Arnsbergs Bürgermeister blickt zurück auf das Corona-Jahr

Für die Bürger auch in Krisenzeiten am Ball: Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

In einem Interview verweist Ralf Paul Bittner auch darauf, wie wichtig in Krisenzeiten das Zusammenhalten ist..

Ein Jahr wie 2020 hat seit unseligen Kriegszeiten kein Arnsberger Bürgermeister beziehungsweise Verwaltungschef meistern müssen. Hat da der Tag mehr als 24 Stunden?

Es gab auch für meine Vorgänger schon immer schwierige und herausfordernde Zeiten und Herausforderungen besonderer Art. Für mich lag die besondere Schwierigkeit in diesem Jahr darin, neben den ohnehin schon herausfordernden Themen und Erfordernissen eine nie dagewesene Krise zu meistern, für die es keine Blaupausen oder Erfolgsmodelle gibt.

Es galt, neben den historischen und großen Projekten wie zum Beispiel der Rathaussanierung, dem dringend notwendigen Umbau der Verwaltung und der Stadt hinsichtlich der Megathemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit wie auch der Standortsicherung der medizinischen Versorgung Balance zu halten.

Das war tatsächlich nahezu ein 24-Stunden Job. Hierbei hat mir sehr meine Ausbildung und Berufserfahrung aus der Polizei und der Landesverwaltung geholfen. Unter großem Druck sehr umfassende und schnelle Entscheidungen treffen zu müssen, habe ich nicht nur selber sehr häufig erlebt, sondern auch viele Jahre selber den jungen Nachwuchsführungskräften vermitteln dürfen.

Und durch die vielen Jahre als Leiter eines zivilen Einsatztrupps im Bereich zum Beispiel der Drogenfahndung sind mir 16-Stunden-Tage auch seit langer Zeit nicht fremd. Dadurch gelingt es mir, selbst bei steigendem Druck ruhig und überlegt vorgehen zu können.

„Vor der Lage bleiben“ ist da zum Beispiel ein grundsätzliches Ziel, was wir in Arnsberg im ablaufenden Jahr sehr häufig erfolgreich umsetzen konnten. Aber all das war nur gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen möglich. Das war insgesamt eine tolle Teamleistung der gesamten Verwaltung.

Wie hat sich durch die bis dahin teils nicht vorstellbaren Herausforderungen durch die Corona-Pandemie die Arbeit der Verwaltung verändert?

Die Arbeit der Verwaltung hat sich in dieser besonderen und herausfordernden Zeit deutlich verändert – und sicherlich in einer Geschwindigkeit und in einem solchen Ausmaß, welches wir uns vor einem Jahr kaum hätten vorstellen können.

Als kommunale Verwaltung sind wir Dienstleister für unsere Bürgerinnen und Bürger. Unsere Leistungen sind oftmals geprägt von persönlichen Kontakten. Diese waren sicher zu gestalten, wenn möglich sogar zu reduzieren. Wir wollten dabei möglichst jegliches Risiko für unsere Bürgerinnen und Bürger vermeiden, aber auch unbedingt die Funktionsfähigkeit der Verwaltung erhalten.

Dabei war es aber wichtig, weiterhin für die Arnsbergerinnen und Arnsberger „da zu sein“. Dieser Spagat ist uns gut gelungen. Unser Service-Portal bietet mittlerweile über 100 Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger online an. Für persönliche Termine wurden geschützte, sichere Möglichkeiten geschaffen.

Und natürlich wurde der Bereich des mobilen Arbeitens massiv ausgebaut. Flexibel erfolgte Unterstützung in den Bereichen, die vor besonderen Anforderungen standen. All das prägt aktuell unseren Arbeitsalltag.

