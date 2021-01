Bei Drive-in gibt es gratis FFP2-Masken und Shoppingcards

Neheimer Marien-Apotheke organisiert Drive-in, bei dem ältere Menschen FFP2-Masken und 5-Euro- Einkaufsgutscheine kostenlos erhalten.

Arnsberg. Ältere Menschen, die 60 Jahre oder älter sind, erhalten von der Neheimer Marien-Apotheke kostenlos Päckchen mit sechs FFP2-Atemschutzmasken. Die Apotheke verzichtet dabei auf die Erhebung einer 2-Euro-Gebühr. Verteilt werden die Masken am Samstag, 23. Januar, von 10 bis 16 Uhr bei einem Drive-in an der Hüstener Hüttenstraße 25 (bei der Tennishalle).

Berechtigungscoupon ist mitzubringen

Die Masken-Abholaktion richtet sich an Menschen, die von ihrer Krankenversicherung einen Berechtigungscoupon erhalten haben und diesen dann (selbst oder von einem Vertreter) zum Drive-in mitbringen. Beim Vorfahren mit dem Auto werden die Masken durchs offene Fahrerfenster gereicht. Die älteren Bürger müssen nicht aussteigen und nicht in der Schlange stehen. Sie sollten aber zum Schutz der Apotheken-Mitarbeiter eine Maske tragen.

"Wir wollen diese Aktion zusätzlich mit einer Förderung des Einzelhandels in der Stadt Arnsberg verbinden und verschenken an jede Person mit Coupon einen 5-Euro-Einkaufsgutschein", berichten die beiden Apotheker der Marien-Apotheke, Max und Klaus Humpe. Diese 5-Euro-Shoppingcards werden zu 100 Prozent von der Marien-Apotheke finanziert.

Bei zwei Coupons gibt es zwei Mal einen 5-Euro-Einkaufsgutschein

"Wer von seiner Krankenversicherung zwei Coupons mit unterschiedlichen Abholzeiten erhalten hat, kann trotzdem schon beide Coupons mitbringen. Er bekommt dann 2 x 6 FFP2-Masken und 2 x 5-Euro-Einkaufsgutschein", betonen die Apotheker, die die vorzeitig eingelösten Masken-Coupons dann später mit den Krankenversicherungen abrechnen. Zusätzlich gibt es für die Abholer eine Liste mit den 85 Einzelhandelsgeschäften im ganzen Stadtgebiet, wo die Gutscheine eingelöst werden können. Da von den Krankenkassen die Masken-Coupons in drei Wellen verschickt werden, zuerst an über 75-Jährige, dann an 70- bis 74-Jährige und dann an 60- bis 69-Jährige, wird es mehrere Drive-In-Aktionen geben. Die zweite ist voraussichtlich am 30. Januar von 10 bis 16 Uhr an gleicher Stelle.

Das Stadtmarketing Arnsberg und auch die Werbegemeinschaft Aktives Neheim leisten der Marien-Apotheke logistische Hilfe bei der Umsetzung der Aktion. Gleichzeitig danken beide Organisationen herzlich der Marienapotheke für die Unterstützung des heimischen Einzelhandels, der unter dem Lockdown sehr leidet.

Beliebte Shoppingcards fürs ganze Arnsberger Stadtgebiet

Die neu herausgebrachten Shoppingcards für Einzelhandelsgeschäfte im ganzen Arnsberger Stadtgebiet erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Dezember 2020 wurden sie gern von Firmen als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter genutzt. So sind allein nach Start der neuen Arnsberger Shoppingcard allein im Dezember 2020 Einkaufsgutscheine für 65.000 Euro verkauft worden. Die Shoppingcards wurden in den Werten 10, 15, 25 oder 50 Euro herausgegeben. Für die Aktion der Neheimer Marien-Apotheke wurden extra Einkaufsgutscheine im Wert von 5 Euro gedruckt.

Aufgrund eines QR-Codes kann der Einkaufsgutschein - nach einem ersten Einkauf - auch ein Restguthaben anzeigen, das bei weiteren Einkäufen genutzt werden kann. Restbeträge sind also nutzbar. Die Arnsberger Shoppingcard ist drei Jahre gültig.

