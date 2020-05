Arnsberger Streetworker wollen Anwalt der Jugendlichen sein

Zur Person

Die 31-jährige Christina Roth stammt aus Rumbeck, wo sie auch weiterhin wohnt. Nach dem Abitur am Arnsberger Mariengymnasium und einem Jahrespraktikum bei der Aids-Hilfe in Bochum hat sie Soziale Arbeit an der Ev. Fachhochschule in Bochum studiert. Nach dem Bachelor-Abschluss hat sie zwei Praktika im Streetworkerbereich in Essen und Dortmund gemacht.



Der 30-jährige Johannes Eickelmann stammt aus Meschede und hat nach seinem Abitur am Benediktiner-Gymnasium eine Ausbildung zum Erzieher gemacht. Als gelernter Erzieher arbeitete er zwei Jahre in einer OGS einer Sunderner Grundschule. Dann studierte er Soziale Arbeit an der FH Dortmund mit Bachelor-Abschluss.