Intern waren zum Beispiel durch Dienstanweisungen und organisatorische Maßnahmen wie versetzte Präsenzzeiten sehr kurzfristig Handlungsmaßnahmen zu entwickeln, die einen höchstmöglichen Eigen- und Fremdschutz sicherstellten, um die Handlungsfähigkeit zu erhalten

Insbesondere mussten die eminent wichtigen Kernbereiche der Versorgung sichergestellt sein. Hier waren die technischen Dienste für den Bereich der Abfallbeseitigung, des Forsts und der Friedhöfe oder auch unsere Stadtwerke für die Energie- und Wasserversorgung besonders gefragt.

Aber nicht weniger wichtig galt es, den Bereich der Kindertagesbetreuung zu meistern. So war und ist es unsere oberste Maxime, unter den schwierigen Bedingungen die Betreuungsleistungen weitestgehend sicherzustellen. Wir haben noch einmal mehr erfahren müssen, wie wichtig für die Kinder und auch die Eltern eine zuverlässige Kindertagesbetreuung ist.

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit standen wir ebenfalls vor neuen Herausforderungen. Hier waren und sind wir sehr viel stärker denn je gefragt, staatliches Handeln durch Bund und Länder tatsächlich auch umzusetzen. Dazu kamen und kommen die zahlreichen Kontrollmaßnahmen allgemein wie auch speziell anlässlich der Demonstrationen und Mahnwachen.

Das gleiche gilt für die Kontrollen und die gemeinsame Präsenz mit der Polizei in der Silvesternacht.



Welche Veränderungen werden die Pandemie überdauern?

Der digitale Ausbau unserer Dienstleistungen wird weiter voranschreiten und auch weiter voranschreiten müssen. Das gilt für unsere Kernverwaltung, aber auch ganz besonders für zum Beispiel die schulischen wie auch außerschulischen Lernorte.

Aus den Erfahrungen werden wir alle lernen, um zukünftig nicht nur in Krisenzeiten erfolgreiche Hybridmodelle anbieten zu können, die unabhängig vom Alter, der Schulform oder auch der individuellen Lebenssituationen praktikabel sind.

Ich bin aber auch überzeugt, dass sich die Wahrnehmung und das Bewusstsein vieler von uns durch die Pandemie dauerhaft verändert hat: Uns allen ist bewusst, welchen hohen Wert persönliche Begegnung, das Miteinander hat. Auch das wird das Handeln unserer Verwaltung deutlich prägen.

Welche Lehren muss Verwaltung aus diesem Corona-Jahr ziehen?

Ich glaube, dass wir vor allem eine ziehe dürfen: Wir konnten für unsere Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr der Unsicherheiten, der Sorgen ein Stück Verlässlichkeit und Unterstützung bieten.

Hilfreich waren da die schon umgesetzten Konzepte und Projekte, aber auch ganz besonders die vielen Möglichkeiten der bürgernahen Kommunikationswege. Hier sind wir als smart-city auf einem guten Weg. Das müssen wir jetzt auch nachhaltig im Bereich der Digitalisierung innerhalb und außerhalb der Verwaltung weiter vorantreiben.

Intern werden wir noch stärker an alternativen Arbeitszeitmodellen und Arbeitsabläufen arbeiten - Stichwort new work. Ganz wichtig ist aber auch, die vorhandenen Sicherheitskonzepte anzupassen und weiter zu entwickeln.

Wo lagen die größten Herausforderungen?

Eine große Herausforderung war sicherlich, immer wieder extrem flexibel und sehr schnell auf aktuelle Notwendigkeiten und sich ändernde Regelungen reagieren zu müssen und dabei alle existenziellen und, soweit möglich, auch weitergehenden Dienstleistungen aufrecht zu erhalten. Eine tolle Leistung war hier zum Beispiel auch die äußerst kurzfristige Ausweitung technischer Möglichkeiten, um großflächig mobiles Arbeiten möglich zu machen.

Genau so entscheidet war und ist aber auch, nah an den Menschen in dieser Stadt zu sein und neben den pragmatischen Dienstleistungen auch Zuversicht und Zutrauen in die Verwaltung und somit auch in die Stadtgesellschaft zu tragen.



