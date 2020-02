Arnsberg. Die SPD in Arnsberg stellt sich auf die Kommunalwahl ein: Die Fraktion setzt auf Jugendbeteiligung und das Thema Nachhaltigkeit.

Arnsberger Sozialdemokraten wollen Jugend mehr beteiligen

Neues Personal und frische Ideen für die politische Arbeit hat die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Arnsberg bei ihrem Neujahrsempfang im Rathaus präsentiert. Die Fraktionsvorsitzenden Gerd Stodollick und sein Stellvertreter Andreas Posta zeigten sich erfreut über die gute Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand des SPD-Stadtverbandes: Tim Breuner und Anna-Lena Brandt haben nun den Vorsitz inne.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Politisch stellt sich die SPD-Fraktion bereits auf die Kommunalwahl im September ein. „Wir möchten die Jugendlichen stärker an der Politik beteiligen“, sagte Stodollick. Und für den neuen Stadtverbandsvorsitzenden Tim Breuner ist das Jugendparlament schon länger ein Thema.

In der Stadt gebe es mit dem Seniorenbeirat bereits gute Vorbilder der Mitbestimmung. Dass es dabei auch nötig ist, das Jugendparlament mit Kompetenzen auszustatten, erklärte Andreas Posta, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „Wir wollen das Thema Jugendparlament in den nächsten Jugendausschuss bringen, die Einrichtung wird sicher erst nach der Kommunalwahl greifen können“, so Stodollick.

Fokus auf Nachhaltigkeit

In der Kommunalpolitik möchte die SPD-Fraktion Themen um den Begriff „Nachhaltigkeit“ stärker betont wissen. Ein Schritt dahin solle ein neuer Ausschuss sein, der nach der Kommunalwahl seine Arbeit aufnehmen könnte. „Der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt soll dazu auch die Themen Wirtschaft und Beschäftigung berücksichtigen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende, der noch bestehende Ausschuss „Wirtschaft und Beschäftigung“ dafür aufgelöst werden.

Themen sollen für die Fraktion die Einleitung einer Verkehrswende sein – weg vom Auto – sowie der Bereich Energie. Zudem wollen sich die SPD-Mitglieder für mehr sozialen Wohnungsbau und eine bessere digitale Ausstattung der Schulen einsetzen.

Deutlich verwehrt sich der Fraktionsvorsitzende gegen Kritik bezüglich Versäumnissen bei Schulsanierung oder Kita-Ausbau. Hier seien die Weichen schon vor der Amtszeit von Bürgermeister Ralf Paul Bittner nicht entsprechend gestellt worden. Für die Kommunalwahl im September gelte es, stärker zu werden. „n der SPD soll keine wichtige Entscheidung für die Stadt mehr vorbei gehen“, so Stodollick.