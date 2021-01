Grundschule in Distanzbetrieb Bergheim: Kinder erhalten Videounterricht in Kleingruppen

Bergheimer Grundschule setzt Distanzunterricht mit Zoom-Konferenzen und Arbeitsmaterial um. Schüler erhalten Arbeitspläne.

Bergheim. Neue digitale Lernformate lernen die Bergheimer Grundschüler bei der Umstellung auf Homeschooling kennen. Ein Whiteboard wird zur virtuellen Tafel, per Zoom-Videokonferenz sprechen die Bergheimer Lehrerinnen mit ihren Schülern und können auch korrigierend eingreifen, wenn Antworten nicht stimmen. „Mit dem Video-Unterricht haben wir gute Erfahrungen gemacht“, berichtet die stellvertretende Leiterin der Grundschule St. Josef, Martina Kleinschmidt, in ihrem Homeoffice in ihrer Neheimer Wohnung.

Kinder sind ausgestattet

Die technischen Voraussetzungen sind erfüllt. „Alle Schüler sind mit Laptop oder Tablet ausgestattet. Wer auf kein privates Gerät zurückgreifen konnte, bekam von unserer Schule ein Tablet gestellt“, sagt Martina Kleinschmidt. Für die rund 140 Bergheimer Grundschüler gibt es pro Tag mindestens 2 x 40 Minuten eine Videokonferenz, wobei in einer Stunde die Lehrerinnen Fachunterricht (in allen Fächern außer Sport) erteilen und die zweite Videostunde für Fragen der Schüler bestimmt ist. Ersatzweise für den Sportunterricht gibt es auf den Padlets Tipps für sportliche Betätigung

Handschrift kann man nicht digital üben

Alles läuft aber nicht digital. Ergänzt wird der Unterricht durch Arbeitsmaterial, das den Kindern am ersten Tag des schulischen Lockdowns (11. Januar) in der Schule abzuholen war. „Handschrift kann man schlecht digital üben“, erklärt Martina Kleinschmidt. Was von den Schülern zu lernen ist, ergibt sich aus Arbeitsplänen, die sich auf Padlets (digitalen Pinnwänden) befinden oder auch verschickt werden können. So sollen die Bergheimer Grundschüler ihre Lernziele zum einen digital per Videounterricht und zum anderen durch eigenverantwortliches Lernen mit bereitgestelltem Arbeitsmaterial erreichen. Zusätzliche Informationen, Tipps, Lernvideos und anderes mehr finden sich auf Padlets. Start für den Bergheimer Digitalunterricht war am 12. Januar, alle zehn Lehrerinnen arbeiten aus Coronaschutz-Gründen im Homeoffice.

Als unsere Zeitung Martina Kleinschmidt in ihrem Homeoffice besuchte, erteilte sie einigen Kindern aus der 1. Klasse Mathematikunterricht. Dabei setzte sie bei Rechenaufgaben das Whiteboard ein. Antworten der Kinder auf Additionsaufgaben konnte sie mit einem speziellen Eingabestift auf ihrem Laptop eintragen – so lief die Kommunikation nicht nur über Bild und Ton, sondern auch über konkrete Interaktionen.

Eltern begleiten Kinder

Einige Mütter oder Väter begleiten ihre Kinder im digitalen Unterricht, schon allein deshalb, um im Fall technischer Probleme schnell eingreifen zu können. „Die Eltern sollen aber nicht vorsagen“, betont Martina Kleinschmidt, die - wie ihre Kolleginnen - den Video-Unterricht für jeweils fünf bis sieben Kinder erteilt, das heißt: Die Klassen werden in mehrere Gruppen aufgeteilt, so dass die Lehrerinnen täglich vier bis fünf Stunden Videounterricht erteilen. Hinzukommen bei Bedarf telefonische Beratungen. Der Unterricht findet zum Teil auch nachmittags statt, wenn Eltern selbst im Homeoffice arbeiten und dann eine vormittägliche Videoschaltung für die Kinder problematisch ist. Die Rückgabe der fertigen Arbeiten kann online über Messenger oder Mail erfolgen. Kunstbilder können auch auf das Padlet geladen werden oder in den Briefkasten der Schule eingeworfen werden. Rückmeldungen der Lehrerinnen an die Kinder erfolgen online.

Schule in Kontakt mit den Eltern

Die Grundschule Bergheim hält auf mehreren Wegen den Kontakt zu den Eltern der Schüler aufrecht. Dies geht per Messenger aus dem Schulmanager, per Mail oder telefonisch.

Bergheimer Grundschüler aus der Notbetreuung nehmen dort an den Videostunden teil.

Für die Zukunft plant die Stadt Arnsberg nach und nach die Anschaffung von Plattformen wie „iServ“ oder „Its Learning“ auch für die Grundschulen. Zum Beispiel verfügt die Hüstener Grundschule Mühlenberg bereits über iServ.

