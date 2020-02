Aufbruchstimmung für digitale Bildungsstadt Arnsberg

Arnsberg Endgeräte aus kommunalen Mitteln finanziert

Ein erster Roll-Out der Hardware in die Schulen wird noch in diesem Quartal gestartet und bis Ende des Schuljahres mit der Montage der Präsentationsmedien in den Klassen- und Fachräumen der Schulen abgeschlossen. Danach folgen bis 2023 weitere Ausstattungsphasen.

Ein Großteil der Mittel aus dem Digitalpakt für Arnsberg wird in die Ertüchtigung der strukturierten Vernetzung und in den flächendeckenden Ausbau des schulischen WLAN fließen. Diese gigabitfähige Inhouse-Verkabelung der Schulen soll durch die Anbindung an das Breitbandnetz in Zukunft die Umsetzung des digitalen Unterrichts ermöglichen.

Darüber hinaus ist es Ziel des vom Rat beschlossenen Medienentwicklungsplans, in allen Klassen- und Fachräumen zeitgemäße digitale Präsentationsmedien zu installieren und diese über entsprechende mobile Endgeräte anzusteuern. Die Finanzierung der mobilen Endgeräte für Schüler und Lehrer wird aus kommunalen Mitteln sichergestellt.