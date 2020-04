Trilux Medical in Hüsten wird Ende Mai geschlossen

Die Firma TRILUX Medical GmbH & Co KG hat den Beschäftigten am Freitag auf einer Versammlung mitgeteilt, dass der Betrieb zum 31. Mai 2020 geschlossen wird. Das teilt Gewerkschaftssekretär Sven Schumann mit. Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen.

Schwierige Jahre

Nach zuletzt vier schwierigen Jahren mit enormen Verlusten konnte es nicht geschafft werden, den vom Lichttechnikunternehmen Trilux vor einigen Jahren (2015) verkauften Betrieb (inkl. Namensrecht) wirtschaftlich auf eigenen Beinen aufrecht zu erhalten. „Der Betriebsrat und die IG Metall bedauern dieses sehr, sogleich die Entscheidung nicht überraschend kam“, so die Gewerkschaft.

Japanische Besitzer

In den letzten Jahren hätten die Beschäftigten durch verschiedene Einbringungen versucht den inzwischen zu einem japanischen Konzern gehörenden Betrieb die notwendige finanzielle Stabilität zu geben. „Leider konnten auch diese den jetzigen Schritt nicht verhindern“, so Schumann. In den letzten Wochen hätten der Betriebsrat zusammen mit der IG Metall und externen Beratern mit der Geschäftsführung einen Interessensausgleich und einen Sozialplan ausgehandelt, der zumindest viele wirtschaftliche Nachteile ausgleicht. Die Beschäftigten bekommen unter anderem ein Angebot in die Transfergesellschaft zu wechseln, auch wurden Abfindungsregelungen vereinbart.

Trilux Medical liefert Medizintechnik. Foto: Trilux Medical / WP

Der Betriebsratsvorsitzende, Peter Sondermann, wird von der IG Metall in einer Erklärung dazu wie folgt zitiert: „In der schwierigen Zeit haben wir das Bestmögliche für die Beschäftigten herausgeholt, trotzdem fällt es schwer den Betrieb für immer abschließen zu müssen. Die Kolleginnen und Kollegen sind teilweise schon seit über 30 Jahren bei uns beschäftigt und kennen gar keinen anderen Betrieb von innen.“ Auch der IG Metall Gewerkschaftssekretär Sven Schumann weist daraufhin, dass die Schließung zu einem gesellschaftlich und wirtschaftlich äußerst ungünstigen Zeitpunkt stattfindet. Corona spiele aber bei der Schließung des Unternehmens keine Rolle. Weiter bedankt er sich bei dem Betriebsrat, die bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen immer 100 Prozent für die Beschäftigten gegeben hätten.