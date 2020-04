Bauen in Arnsberg: Darlehen von über 100.000 Euro vom Land

Arnsberg/Sundern. Wohnraumförderung: Auch in Corona-Zeiten sind in Arnsberg und Sundern aus Landesmitteln vergünstigte Darlehen von über 100.000 Euro erhältlich.

Der Sprung in die eigenen vier Wände – daran denken Sie während der Coronakrise nicht? Sollten Sie aber, denn das Land fördert „Häuslebauer“ auch weiterhin großzügig. Wie viel Geld in Arnsberg oder Sundern fließt, hat uns die LBS West ausgerechnet – und auf Nachfrage die „Krisenfestigkeit“ dieser Förderung bekräftigt. „Dafür gibt es einen Fünfjahresplan – und die aktuelle Landesregierung ist in diesem Bereich sehr verlässlich“, erklärt Dr. Christian Schröder. Da müsse schon der Himmel einstürzen, bevor das gekippt wird, so der stellvertretende Leiter Unternehmenskommunikation.

Arnsberg „Öffentliche Mittel“ in NRW 2020 Gefördert werden sowohl Neubau als auch Erwerb gebrauchter Immobilien – mit der ortsabhängigen Förderpauschale. Das Darlehen erhöht sich um 17.000 Euro je im Haushalt lebendem Kind und/oder lebender schwerbehinderter Person. Für barrierearme Neubauten gibt es ein weiteres Zusatzdarlehen von bis zu 10.000 Euro. Erstmals ist ein Zusatzdarlehen von bis zu 15.000 Euro für Bauen mit Holz verfügbar.

Hintergrund: Weil die Immobilienpreise stetig steigen, wurden jetzt auch die Landesmittel für die eigenen vier Wände erhöht. Mit der neuen Wohnraumförderung erhält eine vierköpfige Familie in Arnsberg ein vergünstigtes Darlehen von bis zu 112.000 Euro. „Das sind 12.000 Euro mehr als bisher, gefördert werden neue, aber auch gebrauchte Häuser und Wohnungen“, sagt Björn Kämper. In Sundern seien bis zu 100.900 Euro abrufbar (plus 10.900 Euro), führt der heimische LBS-Gebietsleiter aus.

Vier Kostenkategorien

Und wie kommt man auf diese stattliche Summe? Um den sehr unterschiedlichen Preisen im Land gerecht zu werden, sind die NRW-Kommunen in vier Kostenkategorien eingestuft (1 ist die niedrigste, 4 die höchste). Arnsberg gehört zur zweitniedrigsten Kategorie, hier beträgt die Grundförderung 78.000 Euro. „Hinzu kommt ortsunabhängig ein Familienbonus von 17.000 Euro pro Kind oder schwerbehinderter Person“, rechnet Kämper vor.

Wer seinen Neubau barrierearm ausstatte, erhalte ein Zusatzdarlehen von 10.000 Euro. Das Bruttoeinkommen der Musterfamilie darf bis zu 54.500 Euro betragen, 15 Prozent der Gesamtkosten des Immobilienerwerbs müssen als Eigenkapital mitgebracht werden. Die Gesamtkosten setzen sich aus dem eigentlichen Immobilienkaufpreis und Erwerbsnebenkosten (ca. 15 Prozent für Grunderwerbssteuer, Notar und gegebenenfalls Makler) zusammen. „In Arnsberg sind das aktuell für ein gebrauchtes Eigenheim durchschnittlich 240.000 Euro, zuzüglich 36.000 Euro Nebenkosten“, erläutert Björn Kämper. Daraus wiederum ergebe sich rechnerisch ein notwendiges Eigenkapital von ca. 41.000 Euro.

Entscheidende Hilfe

Immer noch ein Batzen Geld? Schon – und darum sieht die Landesförderung auch beim Eigenkapital Hilfen vor. Eine weitere Erleichterung: Das Landesdarlehen wird, ebenso wie ein Bauspardarlehen, im Grundbuch nachrangig eingetragen. Das kann für den erstrangigen Kredit günstigere Konditionen bedeuten. „Das klingt kompliziert, aber die ‘öffentlichen Mittel’ können gerade für junge Familien die entscheidende Hilfe auf dem Weg in die eigenen vier Wände sein“, so Immobilienfachmann Kämper.

Daran sollte man denken, schon während der Coronakrise – und vor allem für die Zeit danach...

Weitere Info zur Landesförderung und zur Finanzierung in der aktuellen Situation online: https://www.lbs.de/beratung/b/suche/