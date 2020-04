Aus Voßwinkeler Gaststätte wird Senioren-Tagespflege

Interessenten können sich melden

Der Caritas-Verband verfügt bisher über vier Senioren-Tagespflege-Einrichtungen: Eine ist in Alt-Arnberg (Hellefelder Straße 21), eine weitere befindet sich in Hüsten (Heinrich-Lübke-Straße 35-37) und zwei weitere sind in Sundern (Lockweg 13 und Hauptstraße 111).

Wer an einem Platz in der künftigen Tagespflege in Voßwinkel interessiert ist, wende sich an die künftige Tagepflegeleiterin Sabine Charles, Telefon 02931 / 806470, beim Caritas-Verband.