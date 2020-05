Arnsberger Spielplätze ab Donnerstag geöffnet

Arnsberg. Unter Einhaltung von Hygieneregeln wird Stadt Arnsberg Donnerstag alle Spielplätze wieder öffnen. Was erlaubt ist und was nicht, lesen Sie hier.

Darauf haben viele Arnsberger Familien sehnsüchtig gewartet: Am Donnerstag dürfen alle Arnsberger Spielplätze wieder von Kindern und Eltern betreten werden. „Für alle Spielplätze gelten aber aufgrund der Corona-Situation besondere Regeln“, sagt Peter Bannes vom Krisenstab der Stadt Arnsberg.

Regeln für Nutzung

Normalbetrieb allerdings wird es auf den Spielplätzen der Stadt noch nicht geben. „Wir werden die Absperrungen beseitigen, doch dafür Hinweisschilder aufstellen!“, so Bannes. So wissen alle Nutzer, was neben den normalen Spielplatzregeln, erlaubt, verboten oder auch empfohlen ist. Das Konzept für die Nutzung in Coronazeiten wurde unter der Federführung von Ralf Schmidt, der bei der Stadt Arnsberg für die Spielplätze zuständig ist, ausgearbeitet. Nachwievor gilt es alles zu vermeiden, was Infektionsrisiken unnötigerweise erhöht. Im Gespräch mit unserer Zeitung nennt Peter Bannes bereits die Eckpunkte des Konzepts.

Abstandsgebot gilt weiter

Grundsätzlich dürfen die Kinder den Spielplatz nur mit einer Begleitperson betreten. So soll gewährleistet sein, dass Kinder reguliert werden, wenn sie sich beim Spielen doch einmal unverhältnismäßig nahe kommen. Eine Begleitperson könnte Kinder dann auch einmal zu einem freien Spielgerät „locken“. Auch wenn die Spielplätze wieder geöffnet sind, so Peter Bannes, gelte natürlich das Abstandsgebot.

Keine Gruppen

Was bei Kindern im Spiel manchmal nicht zu unterbinden sein wird, sollen aber die Begleitpersonen dringend einhalten. „Bei Kindern wird das nicht immer gehen!“, so Peter Bannes. Die Begleitpersonen aber dürfen sich nicht zu Gruppen zusammenfinden. Auch darin wird ausdrücklich hingewiesen.

Picknick verboten

Die Spielplätze sollen ausdrücklich zum Spielen genutzt werden und nicht als vielseitiger Aufenthaltsraum. Picknicken auf dem Spielplatz werde in Arnsberg nicht geduldet. Da geht es dann sicher nicht um den Schluck aus der Trinkflasche oder einen Keks zwischendurch, sondern um das Verhindern, dass sich Gruppen mit Kindern auf Picknickdecken einrichten.

Kinder ohne Mundschutz

Die Hinweisschilder werden dringend darauf hinweisen, dass sich die großen und kleinen Spielplatzbesucher vorher und nachher die Hände waschen. „Es wird aber keine Maskenpflicht für Kinder geben“, sagt Peter Bannes, „im Gegenteil: das Tragen ist den Kindern auf dem Spielplatz sogar untersagt, weil die Unfallgefahr zu groß ist“. Kinder könnten mit den Masken an Spielgeräten hängen blieben und sich Verletzungen zuziehen.

Aufklärung statt Kontrolle

Die Regeln gelten ausdrücklich für alle städtischen Spielplätze in Arnsberg. „Wir werden auch alle Plätze öffnen“, sagt Peter Bannes. Das betreffe aber nur reine klassische Spielplätze, nicht freie Spielfelder und Bolzplätze. Diese bleiben weiterhin in Arnsberg gesperrt.

Die Stadt Arnsberg setzt auf Eigenverantwortung, wird die Nutzung aber auch kontrollierend begleiten. „Das Ordnungsamt wird dabei von Mitarbeitern aus dem Fachdienst Familie und Jugend unterstützt“, sagt Peter Bannes. Auf den großen zentralen Spielplätzen der Stadt sollen auch Streetworker unterwegs sein. „Sie können im Gespräch mit den Besuchern etwas Aufklärungsarbeit leisten“, sagt Peter Bannes.

Sportplätze noch dicht

Weiterhin geschlossen in Arnsberg bleiben die Sportplätze. „Da wissen wir derzeit noch nicht, was als nächstes passiert“, so Bannes. Grundsätzlich hofft er, dass es aber auch hier bald wieder zu einer verantwortbaren Nutzung durch die Vereine kommen kann. Da müsse dann aber auch geklärt werden, unter welchen Vorgaben das möglich sein wird. Die Bund-Länder-Gespräche am Mittwoch haben Spielraum für die Zulassung von Sport unter freiem Himmel gegeben. Land und Kommunen müssen da nun konkret werden.