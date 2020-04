Arnsbergs Gastwirte: „Außer-Haus-Angebote bitte nutzen“

Arnsberg. In Zeiten der Coronakrise bieten Arnsberger Gastronomen einen Abhol- und/oder Lieferservice an, um Kontakt zur Stammkundschaft pflegen.

Corona trifft alle Wirtschaftszweige. Auch für die Wirte ist es derzeit keine leichte Situation. Denn im Restaurant essen gehen oder in der Kneipe ein gepflegtes Bier zu trinken, ist während der Krise unmöglich. Einige Gastronomen haben ihre Gaststuben und Küchen geschlossen, andere passen ihr Angebot an und bieten einen Abhol- und/oder Lieferservice an. Bestellt werden kann über das Internet, die sozialen Medien oder klassisch per Telefon.

Arnsberg So erreichen Sie die Bestell-Services Kontakt zum Bestellservice: Ratskeller Arnsberg – www.ratskeller-arnsberg.de 02931-3672 oder 0177-6807214 oder per E-Mail: info@ratskeller-arnsberg.de Gasthof „Zum Alten Schloss“ – 02931-3828. Restaurant „La Vita“ – www.lavita-arnsberg.de

02931-5328803 oder über die sozialen Medien wie Facebook.

Der Ratskeller in Arnsbergs Guter Stube bietet auf seiner Karte frisch zubereitete Speisen wie Maultaschen mit Rinderwurst gefüllt, Kasseler mit Rahmsauerkraut oder Wok-Gemüse mit Hähnchenbrust an, alle Gerichte sind vakuumiert und müssen zu Hause nur noch erwärmt werden. „Wir hatten schon immer einen Vakuumierer, der jetzt natürlich voll zum Einsatz kommt“, sagt Inhaberin Marina Benfer. Und an den Ostertagen?

Im Gasthof „Zum Alten Schloss“ in der Altstadt werden die Kunden über ein „Schnitzelfenster“ beliefert. Svenja, Madita und Norbert Menge sorgen für den reibungslosen Ablauf. Foto: Wolfgang Becker / WP

„Da werden wir den Kunden ein extra Ostermenü anbieten, was es allerdings gibt, steht noch nicht fest“. Eins verrät die Ratskeller-Chefin: „Auf jeden Fall wird es Spargel und ein leckeres Dessert geben“. In den kommenden Tagen geht auch ein Online-Shop an den Start, da können die Kunden bequem vom heimischen Sofa aus bestellen. Neben den Speisen gibt es auch die „Kult-Weine“ des Pfälzer Weinguts „Römerhof St. Martinus“ und auch das beliebte Ratskeller-Haus­dressing in Flaschenabfüllung.

Bestellungen werden angenommen Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr, die Abholung oder Auslieferung (in Alt-Arnsberg kostenfrei) erfolgt zwischen 16 und 18 Uhr.

Im Gasthof „Zum Alten Schloss“ in der Altstadt werden die Kunden über ein „Schnitzelfenster“ beliefert. „Es sind nicht nur die wirtschaftlichen Gründe, sondern es geht auch darum, präsent zu bleiben, außerdem vermissen wir unsere Gäste“, erklärt Svenja Menge in gebührendem Abstand vom „Schnitzelfenster“ aus. Denn niemand könne sagen, wann Lokale wieder regulär öffnen dürfen.

Ab 15 Uhr können die Gerichte von Dienstag bis Sonntag bestellt werden, von 17 bis 20 Uhr ist das „Schnitzelfenster“ geöffnet – und das Essen, im Angebot sind drei verschiedene Schnitzelsorten und die klassische Rinderwurst, kann abgeholt werden.

Aus dem „Eis-Fenster“ heraus

Wo im Sommer Himbeereis und Crêpes der Renner sind, wechseln in diesen wechselhaften Zeiten Pizza Salami, Lasagne oder gemischter Salat mit Hähnchenbruststreifen die Besitzer. Das „La Vita“ am Kreisverkehr Klosterbrücke bietet von Freitag bis Sonntag einen Abholservice am sogenannten „Eis-Fenster“ an. Das vergangene Wochenende lief gut, freuen sich Peter Beckmann und Pino Ruggiero.

Man könne den Umsatz natürlich nicht mit dem eines Normalbetriebs vergleichen, versichern die beiden, „aber wir sind zufrieden und happy“. Ganz wichtig sei es, den Kontakt zur Stammkundschaft zu halten, denn die wirtschaftliche Lage würde von Woche zu Woche schwieriger. Bestellt werden kann im „La Vita“ telefonisch von 17 bis 21 Uhr alle Gerichte auf der Speisekarte sind erhältlich, das Essen kann wenig später abgeholt werden.

Der Ratskeller bietet auf seiner Karte frisch zubereitete Speisen wie Maultaschen mit Rinderwurst an. Marina und Andreas Benfer sorgen dafür, dass es auch in Corona-Zeiten lecker schmeckt. Foto: Wolfgang Becker / WP

Der Zusammenhalt der Arnsberger Gaststätten ist bestens, bestätigen sowohl Marina Benfer, Norbert „Nocko“ Menge und Peter Beckmann. Alle drei Gastronomen freuen sich über viele Kunden, die die „Außer-Haus-Angebote“, gerade in der Osterzeit und an den Feiertagen nutzen:

„Unterstützt weiterhin die Arnsberger Geschäfte, damit wir, wenn die Zeiten besser sind, alle wieder durchstarten können!“