Sehen Sie die Stadt Arnsberg von Bund und Land ausreichend unterstützt, um die vielschichtigen Probleme bewältigen bzw. mildern zu können?

Wir haben im Jahr 2020 an vielen Stellen von Bundes- und Landesmitteln profitieren können. Zum einen unabhängig von der Pandemie, aber auch im direkten Zusammenhang.

Bei vielen Entscheidungen gerade hinsichtlich der Corona-Schutzverordnung hätten wir uns aber hinsichtlich der erforderlichen kommunalen Umsetzung eine bessere und frühzeitigere Kommunikation gewünscht. Die Umsetzungen teilweise „über Nacht“ waren doch teilweise schon sehr schwierig.



In der Krise zählt Zusammenhalt. Ist da in naher Zukunft überhaupt noch Raum für Parteiengezänk allein aus ideologischen oder auch aus persönlich motivierten Gründen?

Zunächst mal grundsätzlich: Wir haben in Arnsberg seit vielen Jahren einen guten politischen wie auch persönlichen Umgang in den Gremien und zwischen den demokratischen Parteien. Das äußert sich unter anderem auch darin, dass bis auf wenige Ausnahmen die politischen Entscheidungen zum Beispiel im Rat mit großer Mehrheit einvernehmlich im Sinne der Stadt beschlossen wurden und werden.

Diese grundlegende Auffassung und politische Kultur hat sich auch in diesem Krisenjahr positiv bemerkbar und bezahlt gemacht. Obwohl noch eine Kommunalwahl hinzukam, haben die demokratischen politischen Kräfte in der Stadt gut und empathisch zusammengearbeitet und so sehr schnell auch mit beeindruckender Geschwindigkeit und auch Konsequenz in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung agiert.

Dennoch werden die verschiedenen Parteien auch wieder eigene Schwerpunkte setzen und sich für diese einsetzen. Politische Kultur und Demokratie lebt eben auch von verschiedenen Positionen und Meinungen. Diese werden durch die Krise nicht grundsätzlich verschwinden.

Ich bin mir aber auch sicher, dass sich die Krise auf den Zusammenhalt unserer gesamten Stadtgesellschaft langfristig positiv auswirken kann. Sie hat uns vieles gelehrt – unter anderem, wie fragil unsere vermeintliche Sicherheit ist. Aber wir haben auch erfahren, wie viel wir gemeinsam erreichen können und wie viel Wille zur gemeinsamen Kraftanstrengung entsteht, wenn es wirklich darauf ankommt.



Wie hat sich die Arbeit des Krisenstabs bewährt?

Direkt mit Beginn der Krise habe ich einen Krisenstab „SAE-Corona“ einberufen, der deutlich breiter und interdisziplinärer als sonst üblich aufgestellt ist. Wichtig war mir von Beginn an die ganzheitliche Betrachtung unter besonderer Beachtung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Fachbereichen.

Dadurch, dass nahezu alle Bereiche sich einbringen konnten und jeweils Informationen aus allen anderen Bereichen hatten, konnten wir oft sehr schnell reagieren und „vor der Lage bleiben“. So hat sich die Arbeit des Krisenstabes sehr gut bewährt.

Die Verantwortlichen aus allen Bereichen haben schnell, übergreifend und gemeinsam reagiert und Lösungen erarbeitet und geschaffen. Neben diesem erweiterten Krisenstab tagt aber auch ein verkleinerter Krisenstab, um sehr schnell - auch insbesondere nach außen, zum Beispiel zum Hochsauerlandkreis - agieren zu können.

Da es aber gerade in dieser ungewissen Pandemie sehr häufig keine vorgedachten Lösungen geben konnte, habe ich neben den beiden vorgenannten Gremien noch die „Change-Kommission“ unter der Leitung Peter Bannes, 1. Beigeordneter, ins Leben gerufen.

