Zeit in desolatem Zustand, jetzt haben sich engagierte Bürger für das Schmuckstück stark gemacht.

Die Max-Löcke-Rast in Arnsberg soll renoviert werden. Foto: Wolfgang Becker

Nach dem vergangenen Winter waren große Steinbrocken aus der Stützmauer herausgebrochen, Grund waren vermutlich Frost und Feuchtigkeit zwischen Betonwand und Verblendsteinen.

Die beschauliche Rast mit der Lasmecke-Quelle bot seitdem nur noch ein trauriges Bild, sehr zum Ärger von Spaziergängern und Joggern, die nach einer Wanderung oder einem Lauf gerne an dem gemütlichen Ort zum Ausruhen verweilen. Nach einigen Anläufen um Wiederherstellung der nach dem ehemaligen Bürgermeister Max Löcke benannten Rast kommt Bewegung in die Sache.

Mit Torsten Kapteiner vom Arnsberger Heimatbund und Thomas Havestadt vom SGV haben sich zwei engagierte Bürger die Restaurierung der Quelle auf die Fahne geschrieben, eine mehrköpfige Arbeitsgruppe wurde gegründet und befasst sich derzeit in vielen Gesprächen mit dem Projekt. „Wir hatten seitens des Heimatbundes große Sorge, dass die Max-Löcke-Rast verfällt“, sagt Kapteiner und freut sich, dass sich nun endlich etwas tut.

Viele Arbeitsschritte sind nötig

Auch Landschaftsgärtnermeister Thomas Havestadt hatte schon seit Langem Überlegungen angestellt, was man tun könne, um diesen beliebten Platz am vorbeiführenden Wanderweg wieder auf Vordermann zu bringen. Durch Zufall kamen die beiden Heimatfreunde auf dem Kreuzberg ins Gespräch, Thema war damals auch der schlechte Zustand der „Max-Löcke-Rast“. Eindeutiger Tenor: „Hier muss etwas passieren, wir ziehen an einem Strang“.

Arnsberg Gründer der Freiwilligen Feuerwehr und beliebter Bürger Max Löcke war von 1878 bis 1919 Bürgermeister der Stadt Arnsberg. Als ein von Pioniergeist angetriebener Reformer sind viele Neuerungen seiner Beharrlichkeit und seinem konsequenten Durchsetzungsvermögen zu verdanken. So gründete er 1879, nur knapp ein Jahr nach Amtsantritt, mit der Freiwilligen Feuerwehr eine schlagkräftige Einheit, die bei der Katharinenflut 1890 durch mutiges Handeln zahlreichen Menschen das Leben rettete. 1885 wurden das Wasserwerk und die Straßenbeleuchtung in Betrieb genommen, später folgten die Eröffnung der städtischen Badeanstalt und der Bau des Marienhospitals. Zweimal schoss Bürgermeister Max Löcke den Schützenvogel mit dem Ehrenschuss ab, 1881 in Vertretung für Kaiser Wilhelm I. und 1906 für Wilhelm II. Trotz aller Erfolge blieb Max Löcke stets ein bescheidener und immer auf das Wohl der Bevölkerung und seiner Mitarbeiter bedachter Mensch. Die Arnsberger nannten ihn liebevoll „Max der Gute“. Für seine Verdienste wurde Max Löcke zum Ehrenbürger der Stadt Arnsberg ernannt, sein Grab befindet sich auf dem Eichholzfriedhof.

Schnell waren mit der Stadt Arnsberg, dem SGV und dem Heimatbund sowie den Stadtwerken wichtige Kooperationspartner gefunden. Nun liegt ein konkreter Entwurf für die Max-Löcke-Rast vor, den die Arbeitsgruppe jetzt im Klosterbierkeller vorstellte: Die Stützmauer aus Beton kann erhalten bleiben und wird mit rechteckigen Steinen aus Lindlarer Grauwacke verblendet.

Das Einlaufbecken der Lasmecke-Quelle wird gesäubert, der Bach in Richtung Rundweg auf fünf Meter verrohrt, um, so Experte Thomas Havestadt, „eine optimale Raumbildung zu schaffen“. Heißt, dass Besucher sich zwischen Quelle und Weg auf einer mit Grevensteiner Splitt ausgelegten Fläche bewegen können die nicht von einem Wasserlauf getrennt ist. Rechts und links des Quellenkopfes werden in eckiger Form Sitzmauern aus mächtigen quadratischen Grauwacke-Blöcken angelegt.

Die Einfassung rund um die neue „Max-Löcke-Rast“ besteht aus so genannter „gebrauchter Grauwacke“. Dieses sind Steine, die, vielleicht schon vor Jahrhunderten, als Straßenbelag genutzt wurden. Mechanischer Abrieb, zum Beispiel durch Pferdefuhrwerke, verleihen diesen Steinen eine besondere historische Bedeutung, zudem sie oftmals nach erster Nutzung noch einmal für viele Jahre an anderer Stelle verlegt wurden.

Pferde helfen bei der Pflege

Um die Pflege der Anlage will sich weiterhin Yvonne Winkelmann von der unweit gelegenen „Ponyranch Arnsberg“ kümmern. Denn die 38-Jährige hat es sich seit fast drei Jahren mit ihren Reitschülerinnen zur Aufgabe gemacht, im Zuge der regelmäßigen Reittouren die beschauliche Rast zu pflegen und aufrechtzuerhalten.

So wird regelmäßig Unkraut gezupft, Müll gesammelt und die Umgebung aufgeräumt. „Das Rasenmähen übernehmen meist die Pferde, da brauchen wir nicht viel machen“, sagt Yvonne Winkelmann. Höchstens drei oder viermal im Jahr müsse man mit elektrischem Gerät nachhelfen. Ziel ist, so sind sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe einig, dass die restaurierte „Max-Löcke-Rast“ im Juni zum 70. Gebirgsfest des SGV fertiggestellt ist - als Anziehungspunkt, Erholungsort und im Gedenken an einen hoch angesehenen Bürgermeister.

Spenden sind willkommen

Die Kosten sind weitestgehend durch öffentliche Mittel und Sponsoren gedeckt. Trotzdem fehlen noch exakt 4000 Euro. Wer spenden möchte, kann sich an den Heimatbund wenden.