Arnsberger Steffen Neumeister singt „Zusammen Kaputt“

„Zusammen Kaputt“ – wer möchte, kann natürlich sofort Parallelen zur Coronakrise ziehen. Doch mit dem Virus hat dieser Zustand ursprünglich gar nichts zu tun: Dahinter verbirgt sich der Name des neuen Songs von Steffen Neumeister. „Der Titel wurde zwar nicht für diese seltsamen Zeiten geschrieben, passt, wie ich finde, jedoch wie die Faust aufs Auge“, meint der „Exil-Arnsberger“ zu seiner Single.

„Erwischt“ habe ich Steffen übrigens am Handy, als er gerade auf einem belebten (so hört es sich jedenfalls im Hintergrund an) Platz in Berlin unterwegs ist – ins Studio, wie der „Wahl-Hauptstädter“ berichtet. Seit etwa sechs Jahren versucht sich der 29-Jährige in der Spreemetropole als Musiker. Nicht einfach – vor allem in Zeiten von Corona. „Mit Auftritten läuft natürlich aktuell nichts“, erzählt er. Und sein Job in der Konzertbranche wackelt ebenfalls.

Kein Kind von Traurigkeit

Doch Steffen – der sich als Künstler den furchteinflößenden Namen „Grundhass“ verpasst hat – ist kein Kind von Traurigkeit. „Ich versuche immer, mein Publikum auf humorvolle Weise zu ködern“, sagt der Sauerländer, „darum auch der Name Grundhass.“ Das klinge brachial, „ist aber eigentlich ein Mix aus melodiösem Rock und Folk“.

Arnsberg Schon über 100 Konzerte Über 100 gespielte Konzerte – viele davon mit namhaften Künstlern wie Montreal, Frank Turner, Monsters of Liedermaching, Das Pack oder Kapelle Petra – hat Steffen Neumeister bereits „auf dem Buckel“. Nun ist es Zeit für „Grundhass’“ erste Single. Diese heißt „Zusammen Kaputt“ und ist ein Vorbote des bald erscheinenden Debüt-Albums von Grundhass. Produziert wurde der Song von Ole Fries (Pictures), geschrieben von Grundhass, Drums von Johannes Juschzack. Weitere Info: https://grundhass.wordpress.com/

Die Leute erwarten, wenn sie das hören, dass jeden Moment eine furchteinflößende Heavy-Metal-Combo die Bühne stürmt – und dann „erscheint“ ein Solist mit Gitarre und Hawaii-Hemd, der irgendwie an Jürgen von der Lippe erinnert. Aber nur irgendwie, denn Comedian ist „Grundhass“, wenn überhaupt, eher nebenbei – und sein Stil alles andere als bieder. „Akustik-Punk“ erklärt der gebürtige Arnsberger auf die Frage nach seiner präzisen „Musikrichtung“.

Seit über sechs Jahren macht er das nun schon, hat dabei über 100 Konzerte im gesamten deutschsprachigen Raum gespielt – und einige Fans auf dem Weg eingesammelt. Natürlich auch in der alten Heimat, wo er u. a. im Juli 2019 im Club „Herr Nilsson“ gespielt hat – beim vom Musikernetzwerk Arnsberg in Zusammenarbeit mit den Open Arnsberg-Organisatoren veranstalteten Musikerwettbewerb „Lokal-Runde“.

Das Cover der neuen Single „Zusammen Kaputt“ von „Grundhass“ alias Steffen Neumeister. Foto: Privat / WP

Ein Motto, das für den Nachwuchs-Punk Programm ist, denn Steffen hat seine Wurzeln in Muffrika, war etwa sieben Jahre alt, als seine Familie dann nach Wennigloh umzog – und 23, als er den Sprung vom Dorf in die Großstadt wagte.

Im JBZ in Arnsberg habe er seine ersten musikalischen Erfahrungen gesammelt, erzählt Steffen am Telefon, während er sich weiter auf dem Weg ins Studio befindet – womit wir wieder in der Gegenwart wären. Tonaufnahmen sind glücklicherweise auch in Zeiten von Kontaktsperre und drohendem Maskenzwang weiterhin möglich. „Ich bin nur mit meinem Produzenten dort“, sagt Steffen Neumeister. Gemeinsam basteln beide am ersten Album des Musikers. „Ich hoffe, es kommt noch in diesem Jahr heraus“ wünscht er sich.

Bis es soweit ist, können „Grundhass“-Fans, und solche, die es werden möchten, erst einmal in die Single reinhören – schließlich heißt die ja „Zusammen Kaputt“ – und nicht alleine...

Hier geht’s zum Song: https://www.youtube.com/watch?v=n17ZDGWroXU