Auch diese Entscheidung hat sich sehr bewährt, da dort ein größerer Raum für Informationsaustausch zwischen den Experten der Verwaltung unter teilweiser Hinzuziehung externer Expertise möglich war und so sehr viele oftmals kleinteilige Entscheidungen sehr fundiert und zeitnah getroffen werden oder zumindest entscheidungsreif dem Krisenstab oder dem Verwaltungsvorstand vorgelegt werden konnten.



Von Beginn Ihrer Amtszeit an haben Sie auf Transparenz und Bürgerbeteiligung gesetzt. Spüren Sie nun bei einschneidenden Eingriffen in das alltägliche Leben zur Eindämmung der Pandemie Rückhalt in der Bevölkerung?

Ja, sehr deutlich! Durch den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt bekomme ich viele direkte Rückmeldungen, unterstützende Worte. Und ganz persönlich: Hierunter waren auch viele bewegende Nachrichten.

An einigen „schweren Tagen“ hat das auch vielen Kolleginnen und Kollegen, aber auch mir persönlich viel Kraft gegeben. Natürlich erreichen mich auch kritische Hinweise und Anregungen. Soweit das möglich war, haben wir uns bzw. ich mich auch hiermit intensiv auseinandergesetzt.

Und wenn nicht immer überzeugen haben können, so konnten wir zumindest doch oft für Klarheit und Information sorgen. Insgesamt hat mich und uns diese intensive Kommunikation, dieser Austausch in notwendigen Entscheidungen und Handlungen sehr bestärkt.

Welche Herausforderungen erwarten Stadt und Bürgerschaft in 2021?

Ich erfahre und erlebe gerade viel Zuversicht und Hoffnung in unserer Stadtgesellschaft – auch und besonders durch die ersten Impfungen, welche am Wochenende in Arnsberg gestartet sind und bei denen ich mir im persönlichen Gespräch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altenheims St. Elisabeth in Oeventrop ein sehr wichtiges persönliches Bild machen konnte.

Eine große Herausforderung wird sicherlich sein, diese Zuversicht gemeinsam zu stärken, aber dennoch auch die erforderliche Geduld für den weiteren Weg miteinander aufzubringen. Wir sind noch nicht am Ziel. Viele der besonders von der Krise betroffenen Arnsbergerinnen und Arnsberger brauchen aber ganz besonders unsere Unterstützung im nächsten Jahr.

Daneben werden dann sicherlich auch wieder mehr die etwas in den Hintergrund getretenen und teilweise ebenfalls globalen Herausforderungen in den Fokus geraten, die nie weg waren und die dann wieder dringend mehr Aufmerksamkeit und Kraftanstrengung brauchen.

Hierzu gehören natürlich die Auswirkungen des Klimawandels, aber auch die Beendigung der immer noch unerträglichen Zustände in den Flüchtlingslagern innerhalb und außerhalb von Europas.

Und ich freue mich, wenn wir mit den in Arbeit befindlichen Konzepten auch energisch und gemeinsam gegen Ausgrenzung, Intoleranz und gegen rechtsradikales Gedankengut vorgehen und für das gemeinsame demokratisch und friedvolle Zusammenleben aller werben.

Ihr persönlicher Wunsch an die Bevölkerung?

Ich glaube, kaum ein Wunsch war in den letzten Monaten bedeutsamer: Bleiben Sie gesund! Lassen Sie uns gemeinsam den Weg aus der Krise gehen und der Spaltung der Gesellschaft eine entschlossene und verantwortungsvolle Haltung in der Verantwortung für unsere Mitmenschen gegenüber stellen. Achten wir weiter auf Einander in Respekt und Verantwortung.



Und Ihr persönlicher Wunsch für 2021?

Mehr Zeit für meine Familie! Und endlich wieder regelmäßig Sport. Vielleicht klappt es ja tatsächlich, mal wieder gemeinschaftlich gegen den Ball treten zu können und danach gemeinsam ein kaltes Bier mit Freunden zu trinken.